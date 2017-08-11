EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  3339  76
Материалы по теме:
Все про:Франция (1963) представительство (28) Донбасс (15716) Тымчук (1495)

 Террористы "ДНР" анонсировали открытие "диппредставительства" во Франции до 1 сентября, - ИС

иконка

Так называемое Министерство иностранных дел "ДНР" активизировало работу по созданию т.н. "Представительств республики" в странах ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Министерство иностранных дел ДНР" во исполнение указания кураторов из ФСБ РФ и А. Захарченко, активизировало работу по созданию т.н. "Представительств республики" в странах ЕС. В настоящее время "министерство" проводит организационные мероприятия по открытию до 1 сентября с.г. "представительства ДНР во Франции" (г.Марсель)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" не открывали "официальное представительство" в Греции, - МИД страны

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что "представительство" террористической организации "ДНР" открылось в чешском городе Остраве.

Позже, в связи с подтверждением информации о регистрации в чешском городе Острава местными органами власти так называемого "Представительского центра ДНР" и проведением провокационных публичных мероприятий Министерство иностранных дел Украины выразило протест и вручило соответствующую ноту Посольству Чешской Республики в Украине.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ще Лондон не захопили, а вже про Париж мріють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо по дорозі летовищ забагато. А мотороли з гіві закінчилися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
. "представительства ДНР во Франции" (г.Марсель)", - написал он.Источник:https://censor.net.ua/n451292

Он капитан - и родина его Марсель -
Он обожает споры, шум и драки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
только после того как Лондон возьмут . а так без вареантов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем? Печенек гейропейских захотелось? Дебилы и маразматики не последовательные. Как мыши в банке которыепосходили с ума от голода и лезут к коту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто двинулись умом уже и просто хотят побыстрее сдохнуть чтобы не мучаться... Называется нет воды так они соль едят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так сопли не надо было жевать, ну есть лояльные странны к РФ, очевидно так и происходит, на это можно не обращать внимание
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу. Становитесь в очередь за ИГИЛ. Как только дадут им так сразу и вам потом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
месье , не хотите немного русского мира ? :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хахаха вот так и должно выглядите представительство лугандонии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо закрыть сначала люк полностью и открывать им по 1 сантиметру в 10 лет при условии хорошего поведения
 показать весь комментарий
Ответить
 
не успели отыграть траурные марши по малороссии, как на очереди представительство ДНР во Франции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сначала бабушку из Рейкьявика надо освободить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Захера совсем крыша уехала? ему ж уже из кремля дали по ушам за международные и прочие инициативы. Опять будет потешать весь мир? Правда, есть вариант, конечно, купить 1 м кв земли в горах (на метр в Париже не хватит денег), поставить там табуретку и назвать её представительством. Попробуй скажи, что нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЕС до мозга костей бюрократичен и я не удивлюсь, если они таки там его откроют под сложной юридической формулировкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напомните пожалуйста, есть ли в ЕС представительства абхезии и придурковья?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если все знают что в лугандоне имеются террористы и операция называется антитеррористической то про какой терористический центр лугандонский во Франции можно говорить -эти террористы просто бредят и не более.
 показать весь комментарий
Ответить
 
КРЮ, или Рейдерский наезд на голову Путина

На голову Путина совершил рейдерский наезд коллективный разум Юпитера (КРЮ).

Все прошло по стандартному сценарию. Пока Путин занимался вопросами государственного строительства на чужих территориях, его мозговая ячейка стояла порожняком. Воспользовавшись моментом, внутрь тихой сапой проникли щупальца космической шпаны, которая, как известно, не терпит пустоты. Путин закончил работу, решил раскинуть мозгами на тему "Как нам обустроить земной шар", а черепная коробка - бабах! - закрыта на щеколду, причем изнутри. Теперь стучи, не стучи - наружу просачивается лишь напряженное межзвездное сопение.

Телохранителей тут же уволили, но нельзя не признать: путинский ящик юпитерские отжали красиво и без единого выстрела. Что делать?

Санкции и блокада фольгой ни к чему не привели, как и угроза головой апстенку. Заодно выяснилось, что в соседнем помещении творится непотребность. Стенку заделали, но КРЮ на санкции плевал прямо из затылочной области, куда раньше складировались остатки путинской совести, и кто теперь будет за ней присматривать? Пришлось пойти на переговоры, которые велись на фоне приема купцов, прибывших из Бристоля торговать бычками в томате в обмен на ворвань и пеньку.

