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 Мониторинговая миссия возобновила работу камеры наблюдения на Донецкой фильтровальной станции, - ОБСЕ

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновила работу камеры наблюдения на Донецкой фильтровальной станции после того, как она была выведена из строя пулями из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете СММ, передает Цензор.НЕТ.

"8 августа, в 20:20, СММ потеряла сигнал с камер (одна тепловизионная и одна камера видеонаблюдения), недавно установленных на крыше административного здания на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС ). ДФС расположена между подконтрольной правительству Авдеевкой и оккупированной "ДНР" Ясиноватой, примерно в 15 км к северу от Донецка. 9 августа во время осмотра камер на ДФС команда Миссии обнаружила на тепловизионной камере повреждения вследствие огня из стрелкового оружия. Члены патруля СММ зафиксировали 10 мест попадания пуль на тепловой камере (пять калибром 7,62 мм, две калибром 5,45 мм и еще три калибром 7,62 мм или 5,45 мм), а также 4 места попадания пуль (калибром 7,62 мм или 5,45 мм) на опоре камеры. Камера видеонаблюдения и передатчик сигнала не были повреждены, однако камера находилась в нерабочем состоянии. Наблюдатели заметили 2 места попадания пуль (калибром 7,62 мм или 5,45 мм) на защитном рукаве кабеля камеры видеонаблюдения. По их оценке, все пули были выпущены с расстояния 600-800 м с юго-юго-западного направления и с высоты 10-12 м над уровнем земли, что соответствует высоте установки камер. Миссия проинформировала о случившемся Совместный центр контроля и координации и обратилась в СЦКК с запросом провести разбирательство по факту инцидента. Наблюдатели демонтировали тепловизионную камеру и заменили защитный рукав кабеля камеры видеонаблюдения. По состоянию на 14:00, 9 августа, работа камеры видеонаблюдения возобновлена", - рассказали в ОБСЕ.

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Наблюдатели напомнили, что 3 августа, наблюдая за ходом работ по установлению камер на ДФС, наблюдатели слышали огонь из стрелкового оружия в данном районе, в том числе звук пролетавших над ними пуль
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Юго юго запад - це звідки? По людськи напишіть, хто стріляв і намагався знищити камеру українських союзників.
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