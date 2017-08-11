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 Политика Украины
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 Экс-чиновник "Укравтодора" Значко, подозреваемый в хищении средств проекта "Стена", арестован с возможностью внесения залога 505 тыс.грн

стена

Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в хищении средств на проекте "Стена" Сергею Значко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Значко - бывший директор и заместитель директора черниговского управления "Укравтодора". Суд назначил ему два месяца ареста с возможностью внесения залога на сумму 505 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранты дела о хищении средств проекта "Стена" Целко и Атаманюк арестованы с возможностью внесения залога 8,5 млн грн и 3,2 млн грн соответственно

Прокуратура требовала залог в размере 5 млн 245 тыс. грн.

Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.

9 августа задержанным было сообщено о подозрении.


Читайте: Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Майданович арестован с возможностью внесения 0,5 млн грн залога
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Он не виноват. Должны были поставить элементы как из "Обитель зла", а поставили нитки для ловли перепелов и рябчиков
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Если бы китайцы строили свою Great Wall , как украинцы....то вместо Китая на карте мира красовалась бы Великая Монголия....)
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Если на четвертый год "правления" "гаранта" нет никакой "стены" на границе
то то этот арестованный чиновник - лишь "стрелочник", на которого все и свалят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-чиновник "Укравтодора" Значко, подозреваемый в хищении средств проекта "Стена", арестован с возможностью внесения залога 505 тыс.грн
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