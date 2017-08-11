 В честь Дня Независимости в Одессе проведут массовый диктант по украинскому языку

В Одессе проведут массовый диктант по украинскому языку. Он состоится в рамках ежегодного "Вышиванкового фестиваля" и в честь Дня Независимости, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Организаторы праздника приглашают всех желающих собраться возле памятника Дюку Де Ришелье 25 августа в 18:00.
В прошлом году диктант писали 129 человек, в этом году организаторы хотят побить рекорд.
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