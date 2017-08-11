 Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает агентство Reuters.
В четверг американский военный корабль прошел недалеко от островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".
В министерстве обороны Китая назвали подобные действия "провокацией", которая наносит серьезный вред взаимному доверию.
"Китай решительно выступает против такого рода демонстрации силы и выдвижения региональной милитаризации со стороны США, которая может легко вызвать неожиданный инцидент в море или в воздухе", - говорится в заявлении китайского Минобороны.
В свою очередь в министерстве иностранных дел Китая, что эта операция нарушила международное и китайское законодательство и серьезно повредила суверенитету и безопасности Пекина.
Отметим, что это не первый подобный случай во взаимоотношениях Китая и США. Так, в мае этого года ВВС Китая перехватили военный самолет США. Американский самолет находится в международной воздушном пространстве и мог беспрепятственно проводить операции.
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