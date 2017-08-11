 Путин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, оккупанты на Донбассе добиваются дестабилизации: "Очевидно, что Путин не собирается отпускать Украину. Ему не нужна ни часть Донбасса или Луганщины, ни весь Донбасс. Путин хочет всю Украину. Я долго анализировал и думал - зачем Путину и России Украина? Земли у них больше, чем достаточно. Там порядок не могут навести. И проанализировав в том числе и исторические аспекты, я уяснил для себя - российская империя не возможна без человеческого ресурса Украины. Без подпитки человеческим интеллектуальным ресурсом с Украины российская империя погибнет. И именно поэтому вся эта борьба и идет"
Также, по мнению Жебривского, сегодня у России нет силы для широкомасштабного наступления.
"Наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия, другие силовые структуры уже показали, что так просто наблюдать за наступлением не собираются. Полностью захватить Украину невозможно, однако держать как кровоточивую рану - да. Именно поэтому и происходят эти постоянные обстрелы, диверсии вражеских диверсионно-разведывательных групп", - отметил он.
Кроме того, Жебривский добавил, что поскольку у Путина в марте следующего года выборы, ему нужно показать, что он переживает за "данбаский" народ и исходя из этого возможны очередные обострения на Донбассе.
"Путин будет лезть до тех пор, пока не получит по зубам", - резюмировал глава Донецкой ОГА.
937 21
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Враг 15 раз обстрелял позиции ВСУ. В ответ украинские воины накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов, - штаб(21)
За прошедшие сутки один украинский воин получил боевую травму, - штаб АТО(5)
Украинское командование не исключает применения артиллерии и танков при обострении ситуации на Донбассе, - Лысенко(40)
Попытками оправдать оккупацию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений, - Климкин(32)
Кремль: ничего не забыли, ничему не научились(0)
Террористы 28 раз обстреляли позиции сил АТО. Потери врага уточняются, - штаб(33)
За прошедшие сутки трое украинских воинов погибли, восемь получили ранения и один боевую травму, - штаб АТО(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А рассчитывать на научный потенциал рабсия уже никогда не сможет. Ни один вменяемый человек не свяжется с имбицилами. рабсия стала трупом в момент начала агрессии. Теперь выход только один - полное уничтожение рабсии как государства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
до каких же пор недомерок будет лезть в Украину?
а еще говорят что если к двум добавить два то обычно получается четыре.
кто бы мог подумать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить