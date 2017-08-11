 Экс-чиновник "Укравтодора" Значко, подозреваемый в хищении средств проекта "Стена", арестован с возможностью внесения залога 505 тыс.грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Значко - бывший директор и заместитель директора черниговского управления "Укравтодора". Суд назначил ему два месяца ареста с возможностью внесения залога на сумму 505 тыс. грн.
Прокуратура требовала залог в размере 5 млн 245 тыс. грн.
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
9 августа задержанным было сообщено о подозрении.
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то то этот арестованный чиновник - лишь "стрелочник", на которого все и свалят.
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