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Все про:КНДР (246) Пентагон (438) США (13197) Мэттис Джеймс (23)

 В отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона

мэттис

США готовы применить силу в отношении КНДР, однако Вашингтон выступает за урегулирование ситуации путем дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает The Washington Times.

"Есть ли варианты военного разрешения ситуации? Конечно. Мои обязанности состоят в том, чтобы такие возможности были, - сказал Мэттис. - Мы хотим использовать дипломатию. Такова была наша позиция, она такова сейчас, мы надеемся, что так оно и останется", - добавил Мэттис.

Глава Пентагона отметил, что при этом США намерены использовать дипломатию для решения разногласий с Северной Кореей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Северная Корея столкнется с "огнем и яростью", если вздумает угрожать США. Позже он сказал, что его слова в сторону КНДР об "огне и ярости", недостаточно жесткие. В свою очередь официальные лица КНДР опубликовали заявление с угрозами в адрес США. В заявлении сказано, что США "понесут позорное поражение" и будут "окончательно уничтожены", если станут угрожать Северной Корее.
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Поганий мир ліпше самої хорошої війни.....................
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На даунбасе тоже мир Открытой войны формально нет Но парни гибнут и это совсем не лучше
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можеш признатися сам собі в тому.що Ти помиляєшся конкретно-мінський мир і хорватська війна приклад
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Дипломатія з зомбаками? Та ще і керованими з крембля.
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піндоскі діди) іна втопчуть ?!
краще би дипломатією!
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что-то будет, уж много текста в последнее время.
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Очередная победа всехпереигральщиков.
Они думали что вечно будут снабжать маргиналов технологиями ОМП и будут вечно приглашаться как посредники на переговоры с ними со всеми вытекающими ништяками. Штаты четко дают понять - ребята, лавочка прикрывается. То что вы даете им оружие, только дает нам повод их расхерачить.
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Параша в очередной раз пытается взять США "на слабо" через своего младшенького пухленького братца. Заодно (в случае применения силы) параша хочет помониторить применение США новейшего оружия. Думаю, что Штаты такой возможности параше не дадут- пухленькому и "Томагавков" с управляемыми бомбами времён "Бури в пустыне" хватит. "Использование дипломатии" в этом случае нужно только для того, чтобы правильно обосновать использование силы.
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у каждого свої методи вибивання грошей і прифиренцій у більш багатих країн ,у Лукашенко свій шантаж, у Кіма більш жосткіший
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пора санкции в отношении порошенки и ахметова вводить
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Американцам надо браться не за Корею, а за кацапию. Вот там сидит чмо, которое тероризирует весь мир. А Кым это дурной щенок, которого Пукин поджучивает к войне. Что бы самому безнаказанно убивать и грабить соседей.это у него называется принуждение к руцкаму миру.
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ВИНОВАТЫ РОССИЯНИ ПДРЫ У УКРАИНЦЕВ ЗАБРАЛИ ЯДЕР И ОТДАЛИ КНДР !!!
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Что то слишком много пустого сотрясения воздуха, если вспомнить прошлые администрации республиканцев тех же Бушей младшего и старшего, Рейгана вот пример операция "буря в пустыне" пару заявлений и военная кампания началась. А тут больше похоже на шоу с КНДР, известно что КНДР поддерживает рашка ракетными и ялерными технологиями, а у Трампа не хватает решительности не смотря на его имидж потому что он всё время оглядывается на пуйла.
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там ещё Китай "рядом"....тоже, с помощью телепузика, испытывает свои ракеты.... Ведь так нельзя, а телепузику всё можна
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какая может быть дипломатия с бешенным псом. пристрелить и только. у штатов есть безусловная возможность решить проблему бескровно. дождаться момента, когда опарыш проявится на поверхности планеты(парад, демонстрация какой-нибудь херни) и одним ударом прикончить паразита и всю свору. и проблема решена. там нет никаких властных структур. это даже не гитлер или сталин. всё развалится одномоментно
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Какая дипломатия? Там просто не с кем вести переговоры.
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проблема в том, что никакого решения нет, мир зашел в тупик:
- военного решения нет, так как это будет кровавая бойня на несколько лет
- дипломатического решения нет, ведь всем пох на полумертвую оон и прочие "институты"
но делать что-то надо...вот и остается трепать языком, угрожать, озабочиваться
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- военного решения нет, так как это будет кровавая бойня на несколько лет.

Всё зависит от участников мероприятия. Северная Корея он как поздний совок, вроде как военная мощь и все под ружьем, а ткни как следует - всё гнилое и вера в систему только на страхе. Если ликвидация режима будет совместным решением США, Китая и Южной Кореи, думаю на всё про всё 2-3 недели.
Всех пугает другое, что потом делать и как управлять 25млн голодных ртов.
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ключевое слово - если согласится Китай... Нищего банкрота-мясника асада не могут несколько лет одолеть
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ключевое слово - если согласится Китай...

Ну так а без согласия Китая Штаты скорее всего и начинать не будут. Не поручусь конечно, я не эксперт международник, но даю 9 из 10, что без санкции Пекина Штаты войну у китайских границ не начнут.
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А ввести санкции против параши за передачу двигателей к ракетам и других элементов КНДР слабо? Это же прямая даже не поддержка, а как дать автомат ребёнку и показать куда стрелять.
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а зачем? Штаты это устраивает. Кацапы думают что они могут так шантажировать Запад, а Штаты смотрят на вопрос проще, они считаю что Кремль таким образом не помогает режимам, а наоборот, дает повод для их ликвидации. Кто скажет слово против США если они займутся ликвидацией ядерного шантажиста? Правильно никто. Глупые кацапы думают что ЯО в руках КНДР это их козырь, а на самом деле они передали козыри Штатам. Типа пугайте нас пугайте, мы сделаем вид что испугались...
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дайте це почитати нашому міністру оборони!!!
а то мантри від міністра оборони про "бьезальтернативність" мінська порядком задовбали(
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона
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