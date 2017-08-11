 Террористы "ДНР" анонсировали открытие "диппредставительства" во Франции до 1 сентября, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Министерство иностранных дел ДНР" во исполнение указания кураторов из ФСБ РФ и А. Захарченко, активизировало работу по созданию т.н. "Представительств республики" в странах ЕС. В настоящее время "министерство" проводит организационные мероприятия по открытию до 1 сентября с.г. "представительства ДНР во Франции" (г.Марсель)", - написал он.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что "представительство" террористической организации "ДНР" открылось в чешском городе Остраве.
Позже, в связи с подтверждением информации о регистрации в чешском городе Острава местными органами власти так называемого "Представительского центра ДНР" и проведением провокационных публичных мероприятий Министерство иностранных дел Украины выразило протест и вручило соответствующую ноту Посольству Чешской Республики в Украине.
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Он капитан - и родина его Марсель -
Он обожает споры, шум и драки...
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На голову Путина совершил рейдерский наезд коллективный разум Юпитера (КРЮ).
Все прошло по стандартному сценарию. Пока Путин занимался вопросами государственного строительства на чужих территориях, его мозговая ячейка стояла порожняком. Воспользовавшись моментом, внутрь тихой сапой проникли щупальца космической шпаны, которая, как известно, не терпит пустоты. Путин закончил работу, решил раскинуть мозгами на тему "Как нам обустроить земной шар", а черепная коробка - бабах! - закрыта на щеколду, причем изнутри. Теперь стучи, не стучи - наружу просачивается лишь напряженное межзвездное сопение.
Телохранителей тут же уволили, но нельзя не признать: путинский ящик юпитерские отжали красиво и без единого выстрела. Что делать?
Санкции и блокада фольгой ни к чему не привели, как и угроза головой апстенку. Заодно выяснилось, что в соседнем помещении творится непотребность. Стенку заделали, но КРЮ на санкции плевал прямо из затылочной области, куда раньше складировались остатки путинской совести, и кто теперь будет за ней присматривать? Пришлось пойти на переговоры, которые велись на фоне приема купцов, прибывших из Бристоля торговать бычками в томате в обмен на ворвань и пеньку.
Ну, куда я без мозгов? - печально причитал Путин, разглядывая бычков. Там у меня припрятаны и навыки поведения за столом, и первая сигнальная система. Я ж без нее ширинку не найду.
Сошлись на том, что он отходит на два шага, ребята выкидывают ему через левое ухо два блока оперативной памяти с файлами по захвату швейцарских банков (самое актуальное на сегодня) и быстро закрываются, чтобы он не успел сунуть в проем ботинок. Хрен с ней с совестью: как говорится, божьей росой в глаза сыт не будешь.
На всё это купцы смотрели с превеликим изумлением, убеждаясь, что русские идиоты. Пойди, объясни англичашкам, что в России даже врожденный идиотизм зависит от обстоятельств.
В обмен на файлы Путин пообещал галактическим агрессорам предоставить еще несколько площадок для форпостов на будущее. Но это будут точно не думские, не мечтайте. У думских интеллекта в пять раз больше, чем мозговой жидкости подо лбом, на стакан не наберешь. Лучше я вам скормлю президиум академии наук вместе с секретаршами, договорились? У них 60-30-60, брахицефалы, я о президиуме. - И Путин, не снимая фольги с лысины, с хрустом подписывает ошарашенным купцам торговый ярлык.
Держит Путин две флешки в руках, а куда их вставить? У Медведева в штанах не тот разъем. А юпитерские ржут в ультрафиолете, радуясь переезду в почетные академики.
И вот что Путину взбрело в голову, извините, в позвоночный таз. Батюшки, да ведь гостей можно тупо использовать в своих целях! (КРЮ испугано приумолк.) У меня же где-то записан код допуска ко всем западным лидерам-пидерам. Рассылаю незваных татар с Юпитера по дипканалам куда добрызну. Они, будучи фатальным вирусом, всех тормозят, - и я на белом МиГ-35 с керосиновым приводом приземляюсь на лужайке Белого дома, прямо на анютины глазки. Побелевший Обама в обмороке, пиндосы рукоплещут, я шаркающей походкой, такой себе король, вхожу в Овальный кабинет, ноги на стол, и заявляю на весь мир: "Бля, свершилось, наши в танке!" (КРЮ нервно заерзал, собираясь слинять.)
И тут, дорогой читатель, ход истории троится, причем все варианты чистый реал, проверь сам. Первый поток событий очевиден до банальности: КРЮ слинял на родину, отказавшись от аннексии, говорит - себе дороже. Путин вваливается в освобожденный мозг, а там полный разгром, накурено, кора в клочья, гипофиз обосран, височные доли раскурочены, как панно "Дружба славянских народов" в Донецком аэропорту. И ни одной целой извилины, суки! Садится президент на одноногий табурет, на нем вырезано "здесь был Ху-не-Ху с Третьего кольца", и печально качает лицом. Отступать некуда, придется из этого балагана управлять народом. Да он и не заметит. Как говорит Медведев: у нас за одного с деменцией двух с импотенцией дают. Ну что, похож вариант на правду?
Второй еще правдивей: дворцовый переворот! Оказывается, КРЮ никуда не делся, а как сидел у Путина за ушами, так и продолжает нарушать автономию чужого существования, заодно перехватывая через ушную раковину звуки и кремлевские тайны вместе с вонью. Однако цареубийству свершиться не дал. Дело в том, что переворот в Кремле, который все так ждут, происходит каждый вечер кроме пятницы ровно в восемь-ноль-ноль, - ну, не идиоты же вокруг Путина! Однако утром - тоже в восемь, но уже пять-пять - он снова появляется ниоткуда, хотя еще вчера его шкурку снесли на свалку у Тайницких ворот. Просто он птица Пеникс - неистребим, как чирий в жопе, откуда, кстати, и заслан.
Третий вариант, и это истина в последней инсталляции: Путин сдох, не выдержав соревнования с газовым гигантом Солнечной системы. Но и в этом случае великая страна ворвани и пеньки не брошена на произвол судьбы. Ею управляет коллективный разум далекой планеты - напрямую, без всяких посредников. Не самый плохой сценарий, верно? Чего-чего, а бычков в томате на всех русских хватит. Если купцы из Бристоля завезут.
roar22
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откроетразобьёт диппредставительство дыныры,
, пока их оттуда полиция не прогонит нах.
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А потом про этот случай раструбят по ВВС-и!...
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Так хорошая новость или плохая!
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Он говорит: - В Марселе такие кабаки!
Такие там мамзели, такие бардаки!
Там девочки танцуют голые, там дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак.
.......................................................................................
С тех пор имею, братцы, одну лишь в жизни цель:
Ах, как бы мне добраться в ту самую Марсель,
Где девочки танцуют голые, где дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак!
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І прямо звідти будуть "руйнувати" англо-саксонський світ )
Господи, навіщо ти цих дибілів зробив схожими на людей.. ?????!! .
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В общем, губит людей не пиво, а отсутствие мозга.
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