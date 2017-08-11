 До понедельника в Украине продержится жара - спасатели предупреждают об опасности пожаров

Как сообщает Цензор.НЕТ, до 14 августа в южных, восточных и некоторых центральных областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 11-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях сохранится чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность", - говорится в сообщении.
ДСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
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