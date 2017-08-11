 Ночью в жилом доме в Ирпене произошел взрыв бытового газа: пострадали 4 человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, в результате взрыва пострадали 4 человека, из которых 2 человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, поврежден деревянный пол на площади около 15 м2 и обшивка входных дверей четырех квартир. Разрушений несущих конструкций дома нет.
Всех жильцы дома (27 человек) эвакуированы. Электро- и газоснабжение отключены. Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работает 5 ед. тех. и 20 чел., из них от ГСЧС 1 ед. тех. и 5 чел.
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чи гроші на карман йдуть?
Київський гас) на Бойчука/кіквідзе, 4 офіс збахали))
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