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Все про:граница (3130) Китай (991) суверенитет (126) США (13197)

 Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего суверенитета после того, как американский эсминец "Джон С. Маккейн" приблизился к спорным островам Спратли в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает агентство Reuters.

В четверг американский военный корабль прошел недалеко от островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".

В министерстве обороны Китая назвали подобные действия "провокацией", которая наносит серьезный вред взаимному доверию.

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"Китай решительно выступает против такого рода демонстрации силы и выдвижения региональной милитаризации со стороны США, которая может легко вызвать неожиданный инцидент в море или в воздухе", - говорится в заявлении китайского Минобороны.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Китая, что эта операция нарушила международное и китайское законодательство и серьезно повредила суверенитету и безопасности Пекина.

Отметим, что это не первый подобный случай во взаимоотношениях Китая и США. Так, в мае этого года ВВС Китая перехватили военный самолет США. Американский самолет находится в международной воздушном пространстве и мог беспрепятственно проводить операции.
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- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла. (с)
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Это они так косвенно впрягаются за своих друганов северокорейцев Ким Чен Ына.......
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Ось і відповідь "третьої сили" на закиди Трампа стосовно КНДР. Чи ще ні?
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Если начнется война между Америкой и Китаем, то всем не поздоровится.
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Бери біле простирадло і біжи на цвинтар забивати собі місце.
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не поздоровится Китаю,разнесут его на молекулы
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поддержим братьев китайцев в их справедливой борьбе с мировым террористом сша
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКитай обвинил США в нарушении своего суверенитета
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