 Суд арестовал имущество экс-следователя ГПУ Суса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 7 августа.
Арестованы две квартиры (одна в Хмельницком, а другая в Софиевской Борщаговке под Киевом), два земельных участка, гараж и автомобиль Skoda Octavia Combi RS 2015 года выпуска.
Напомним, что Сус подозревается в присвоении денег и вещей, изъятых при обыске в игровых заведениях, а также недостоверном декларировании.
27 июля суд назначил Дмитрию Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения.
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
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11.08.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
Интересно наблюдать троллей администрации Порошенко.
Их создавали для другой цели - противодействовать российской пропаганде. Они просто не владеют современными технологиями пропаганды.
У них получается как при ЦК КПСС, очень провинциально и примитивно. «Сахаров хочет ввергнуть СССР в войну».
Кроме того, похоже, им не доплачивают, на них экономят.
Там не управляемые и настраиваемые бригады, как в России, а толпа одиночек, которые фантазируют по ходу работы - очень разный уровень дискуссии: от «Саакашвили не достиг необходимых результатов» до «заткнись, ж*довская морда».
Очень печально. Я предлагал помочь, настроить этот механизм.
К сожалению, этот механизм вращают деньги: кто же допустит чужака - самим не хватает.
Константин Боровой.
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КРАДУТЬ, ПРОКУРАТУРА (Ю.ЛУЦЕНКО)-МВС(А.АВАКОВ) -СБУ(А.ГРИЦАК) ЗЛОДІЇВ НЕ
ЛОВЛЯТЬ, НЕДІЄЗДАТНУ ВЛАДУ(ПОРОШЕНКА,
ГРОЙСМАНА) У ЖОВТНІ ДО СУДУ
НА МАЙДАНІ!!
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Олігархат на чолі з Порошенком націлився на скупівлю земель. Ночами не сплять, слина тече, «прибуток» сотні мільярдів євро, - ГриценкоОлігархат на чолі з Порошенком націлився на скупівлю земель.Не сьогодні, давно націлився. Заважає Рада, голосів на "ринок" земель немає. Як немає і не буде при олігархічній владі ніякого ринку - буде бандитський базар початку 90-х. Під проводом олігархів. Бо крім них, грошей більше ні в кого немає. Довго шукали й нарешті знайшли "схему", як обійти парламент - через Конституційний Суд. Провладні 55 депутатів подання вже внесли. Той самий Конституційний Суд, який свого часу прислужився Кучмі (1+1=1 термін), потім Януковичу (за ніч запровадив іншу Конституцію), далі Порошенкові (встановив, що "наступна" сесія Ради може бути через 5, 50, чи 500 років) - і тепер знову готовий прислужитися? Хижаки-олігархи ніяк не наїдяться. Тарифів, субсидій, вугілля "роттердамського" їм уже мало, підбираються до "ринку" землі. Очікуваний "прибуток" на схемі скупівлі/перепродажу - сотні мільярдів євро. Із-за того ночами не сплять, слина тече. Але землею можуть і вдавитися.Анатолій Гриценко
...
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- НаСусал!...
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а,вот когда их берут под белы ручки,то они сразу плывут и на зоне ,даже ментовской с них делают или невест ,или опущеных,такие на зоне считаются самым низким отребьем,не чета операм или бойцам силового подразделения
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2. В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус.
Сильно напоминает "вор у вора дубинку украл"........................
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