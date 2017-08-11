 Враг 15 раз обстрелял позиции ВСУ. В ответ украинские воины накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Наиболее неспокойно конце суток было на луганском направлении. Здесь боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам неподалеку от Станицы Луганской, а укрепления в поселке Счастье обстреляли из зенитной установки. Кроме того, вечером, бандиты почти час из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов били по украинским укреплениям в районе Крымского. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что на приморском направлении под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Талаковке и Водяном.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие", - добавили в пресс-центре АТО.
Напомним, 9 августа российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Але дуже хочеться, щоб було ще щільнішим, неймовірно щільним !
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Вот это и есть единственный механизм реализации любых соглашений с рашкой - чуть заелозили твари, сразу накрывать артой, безжалостно!!!
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Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.
Мешканка Луганська Анастасія Коваленко, яку засудили до 5 років позбавлення волі за спробу влаштувати теракт в центрі Києва, звільнена з-під варти і вже перебуває на волі. Таке рішення прийняв Печерський районний суд столиці, посилаючись на "закон Савченко".
Клопотання про те, що ув'язнена вже відбула в Київському (Лук'янівському) СІЗО 2 роки 6 місяців і 1 день, що в перерахунку становить 5 років і 2 дні, подала адвокат Коваленко.
"Таким чином, на день подачі заяви, на думку заявника, засуджена вже фактично відбула призначене їй покарання і повинна бути негайно звільнена", - сказано в судовому рішенні від 11 липня, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень 26 липня.
Суд з доводами адвоката погодився і перерахував термін ув'язненої, ухваливши негайно відпустити Коваленко.
Закон, який скасував можливість перерахунку терміну тюремного ув'язнення, вступив в силу 21 липня.
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