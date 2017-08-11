 С начала суток в зоне АТО ранены двое военнослужащих, - штаб

С начала суток в зоне АТО ранены двое военнослужащих и зафиксировано три обстрела, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.
"С начала суток ситуация несколько обострилась, мы уже имеем три случая нарушения перемирия, в частности это населенные пункты Крымское, Новоалександровка и Авдеевка. Уже в настоящее время мы имеем двух раненых военнослужащих", - сказал он.
Также он добавил, что состояние раненого накануне бойца стабильное, он в больнице.
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