Ну, куда я без мозгов? - печально причитал Путин, разглядывая бычков. Там у меня припрятаны и навыки поведения за столом, и первая сигнальная система. Я ж без нее ширинку не найду.

Сошлись на том, что он отходит на два шага, ребята выкидывают ему через левое ухо два блока оперативной памяти с файлами по захвату швейцарских банков (самое актуальное на сегодня) и быстро закрываются, чтобы он не успел сунуть в проем ботинок. Хрен с ней с совестью: как говорится, божьей росой в глаза сыт не будешь.

На всё это купцы смотрели с превеликим изумлением, убеждаясь, что русские идиоты. Пойди, объясни англичашкам, что в России даже врожденный идиотизм зависит от обстоятельств.

В обмен на файлы Путин пообещал галактическим агрессорам предоставить еще несколько площадок для форпостов на будущее. Но это будут точно не думские, не мечтайте. У думских интеллекта в пять раз больше, чем мозговой жидкости подо лбом, на стакан не наберешь. Лучше я вам скормлю президиум академии наук вместе с секретаршами, договорились? У них 60-30-60, брахицефалы, я о президиуме. - И Путин, не снимая фольги с лысины, с хрустом подписывает ошарашенным купцам торговый ярлык.

Держит Путин две флешки в руках, а куда их вставить? У Медведева в штанах не тот разъем. А юпитерские ржут в ультрафиолете, радуясь переезду в почетные академики.

И вот что Путину взбрело в голову, извините, в позвоночный таз. Батюшки, да ведь гостей можно тупо использовать в своих целях! (КРЮ испугано приумолк.) У меня же где-то записан код допуска ко всем западным лидерам-пидерам. Рассылаю незваных татар с Юпитера по дипканалам куда добрызну. Они, будучи фатальным вирусом, всех тормозят, - и я на белом МиГ-35 с керосиновым приводом приземляюсь на лужайке Белого дома, прямо на анютины глазки. Побелевший Обама в обмороке, пиндосы рукоплещут, я шаркающей походкой, такой себе король, вхожу в Овальный кабинет, ноги на стол, и заявляю на весь мир: "Бля, свершилось, наши в танке!" (КРЮ нервно заерзал, собираясь слинять.)

И тут, дорогой читатель, ход истории троится, причем все варианты чистый реал, проверь сам. Первый поток событий очевиден до банальности: КРЮ слинял на родину, отказавшись от аннексии, говорит - себе дороже. Путин вваливается в освобожденный мозг, а там полный разгром, накурено, кора в клочья, гипофиз обосран, височные доли раскурочены, как панно "Дружба славянских народов" в Донецком аэропорту. И ни одной целой извилины, суки! Садится президент на одноногий табурет, на нем вырезано "здесь был Ху-не-Ху с Третьего кольца", и печально качает лицом. Отступать некуда, придется из этого балагана управлять народом. Да он и не заметит. Как говорит Медведев: у нас за одного с деменцией двух с импотенцией дают. Ну что, похож вариант на правду?

Второй еще правдивей: дворцовый переворот! Оказывается, КРЮ никуда не делся, а как сидел у Путина за ушами, так и продолжает нарушать автономию чужого существования, заодно перехватывая через ушную раковину звуки и кремлевские тайны вместе с вонью. Однако цареубийству свершиться не дал. Дело в том, что переворот в Кремле, который все так ждут, происходит каждый вечер кроме пятницы ровно в восемь-ноль-ноль, - ну, не идиоты же вокруг Путина! Однако утром - тоже в восемь, но уже пять-пять - он снова появляется ниоткуда, хотя еще вчера его шкурку снесли на свалку у Тайницких ворот. Просто он птица Пеникс - неистребим, как чирий в жопе, откуда, кстати, и заслан.

