 Омелян о речных перевозках в Украине: ремонт шлюзов уже идет, дноуглубление начнем в этом, максимально в следующем году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"На самом деле, мы уверенно можем говорить о Днепре, Южном Буге и Десне, как абсолютно судоходных реках. Относительно средств, от государства не требуется больших средств. То есть речь идет о капиталовложениях исключительно по дноуглублению и ремонта шлюзов. Ремонт шлюзов мы начали уже в этом году, дноуглубление, надеюсь, начнем в этом - максимально в следующем году", - отметил он.
Министр добавил, что портовую инфраструктуру "лучше отдать частному бизнесу".
"Государству незачем туда вмешиваться. Частные компании это сделают быстрее, дешевле и качественнее", - считает министр инфраструктуры.
Напомним, 31 июля из города Голая Пристань Херсонской области в Киев по Днепру отправилась баржа, на борту которой находилось 250 тонн арбузов.
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Омельян - человек Ахметова и вешает лапшу лохторату,как впрочем и всегда
Я лично плавал на судне до Днепра и шлюзы и фарватер в порядке
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А как Вы проверяли фарватер?
Ну а если серьезно, то фарватер как раз не в порядке. Баржи имеют небольшую осадку, а вот суда посерьезнее большую. Углублять дно нужно, но вот беда, донные отложения радиоактивны и трогать их опасно.
Да, и ответьте на вопросы если не трудно.
Кстати, правильно писать "дно не углублено"
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Десна-Ока-Волга-Каспій-Пяндж.
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***
Придур, Бацька давно проситься возити калійну сіль по Припять - Дніпро - Чорне море. На зворотньому шляху баржі можуть везти гравій, кавуни та інші вантажі для Бацьки.
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Щось подібне
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чи "товарісчі" з бепепе готові його викинути?
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