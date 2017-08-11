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Все про:взрыв (4253) Газ (8787) Ирпень (152) ГСЧС (1276)

 Ночью в жилом доме в Ирпене произошел взрыв бытового газа: пострадали 4 человека, - ГСЧС

гсчс

В г.. Ирпень по ул. Тищенко, 3а, 11 августа в 2 часа. 46 мин. в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного, шестнадцатиквартирного жилого дома на два подъезда произошел взрыв предварительно бытового газа без последующего горения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали 4 человека, из которых 2 человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, поврежден деревянный пол на площади около 15 м2 и обшивка входных дверей четырех квартир. Разрушений несущих конструкций дома нет.

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Всех жильцы дома (27 человек) эвакуированы. Электро- и газоснабжение отключены. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работает 5 ед. тех. и 20 чел., из них от ГСЧС 1 ед. тех. и 5 чел.
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ціни на газ підняли, а ремонти газового господарства роблять?!
чи гроші на карман йдуть?
Київський гас) на Бойчука/кіквідзе, 4 офіс збахали))
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Взорвалось внутри дома. Это ответственность собственника. Или власть за тобой должна еще и туалеты чистить?
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Причины разными могут быть, но последняя проверка газовщиками я уже и не помню сколько лет назад была.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью в жилом доме в Ирпене произошел взрыв бытового газа: пострадали 4 человека, - ГСЧС
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