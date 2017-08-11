 Командование оккупационных войск РФ заставляет местных боевиков проводить провокационные обстрелы зданий мирных жителей, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"По нашей оперативной информации, на временно оккупированных территориях, местные боевики все чаще отказываются служить в российско-оккупационных группировках", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что по сравнению с кадровыми российскими военными, жители Донбасса получают в несколько раз меньшую плату. Их переводят на казарменное положение, на "своей" же территории заставляют проводить провокационные обстрелы зданий местного населения, у них значительно ниже уровень медицинского обслуживания. И именно этих наемников в первую очередь отправляют в горячие точки на линии разграничения.
Напомним, 10 августа российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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заголовок і третій абзац?!
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Кароче, асвабадітєлі просто винищують дамбасян.
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Итак, столица бурятии и бурятов, которые любят ездить на Донбасс в отпуск и доходящие до экстаза от туалета с унитазом и смывным бачком, город Чита. Нажо сказать, что местные жители обладают неким даром забрасывать сети в воду или же брать лопаты и копать шахту, и там непременно оказываются танки, Грады и прочее оружие. Нам казалось, что этот необычный талант у них проявился где-то между Донецком и Луганском, но вот оказалось, что и на родине у них случаются подобные удачи. Короче говоря, буряты забросили свой невод в речку и пришел он не пустым, а сразу с двумя ракетами от комплекса ПВО С-200. Правильный бурят знает, что делать с металлом, особенно - цветным. На Донбассе они пилят все, что попадается под руку, включая рельсы и опоры ЛЭП, с которых уже унесли провода. А тут - такая удача. Не просто металл - а явно - цветной и дорогой. В общем, они потащили ракеты в пункт приема металлов, где цветной металл взял и с детонировал. Говорят, двое бурятов прямо с этого места, отправились к духам предков воеводы, министра и шамана - Шойгу, а несколько человек медики пытаются не пустить в этот долгий поход. В связи с этим, мы хотели бы подсказать жителям той же Воронежской области, а именно - Борисоглебска или Саратовской области, где стоят намного большие по размерам и количеству металла ракеты и бомбы. Если уже банальный алюминий или титан - стоит приличных денег, то уран или плутоний стоит куда больше, а к тому же там есть литий, золото и прочие вещи. Так что родина ждет своих героев. Первые двое уже оправились в подземный храм героев и говорят, что места там еще много.
антиколорадос
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И еще фото и видео -- https://avia.d3.ru/a-10-v-estonii-1427487/?sorting=rating
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