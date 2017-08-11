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 Политика Украины
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 Путин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам, - Жебривский

жебривский

Президент РФ Владимир Путин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, оккупанты на Донбассе добиваются дестабилизации: "Очевидно, что Путин не собирается отпускать Украину. Ему не нужна ни часть Донбасса или Луганщины, ни весь Донбасс. Путин хочет всю Украину. Я долго анализировал и думал - зачем Путину и России Украина? Земли у них больше, чем достаточно. Там порядок не могут навести. И проанализировав в том числе и исторические аспекты, я уяснил для себя - российская империя не возможна без человеческого ресурса Украины. Без подпитки человеческим интеллектуальным ресурсом с Украины российская империя погибнет. И именно поэтому вся эта борьба и идет"

Также, по мнению Жебривского, сегодня у России нет силы для широкомасштабного наступления.

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"Наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия, другие силовые структуры уже показали, что так просто наблюдать за наступлением не собираются. Полностью захватить Украину невозможно, однако держать как кровоточивую рану - да. Именно поэтому и происходят эти постоянные обстрелы, диверсии вражеских диверсионно-разведывательных групп", - отметил он.

Кроме того, Жебривский добавил, что поскольку у Путина в марте следующего года выборы, ему нужно показать, что он переживает за "данбаский" народ и исходя из этого возможны очередные обострения на Донбассе.

"Путин будет лезть до тех пор, пока не получит по зубам", - резюмировал глава Донецкой ОГА.


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Я .то "по зубам" слышу с января 2016-го. Из всех-всех инстанций. А начал- Петр Лексеич! Потом уже эхо понесло...
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Для того щоб воювати з путіним потрібно вигнати злочинну мафію з влади, а Жебрівський це представник мафії та фармацевтичний олігарх. Посидів в наметі в тилу в зоні АТО пару місяців, тіпа на фронті, і отримав посаду голови ОДА, щоб кришувати торгівлю з терористами! Поки не виженемо хандонів з влади перемоги не буде!
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Жебривскому тож не мешало бы по зубам дать. Перекрашенный сраный .коммуняка.
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Путлер явно активизировался, март следующего года , выборы спокойствия ему не дают. Ему опять образ альфа самца для ватников вырисовывают...С преемником не получается. Боится власть передавать как когда то карлику медведеву...Чует что окружение (которое он уже конкретно заипал) ему быстро лапти сплетёт и все проблеммы повешает на ботоксного. Ждёмс.....
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Зубы - не актуально. Нужен один большой нож в спину, после которого уже не разгибаются.
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Только Украина сможет изменить Россию - New York Times https://www.obozrevatel.com/politics/tolko-ukraina-smozhet-izmenit-rossiyu-new-york-times.htm
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Менять там нечего. Уничтожать как государство надо. Всех кто разжигал войну, отдавал преступные приказы и выполнял - повесить как военных преступников.

А рассчитывать на научный потенциал рабсия уже никогда не сможет. Ни один вменяемый человек не свяжется с имбицилами. рабсия стала трупом в момент начала агрессии. Теперь выход только один - полное уничтожение рабсии как государства.
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дохдый СССР 19 августа 1991 года ваще пальцем никто не трогал,а ОН сдох тихо скромно молча.Точно также сдохнет и РАБссия.И никто жалеть не будет об сём
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Ну первая хорошая зуботычина Кремлевскими уже получена. Новый пакет санкций это не косметические "санкции" первых лет. Теперь бы еще Украине получить больше современного оружия сдерживания.
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Гэты чалавек жыве па паняццях "зоны", ён будзе паважаць толькi таго, хто можа даць кiрзавым ботам у храпу, у тым лiку i яму, iнтэллiгентантасць ён успрымае, як слабасць.
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Главный контрабандист Донецкой области,рассказывает о том,что ему несимпатичен хуйло? Лей,да не заливай,,хотели бы по зубам дать,уже дали бы вместе с кондитером и пастором
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Жебривський на третий год войны понял что к чему, или перед выборами надобно засветиь барадатую физию?
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если бы Жебривский ето не сказал так бы все в недоумении и жили
до каких же пор недомерок будет лезть в Украину?
а еще говорят что если к двум добавить два то обычно получается четыре.
кто бы мог подумать?
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Жебривский держит не оккупированную часть Донбасса,хотите чтобы он сдал её Плешивому Педофилу? в ПОЦриоты блын...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам, - Жебривский
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