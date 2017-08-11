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 Политика Украины
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 Саакашвили сможет приехать в Украину только если оформит визу, - заместитель генпрокурора Енин

енин

Михеил Саакашвили сможет приехать в Украину только если оформит визу.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Есть четко предусмотренный законом административный, а не судебный путь потери гражданства Украины. Саакашвили может обжаловать это решение в Высшем административном суде, так же как и получить копию указа. Неопубликование указа не является никаким нарушением прав человека, а наоборот требованием действующего законодательства по вопросам защиты персональных данных.

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Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности", - написал чиновник.

Также по мнению заместителя генпрокурора, непредоставление Саакашвили права на въезд с целью личного присутствия во время судебного заседания не является нарушением права на справедливый суд, поскольку право на въезд в иностранное государство не является правом гарантированным Конвенцией и истец может защищать свои интересы через защитника.

Смотрите также: "Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.

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Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

После Польши, 8 августа, в годовщину российской оккупацией земель Грузии в 2008 году, Саакашвили прибыл в Литву. 10 августа Саакашвили сообщил, что прибыл с семьей в Венгрию.
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А визу Саакашвили не получит, круг замкнулся.
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отэто шоколадники прецедент устроили.
грузин может по всему миру ездит с укр. паспортом, а в Украину с ним не может въехать, а только по визе. :D
думаю, пеця еще не раз пожалеет, что такую муйню с грузином заварил.
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То есть кацапы могут к нам ездить без виз. А человек, имеющий украинское гражданство и незаконно лишившийся его только потому, что он не нравится лично президенту- должен "оформлять визу"? Зато президенту нравится всё рыговское кодло, которое не один год обворовывало страну и работало против её суверенитета? Нравится потому, что всё это отребье- до сих пор не только не в тюрьме, а граждане Украины? Кто же тогда наш президент?
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"Кто же тогда наш президент?"

- один из основателей Партии Регионов, идейный вдохновитель всех барыг во власти, крыша всех высокопоставленных коррупционеров, партнер Ахметки в разграблении страны.
Дальше продолжить, или так все понятно?!!
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Лично мне было понятно еще ДО того, как я пришел на избирательный участок. Теперь пусть быдломасса дает себе ответ на этот вопрос.
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А помните как на меня кидались, когда я говорил, что не кого избирать?
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Бесполезно. У людей память как у аквариумной рыбки. Помнит только последнее кормление. Перед выборами кто засеет пакетами с гречкой, за того и проголосуют. Это одна часть. А другой части вообще все пох***й, они на выборы вообще не ходят, и считают, что они офигенно правы, вот так и живем дерьмово все годы незалежности.
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Вася, а скажи - кого надо было выбрать? просто интересно.
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Ботоксно-силиконового инвалида пенсионного возраста с нарощенными волосами в белом
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А говорили Януковощ плохой. По сравнению с Петей оФФшорным он еще ангелом был, хотя Юлю с Луциком на зону отправил, но сделал это по-пацански открыто, даже какое-то судейское действие было.
А Барыга подло, исподтишка, лишил своего оппонента гражданства, и запретил ему въезд в страну.
Так же перекрыл Шустеру кислород и выгнал из страны.
Похоже лавры Хуйла ему спать спокойно не дают, хочет его переплюнуть.
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Мне тот бандюкович с его донецкой бандой и в х**й не уперся, просто все познается в сравнении.
По крайней мере я знал что можно от него ожидать.
А шоколадник говорит одно, а делает совсем другое, как Хуйло из -за поребрика.
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Согласен, что многое неправильно. Но и я сравниваю, имею разные сведения как янукович уничтожал армию, СБУ, милицию, СЗР...Одна реформа образования чего стоила! Нет уж извините, но янукович, его донецкая банда, когда веде их поставили был намного хуже.
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При
реальных реформах на пользу общества всегда затрагиваются интересы кучки
паразитов... Это и сделал в Грузии Саакашвили... Этим он опасен тем, кто обманом захватил власть в Украине... При тех
"реформах" которые проводит в Украине шоколадно-оффшорная власть
паразиты могут быть спокойны... грабят беднейшую часть населения...
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Такого президента говнюка, давно не видели нашие года...
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А много ль корова дает молока?
Да мы молока не видали, пока...
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Вообще без палевное, подыгрывание хуйлу ...
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От всех их, занимающихся госудларственной антимконституционной травлей гражданнина Украины
гражданам Украины избавляться надо.
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слушайте, ну ладно я - я программист и частенько работаю ночью - привычно. Но кто вы все кто в пол третьего ночи тут обсуждают Саакашвили? вы чего не спите то?
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ты гермафродит вначале мозги у гудвина купи а потом вякай своим вонючим ртом
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Достойный ответ от человека променявшего честь офицера на Мусорский прикорм, а потом ставший барыгой...
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А чтобы получить визу, надо получить какое-то гражданство. А получив другое гражданство, украинское уже восстановить нельзя будет.
Хитро играют шоколадные наперсточники, не хуже рыгов.
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через 6 месяцев увидим кому нужно будет брать визы а кому нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили сможет приехать в Украину только если оформит визу, - заместитель генпрокурора Енин
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