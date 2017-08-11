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 Враг 15 раз обстрелял позиции ВСУ. В ответ украинские воины накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов, - штаб

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В районе проведения АТО минувшие сутки отметились уменьшением интенсивности обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок. В основном противник использовал стрелковое оружие и гранатометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Наиболее неспокойно конце суток было на луганском направлении. Здесь боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам неподалеку от Станицы Луганской, а укрепления в поселке Счастье обстреляли из зенитной установки. Кроме того, вечером, бандиты почти час из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов били по украинским укреплениям в районе Крымского. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на приморском направлении под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Талаковке и Водяном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие", - добавили в пресс-центре АТО.

Напомним, 9 августа российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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гибриды пишут, что отодвинули наших на 500 м у Опытного, кто в теме?.
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не, до Лондона и Парижа не дошли. А по Опытному конкретно интересует, какую-то ракету туда запустили. Может и брешут, конечно.
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Надо почаще ответку давать, недавать им спуску.
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Это следующий этап. Ни Бацька ни Назарбаев не вечные, и если во главе этих стран встанут неугодные Кремлю люди то этот сценарий будет введен в действие
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И обломят зубы о сопротивление их армий и общества, как в Украине.
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Но какие-то регионы останутся под контролем раши, что и нужно кремлю
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Це - добре.

Але дуже хочеться, щоб було ще щільнішим, неймовірно щільним !
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Слава Богу !!!! не знаю ПРАВДА или НЕТ , но хоть читать приятно : ПЛОТНЫМ ОГНЕМ !!!! ЖИЗНЬ одного УКРАИНСКОГО СОЛДАТА не стоит жизней целой русской ОРДЫ !!!! генералы , БЕРЕГИТЕ ЖИЗНИ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ , очень прошу ВАС !!!!
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Не, нужно так: Группа российских террористов обстреляла мирно пашущий украинский трактор...
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Ну вот, что и требовалось доказать!!! После плотного и одновременного, несколькими батареями, накрытия уродов на позициях и в глубине орочьих порядков, что было в среду, винторогие затихли, как мыши под веником.
Вот это и есть единственный механизм реализации любых соглашений с рашкой - чуть заелозили твари, сразу накрывать артой, безжалостно!!!
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2 роки 6 місяців і 1 день, які Анастасія Коваленко перебувала під вартою, їй за "законом Савченко" зарахували у визначений судом термін ув'язнення - 5 років.
Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.
Мешканка Луганська Анастасія Коваленко, яку засудили до 5 років позбавлення волі за спробу влаштувати теракт в центрі Києва, звільнена з-під варти і вже перебуває на волі. Таке рішення прийняв Печерський районний суд столиці, посилаючись на "закон Савченко".
Клопотання про те, що ув'язнена вже відбула в Київському (Лук'янівському) СІЗО 2 роки 6 місяців і 1 день, що в перерахунку становить 5 років і 2 дні, подала адвокат Коваленко.
"Таким чином, на день подачі заяви, на думку заявника, засуджена вже фактично відбула призначене їй покарання і повинна бути негайно звільнена", - сказано в судовому рішенні від 11 липня, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень 26 липня.
Суд з доводами адвоката погодився і перерахував термін ув'язненої, ухваливши негайно відпустити Коваленко.
Закон, який скасував можливість перерахунку терміну тюремного ув'язнення, вступив в силу 21 липня.
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Вот и хорошо шо плотно вломили, а то осточертело от Лысенко слышать - по нашим стреляют, наши не поддаются на провокации(
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 15 раз обстрелял позиции ВСУ. В ответ украинские воины накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов, - штаб
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