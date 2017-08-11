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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (493) Омелян (315) речной транспорт (5)

 Омелян о речных перевозках в Украине: ремонт шлюзов уже идет, дноуглубление начнем в этом, максимально в следующем году

омелян

В рамках возобновления грузового судоходства украинскими реками в этом году начался ремонт шлюзов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На самом деле, мы уверенно можем говорить о Днепре, Южном Буге и Десне, как абсолютно судоходных реках. Относительно средств, от государства не требуется больших средств. То есть речь идет о капиталовложениях исключительно по дноуглублению и ремонта шлюзов. Ремонт шлюзов мы начали уже в этом году, дноуглубление, надеюсь, начнем в этом - максимально в следующем году", - отметил он.

Министр добавил, что портовую инфраструктуру "лучше отдать частному бизнесу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - Омелян

"Государству незачем туда вмешиваться. Частные компании это сделают быстрее, дешевле и качественнее", - считает министр инфраструктуры.

Напомним, 31 июля из города Голая Пристань Херсонской области в Киев по Днепру отправилась баржа, на борту которой находилось 250 тонн арбузов.
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Интересно,как баржа доплыла до Черкасс,если шлюза на работают и дно не углубленно?
Омельян - человек Ахметова и вешает лапшу лохторату,как впрочем и всегда
Я лично плавал на судне до Днепра и шлюзы и фарватер в порядке
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а у нас кроме Днепра судоходных рек не было? по Десне и т.п. ты далеко доплывал, мегакапитан?
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"Плавал на судні до Дніпра" - це до устя ріки? І, не ганьбийся - моряки не "плавають"....
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Ты,прикалываешься?На Днепре шлюзы работают и реку углублять, а именно от Голой Пристани до Киева,не надо.Омелян говорит о всех реках.Об этом много говорил Вадатурский,хозяин Нибулона.
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Я извиняюсь, а на каком судне Вы плавали до Днепра?
А как Вы проверяли фарватер?

Ну а если серьезно, то фарватер как раз не в порядке. Баржи имеют небольшую осадку, а вот суда посерьезнее большую. Углублять дно нужно, но вот беда, донные отложения радиоактивны и трогать их опасно.

Да, и ответьте на вопросы если не трудно.
Кстати, правильно писать "дно не углублено"
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З початком - зрозуміло.............. А коли планується закінчити? А то щось дуже схоже на проект "Стіна"....................
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...як збудують водний шлях в Китай
Десна-Ока-Волга-Каспій-Пяндж.
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Востаннє бачив земснаряд на фарватері років 10 тому. Відновлення фарватеру швидко не вийде зробити- сильно він занедбаний.
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Омелян доволен собой. Даже гройсман ему не указ. Не порал ли омеляном компетентными органами заинтересоваться.
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Проб"ють і дно. Стіну хоч видно, а фарватер під водою. хз що там.
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Перший же сівший на мілину корабель покаже, що там.
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В Украине всегда одна операция - получил должность- коси бабло,застегивай шлема черни
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"На самом деле, мы уверенно можем говорить о Днепре, Южном Буге и Десне..."
***
Придур, Бацька давно проситься возити калійну сіль по Припять - Дніпро - Чорне море. На зворотньому шляху баржі можуть везти гравій, кавуни та інші вантажі для Бацьки.
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Пригадую десь в 1979 році на "Метеорі" по Дніпру ходили до Черкас в гості до однокурсника. Враження до цього часу залишились.
Щось подібне

Омелян о речных перевозках в Украине: ремонт шлюзов уже идет, дноуглубление начнем в этом, максимально в следующем году - Цензор.НЕТ 9497
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Я эти метеоры видел в Греции,плавают между островами,даже цвет тот же остался,а на Днепре почти пусто,все продали
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Ни единого Метеора там нет! Только Кометы и Колхиды. Метеор- не из той серии. Он- река/озеро.
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А в Николаеве вот такие СПК уже ходят по Бугу и грузовые перевозки тоже начались, недавно видел, как буксир толкал баржу............
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Углубляем дно... Это правда. Только куда уже дальше углублять, мародеры липецкие?
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воно надовго сіло на потоки?!
чи "товарісчі" з бепепе готові його викинути?
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главноторгующий будок настроил, теперь дно углублять будет ?
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Поздно проснулись. На Днепре судов вовсе не осталось, т.к. все порезали на металл. Как-то раз ездил с другом на его катере от Каменского до Запорожья и обратно. Мы не встретили ни одного судна. Река в заброшенном состоянии.
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Омелян смотрящий от чмо сени по грабежу его министерства . Дноуглубление никак не начнут по причине непонятки кто будет сидеть за будущую фальсификацию тендера . Чмо Сеня уже обосралася в тендере на углубление дна Черноморских портов . Барыга вынужден был отменить фальсификацию . Сенина чмо фирма без оборудования выиграла , но из за жалобы Нидерландов Петя дала под сраку падельнику чмо Сене )))))))накладочка вышла ))) А по стройке века Стене порядок . Уже определились - уже посадили шестёрок . Чмо Сеня сядет уже при другом президенте .
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У цього очкарика набагато краще виходить інтриганство, підстави, "з"їдання" конкурентів. Але з "прохффесіоналізмом" туговато: поглиблювати дно тільки почнемо(!) "цього або наступного" року... Яка х-ня і мєлочь - РІК ТУДИ - РІК СЮДИ. Цьогоріч загребе відкати за ремонт шлюзів, наступного - за "поглиблення" дна: там бабла піде безДОННО! Гроші дати мусять - що толку від самого ремонту шлюзів, коли не прочищений фарватер? А поки чиститимуть фарватер (2-3 роки) - знову вийдуть з ладу шлюзи. Головне - Бальчун не пхатиме носа та не терендітиме про якусь корупцію...
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Омелян в курсе, что дороже дноуглубительных работ- только работы в космосе. На верном пути туварищ!
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Не переводить стрелки! Следим за финпоказателями Укрзализныци после Бальчуна. Как идет закупка подвижного состава. Как прибыльность? Как уменьшаются кредиты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян о речных перевозках в Украине: ремонт шлюзов уже идет, дноуглубление начнем в этом, максимально в следующем году
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