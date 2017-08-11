 Экс-тренер сборной Сабо отказался ехать в Москву: "Мне звонили 10 раз, умоляли... Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал 77-летний Сабо.
Стоит отметить, что украинский тренер и эксперт был капитаном московского "Динамо" в финальном матче Кубка Кубков 1972 года против "Рейнджерс".
Ранее Сабо призвал украинских футболистов не соглашаться выступать за российские клубы.
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Не нужны вам политики/бизнесмены/деятели - они все повазаны одной цепью... проверте эту личность на вшивость до того как избирать - а что, может вам понравиться, раз он не боится сказать НЕТ вяликим и могучим, "старшим братьям"? Может у него есть и больше добрых мыслей в запасе? )
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Якщо жи те ще і український ФУТБОЛІСТ,
то красень КИїВ в тобі є і переможний ЗМІСТ
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