 Саакашвили сможет приехать в Украину только если оформит визу, - заместитель генпрокурора Енин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Есть четко предусмотренный законом административный, а не судебный путь потери гражданства Украины. Саакашвили может обжаловать это решение в Высшем административном суде, так же как и получить копию указа. Неопубликование указа не является никаким нарушением прав человека, а наоборот требованием действующего законодательства по вопросам защиты персональных данных.
Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности", - написал чиновник.
Также по мнению заместителя генпрокурора, непредоставление Саакашвили права на въезд с целью личного присутствия во время судебного заседания не является нарушением права на справедливый суд, поскольку право на въезд в иностранное государство не является правом гарантированным Конвенцией и истец может защищать свои интересы через защитника.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
После Польши, 8 августа, в годовщину российской оккупацией земель Грузии в 2008 году, Саакашвили прибыл в Литву. 10 августа Саакашвили сообщил, что прибыл с семьей в Венгрию.
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грузин может по всему миру ездит с укр. паспортом, а в Украину с ним не может въехать, а только по визе. :D
думаю, пеця еще не раз пожалеет, что такую муйню с грузином заварил.
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- один из основателей Партии Регионов, идейный вдохновитель всех барыг во власти, крыша всех высокопоставленных коррупционеров, партнер Ахметки в разграблении страны.
Дальше продолжить, или так все понятно?!!
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А Барыга подло, исподтишка, лишил своего оппонента гражданства, и запретил ему въезд в страну.
Так же перекрыл Шустеру кислород и выгнал из страны.
Похоже лавры Хуйла ему спать спокойно не дают, хочет его переплюнуть.
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По крайней мере я знал что можно от него ожидать.
А шоколадник говорит одно, а делает совсем другое, как Хуйло из -за поребрика.
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реальных реформах на пользу общества всегда затрагиваются интересы кучки
паразитов... Это и сделал в Грузии Саакашвили... Этим он опасен тем, кто обманом захватил власть в Украине... При тех
"реформах" которые проводит в Украине шоколадно-оффшорная власть
паразиты могут быть спокойны... грабят беднейшую часть населения...
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Да мы молока не видали, пока...
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гражданам Украины избавляться надо.
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Хитро играют шоколадные наперсточники, не хуже рыгов.
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