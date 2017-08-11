 Экс-тренер сборной Сабо отказался ехать в Москву: "Мне звонили 10 раз, умоляли... Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать"

"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал 77-летний Сабо.