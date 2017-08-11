 Будет экономия на заработной плате, - Трамп поблагодарил Путина за сокращение числа американских дипломатов в РФ

Об этом он заявил в четверг журналистам на отдыхе в гольф-клубе в Нью-Джерси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наши расходы на заработную плату, и, насколько мне известно, он уволил большое количество людей", - сказал Трамп.
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
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Трамп - сумасброд. Попробуй разбери.
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КАК ГОВОРИЛ ОДИН ВЫДАЮЩИЙ ГЕНЕРАЛ, ВРАГА НУЖНО ИЗМАТЫВАТЬ А ПОТОМ ДОБИВАТЬ, КАК ТОЛЬКО В ПИДЕРАЦИИ НАЧНЕТСЯ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ (ЭТО УЖЕ БЫЛО В 90Х) ВОТ ТОГДА БУДЕТ НЕУДЕРЖИМАЯ АТАКА, НЕ ТОЛЬКО ЗАХВАЧЕННЫЕ НУ И НА РОСТОВСКИЕ И КРАСНОДАРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ.
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ТроллингТрампинг 80 lvl
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Санкции против России: Трамп капитулировал перед Конгрессом
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Ну зачем картинки постить ?
Или ты арабский шейх ?
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Обратите внимание, как Саша Сотник красиво троллит тупоголовых кацапов
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