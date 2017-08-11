 В отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает The Washington Times.
"Есть ли варианты военного разрешения ситуации? Конечно. Мои обязанности состоят в том, чтобы такие возможности были, - сказал Мэттис. - Мы хотим использовать дипломатию. Такова была наша позиция, она такова сейчас, мы надеемся, что так оно и останется", - добавил Мэттис.
Глава Пентагона отметил, что при этом США намерены использовать дипломатию для решения разногласий с Северной Кореей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Северная Корея столкнется с "огнем и яростью", если вздумает угрожать США. Позже он сказал, что его слова в сторону КНДР об "огне и ярости", недостаточно жесткие. В свою очередь официальные лица КНДР опубликовали заявление с угрозами в адрес США. В заявлении сказано, что США "понесут позорное поражение" и будут "окончательно уничтожены", если станут угрожать Северной Корее.
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краще би дипломатією!
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Они думали что вечно будут снабжать маргиналов технологиями ОМП и будут вечно приглашаться как посредники на переговоры с ними со всеми вытекающими ништяками. Штаты четко дают понять - ребята, лавочка прикрывается. То что вы даете им оружие, только дает нам повод их расхерачить.
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+ ещё дешёвая раб.сила
+ ресурси Добыча полезных ископаемых в КНДР
За ЭТО Китай, типа, "следит" за ними ну и ещё можно найти кучу ссылок
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- военного решения нет, так как это будет кровавая бойня на несколько лет
- дипломатического решения нет, ведь всем пох на полумертвую оон и прочие "институты"
но делать что-то надо...вот и остается трепать языком, угрожать, озабочиваться
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Всё зависит от участников мероприятия. Северная Корея он как поздний совок, вроде как военная мощь и все под ружьем, а ткни как следует - всё гнилое и вера в систему только на страхе. Если ликвидация режима будет совместным решением США, Китая и Южной Кореи, думаю на всё про всё 2-3 недели.
Всех пугает другое, что потом делать и как управлять 25млн голодных ртов.
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Ну так а без согласия Китая Штаты скорее всего и начинать не будут. Не поручусь конечно, я не эксперт международник, но даю 9 из 10, что без санкции Пекина Штаты войну у китайских границ не начнут.
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а то мантри від міністра оборони про "бьезальтернативність" мінська порядком задовбали(
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