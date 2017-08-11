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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 10 августа, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Один украинский воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в результате обстрела на приморском направлении один украинский воин получил ранения.

Напомним, 9 августа российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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