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Все про:Сабо (5) футбол (3162)

 Экс-тренер сборной Сабо отказался ехать в Москву: "Мне звонили 10 раз, умоляли... Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать"

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, что отказался от поездки на футбольное мероприятие в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал 77-летний Сабо.

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Стоит отметить, что украинский тренер и эксперт был капитаном московского "Динамо" в финальном матче Кубка Кубков 1972 года против "Рейнджерс".

Ранее Сабо призвал украинских футболистов не соглашаться выступать за российские клубы.


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    Есть же приличные люди, не отравленые шоколадом.
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    Лучшая сборная Союза - " Мунтян , Паркуян и дев`ять киян" .
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    ти, напевно, пережер у дитинстві шоколаду, якщо він тобі повсякчас увижається
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    Чем этот Человек не Президент Украины следующей каденции?
    Не нужны вам политики/бизнесмены/деятели - они все повазаны одной цепью... проверте эту личность на вшивость до того как избирать - а что, может вам понравиться, раз он не боится сказать НЕТ вяликим и могучим, "старшим братьям"? Может у него есть и больше добрых мыслей в запасе? )
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    Подавай? Пусть даже так, а на что способны те, кто с ним вместе играл? То есть те, кто живы? Хоть с каталок-то встанут?
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    Встанут не волнуйся и дадут фору многим молодым. Ведь тогда футбол не сидел на допингах так как сейчас, Посмотрим до скольки доживут звезды нынешнего футбола.
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    Ну, Йо-Йо (если не врёт) - молодец. Правда, в последнее время он часто такую пургу несёт... что поделать - возраст. Но всё равно - Личность, никаких сомнений. Молодца, лишний плевок в рожу кацапоидам не помешает.
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    Кожен за себе вирішує сам. Як на мене- Сабо вірно вирішив.
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    Моё первое острое впечатление, от футбола. Динамо тогда проиграло. Но как!!! Счет 3-2. А вот бойню организовали болелы Глазго. Реальная бойня, с выбеганием на поле, и не просто с выбеганием, а и с бутылкой в башку, стеклянной. Маховикову зарядили, кажись...
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    Колись в поїзді з ним їхав. Скромна порядна людина.
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    Так у Пеци и Гнойсмана нет войны. А в Мацкве торговые партнеры...
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    а у нас что пеца с гнойсманом,что заробитчане с курортниками - говнище редкостное.. одни страной торгуют ,попутно убивая все ростки чего-то хорошего. Вторые едут крысм поддерживать да кацапских рукожопов по москвам-саратовам обслуживать.
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    Достойное решение человека, для которого честь, достоинство и совесть не пустой звук.
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    Сабо возхищает, вроде простым поступком, но геройским, ведь он пример для многих и маячек нации- на него смотрят
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    Людина із великої букви...Патріот,що не не лише носить показово вишиванку...
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    Всё нормально и логично. А вот дорнылободылораки и прочая шелупонь и с возрастом не поумнеют. Сволочи-это сволочи всегда.
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    Этот венгр больший патриот Украины, чем многие этнические "украинцы" в Раде, Кабмине, АП, да и среди так называемого простого народа.
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    Я хоть и не смотрю футбол, а вот многих людей с характером уважаю. Что Сабо, что болельщиков... Здоровья им и побед.
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    Якщо ти САБО - це вже не СЛАБО.
    Якщо жи те ще і український ФУТБОЛІСТ,
    то красень КИїВ в тобі є і переможний ЗМІСТ
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    До Сабо настільки ж поважав хіба що Анатолія Дімарова, нині покійного, - той у свої 80 з гаком на пуй послав овоча з його літературною премією. На таких і мають орієнтуватися справжні українські патріоти.
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    Сегодня ночью наша Элина Свитолина разбила Венус Вильямс! 6:1, 6:1 ! И вышла в четверть-финал турнира АТР в Торонто.
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    Если честно - не ожидала от него. Ошиблась в человеке.
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    Треба вести боротьбу за перенесення ЧМ2018 з падлючої держави до людської.
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    Цензор.НЕТНовостиСпортЭкс-тренер сборной Сабо отказался ехать в Москву: "Мне звонили 10 раз, умоляли... Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать"
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