 Мужчина, открывший стрельбу на пляже в Полтаве, задержан и дает показания, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Полтавщины.
"10 августа, около 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу. Предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку между двумя компаниями", - рассказали в полиции.
Стрельбу открыл 22-летний житель Полтавы из гладкоствольного ружья, в результате чего были ранены двое мужчин, один из которых скончался на месте и ребенка 2010 года рождения.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Лицо, совершившее стрельбу задержано и дает показания полиции. Проводится проверка.
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"По информации издания, пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошёл человек с другой части пляжа, возникла ссора."
Источник: https://censor.net.ua/v451261
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Ау, цензоровские Джамшуты! Кто такая ребенка?!
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