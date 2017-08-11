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 Командование оккупационных войск РФ заставляет местных боевиков проводить провокационные обстрелы зданий мирных жителей, - штаб

штаб ато

Местные боевики все чаще отказываются служить в российско-оккупационных группировках на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"По нашей оперативной информации, на временно оккупированных территориях, местные боевики все чаще отказываются служить в российско-оккупационных группировках", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что по сравнению с кадровыми российскими военными, жители Донбасса получают в несколько раз меньшую плату. Их переводят на казарменное положение, на "своей" же территории заставляют проводить провокационные обстрелы зданий местного населения, у них значительно ниже уровень медицинского обслуживания. И именно этих наемников в первую очередь отправляют в горячие точки на линии разграничения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: РФ использует маневры "Запад-2017" для прикрытия переброски ударных бронетанковых групп к границе Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, 10 августа российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Нас морально готовят к амнистии лугандонского скота? Они не виноватые... Их заставляют...
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" И именно этих наемников в первую очередь отправляют в горячие точки на линии разграничения."
Кароче, асвабадітєлі просто винищують дамбасян.
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А самі найманці-дамбасяни білі та пухнасті? Їх бідненьких примушують наказ виконувати- як це казали нацисти в Нюрнберзі?
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Вони не білі і не пухнасті,вони довболобі,ну як ти,тільки вони за Путлера,а ти за Баригу.
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По суті вони ж і почали війну, сподіваючись що потім кацапи продовжуть її, але не так сталось як гадалось.
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Гіркін прийшов коли вже дамбаська гопота вбивала українців.
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Він прийшов з організованим військовим угрупуванням. Вбивати- ще не означає воювати.
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Розумій це як хочеш, але він прийшов коли вже почалась громадянська війна, а з його приходом перетворилась на гібрідну, як її називають.
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Так вона починалась. Я тоді відвідував їхні сайти і дещо вичитав з їхніх коментарів.

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Дауны из Даубаса должны радоваться обстрелам сепаров . Ведь гибель мирного населения сильно поднимает дух даунсепаров в войне против Украины . Не зря дауны кидались под Украинские БМП в 14 году . Теперь можно радостно падохнуть от вызволителей от хунты ))))
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С самого начала войны свинособаки и попачленцы обстреливали города которые были под их контролем,спихивая обстрелы на ВСУ,разве это новость? К нам на шахту приехали питухи с автоматами в июле месяце 2014 года,для вербовки в попачление,шахта тогда еще работала,на сменном собрании желающих идти в попачление они не нашли,и тадам,шахту обстреляли из минометов,ну для поднятия патриотизма и праведного гнева.
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надо обеспечить регулярность таких встреч сепаров...

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Итак, столица бурятии и бурятов, которые любят ездить на Донбасс в отпуск и доходящие до экстаза от туалета с унитазом и смывным бачком, город Чита. Нажо сказать, что местные жители обладают неким даром забрасывать сети в воду или же брать лопаты и копать шахту, и там непременно оказываются танки, Грады и прочее оружие. Нам казалось, что этот необычный талант у них проявился где-то между Донецком и Луганском, но вот оказалось, что и на родине у них случаются подобные удачи. Короче говоря, буряты забросили свой невод в речку и пришел он не пустым, а сразу с двумя ракетами от комплекса ПВО С-200. Правильный бурят знает, что делать с металлом, особенно - цветным. На Донбассе они пилят все, что попадается под руку, включая рельсы и опоры ЛЭП, с которых уже унесли провода. А тут - такая удача. Не просто металл - а явно - цветной и дорогой. В общем, они потащили ракеты в пункт приема металлов, где цветной металл взял и с детонировал. Говорят, двое бурятов прямо с этого места, отправились к духам предков воеводы, министра и шамана - Шойгу, а несколько человек медики пытаются не пустить в этот долгий поход. В связи с этим, мы хотели бы подсказать жителям той же Воронежской области, а именно - Борисоглебска или Саратовской области, где стоят намного большие по размерам и количеству металла ракеты и бомбы. Если уже банальный алюминий или титан - стоит приличных денег, то уран или плутоний стоит куда больше, а к тому же там есть литий, золото и прочие вещи. Так что родина ждет своих героев. Первые двое уже оправились в подземный храм героев и говорят, что места там еще много.

антиколорадос
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Чему удивляться? Только у "кацапов" поговорка существует: "Бей своих, чтоб чужие боялись...".
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Да, как мне один ,,совьецько-украинский воин,, рассказывал: ,,их обманули, их надо жалеть, дураков нужно прощать,,!
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Взяв у руки зброю- вже ворог України і має бути знищений. Кинув її і здався в полон- суд і присуд. Хай там розповідає, що і як його примусило зброю в руки взяти.
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страшные кадры, молодых республиканцев силой заставляют освобождать "МЕТРО" от хунты, только 18+, беременным отойти от экранов
Командование оккупационных войск РФ заставляет местных боевиков проводить провокационные обстрелы зданий мирных жителей, - штаб - Цензор.НЕТ 8019
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Предатель должен терпеть все, ибо назад дороги нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование оккупационных войск РФ заставляет местных боевиков проводить провокационные обстрелы зданий мирных жителей, - штаб
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