 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Один украинский воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в результате обстрела на приморском направлении один украинский воин получил ранения.
Напомним, 9 августа российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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