Третий вариант, и это истина в последней инсталляции: Путин сдох, не выдержав соревнования с газовым гигантом Солнечной системы. Но и в этом случае великая страна ворвани и пеньки не брошена на произвол судьбы. Ею управляет коллективный разум далекой планеты - напрямую, без всяких посредников. Не самый плохой сценарий, верно? Чего-чего, а бычков в томате на всех русских хватит. Если купцы из Бристоля завезут.
roar22
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представительства не может быть по простой причине,МалоОтсоссия такое же гоффно что и Приденстровье,Абхазия с Ю.Осетией и прочими Крымами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Франция уже вкурсе что у неё такое авторитетное представительство открывается ....опять просроченую гуманитарку завезли, захерченко вновь подглючивает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу..........Дриан дежурит в аэропорту с рулоном красной дорожки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они могут написать, что Макрон придет его открывать. У идиотов какие ограничения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це щоб Макрону легше було звертатись до них за допомогою, єслі чо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что..."В общественном парижском туалете...есть надписи на русском языке...(с)"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где-то во Франции, около г.Марселя, лугандон на несколько дней откроет разобьёт диппредставительство дыныры,
Террористы "ДНР" анонсировали открытие "диппредставительства" во Франции до 1 сентября, - ИС - Цензор.НЕТ 7212 , пока их оттуда полиция не прогонит нах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Марселе построили новое отделение в клинике для импортных сумасшедших? Ура!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Диппредставительство лугандона...и его дипломаты за работой...

Террористы "ДНР" анонсировали открытие "диппредставительства" во Франции до 1 сентября, - ИС - Цензор.НЕТ 8454
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Лепенша там бандершей будет?))) Мне интересно,мы признали дыныру и луганотсос террористическими организациями на официальном уровне?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все вопросы к ВС -там у них закон лежит принят в первом чтении о признании лнр и днр террористическими организациями а вот почему они дальше не проводят работу по продвижению этого закона это я уже не знаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну,если не признали - то дыряыкам все позволено.. Как говорится,что не запрещено... А так бы была возможность в случае чего бумагу Франции предъявить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели эти террористические уроды лугандонские думают что во Франции можно так просто открыть предствнический террористический центр лугандонский -во Франции и так периодические проявляются террористы и без лугандонских террористов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели тяжело снять на сутки офис в районе центра, пригласить пару полезных идиотов из местных, привести ещё 5-6 идиотов из лугандона, вывесить табличку, снять это с помпой, цветами, блек-джеком и шлюхами и на следующий день или даже в тот же раструбить по спутникам и тудеям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
снять это с помпой, цветами, блек-джеком и шлюхами

А потом про этот случай раструбят по ВВС-и!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в мучительных раздумьях - с одной стороны просаживать расейское бабло - это хорошо. С другой - они мозги европейцам реально пудрят.
Так хорошая новость или плохая!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И размещаться сие "представительство" будет в портовой пивнухе, за столиком в дальнем углу. Прием посетителей с обеда и пока уборщица не выгонит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То они на танках до Берлина и Лондона собираются, то теперь диппредставительства в ненавистной гейропе открывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вдруг ко мне подходит неизвестный мне граждан.
Он говорит: - В Марселе такие кабаки!
Такие там мамзели, такие бардаки!
Там девочки танцуют голые, там дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак.
.......................................................................................

С тех пор имею, братцы, одну лишь в жизни цель:
Ах, как бы мне добраться в ту самую Марсель,
Где девочки танцуют голые, где дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак!
 показать весь комментарий
Ответить
 
-даунецкие уроды решили рассмешить Макрона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мабуть в ЛеПнші на квартирі і влаштуют "дЫп-представниЦтво))))
І прямо звідти будуть "руйнувати" англо-саксонський світ )
Господи, навіщо ти цих дибілів зробив схожими на людей.. ?????!! .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ти такі новини на каналі "Звпезда" розміщуй. Ви, кацапи, таке любите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то вони слідом за ІДІЛ-ом відкриватимуть, "представництво", чи трохи раніше ІДІЛу ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро они объявят о безвизе с ИГ.
В общем, губит людей не пиво, а отсутствие мозга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо? Опять? Захерченко споймал очередную белку? Или старая просто никуда и не уходила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Купить бу биотуалет и наклеить наклейку днр, еще не значит открыть диппредставительство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Інопланетяни - путіністи" Сашко Захарченко із своїми послідовниками, що з палати №6, де раніше знаходилися на лікуванні "Прокурор" і "Наполеон", завтра планують відкрити представництво Домбабве на Місяці, а потім на Марсі... краще відкрили б своє представництво в Північній Кореї, а то постійно так і тягне на Захід у цивілізацію, все манять, мріють про солодке, безбідне життя на Заході і побудову там "руського міра"...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" анонсировали открытие "диппредставительства" во Франции до 1 сентября, - ИС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти