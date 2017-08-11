EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  127  0
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6744) ранение (1826) терроризм (20492) Донбасс (15712) наемники РФ (51)

 С начала суток в зоне АТО ранены двое военнослужащих, - штаб

ато

По состоянию на утро уже зафиксировано 3 обстрела.

С начала суток в зоне АТО ранены двое военнослужащих и зафиксировано три обстрела, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"С начала суток ситуация несколько обострилась, мы уже имеем три случая нарушения перемирия, в частности это населенные пункты Крымское, Новоалександровка и Авдеевка. Уже в настоящее время мы имеем двух раненых военнослужащих", - сказал он.

Также он добавил, что состояние раненого накануне бойца стабильное, он в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование оккупационных войск РФ заставляет местных боевиков проводить провокационные обстрелы зданий мирных жителей, - штаб

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток в зоне АТО ранены двое военнослужащих, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти