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 Будет экономия на заработной плате, - Трамп поблагодарил Путина за сокращение числа американских дипломатов в РФ

трамп

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за сокращение дипломатического персонала США в РФ, поскольку это позволит снизить расходы на заработную плату.

Об этом он заявил в четверг журналистам на отдыхе в гольф-клубе в Нью-Джерси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наши расходы на заработную плату, и, насколько мне известно, он уволил большое количество людей", - сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Путина о высылке американских дипломатов тут же сказалось на числе отказов россиянам в получении виз в США

Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте: Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин





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Либо говорит на полном серьёзе.
Трамп - сумасброд. Попробуй разбери.
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Учитывая, то граждан США в дипкорпусе там чуть больше 300 человек, то это откровенный троллинг. Правительство США сэкономит на зарплатах наёмных кацапов.
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Путин подтягивает американскую экономику. Когда, наконец, на Цензоре всеобщий призыв и неудержимая атака на захваченные территорию. Готов выслать в Украину обоюстрозаточенную саперную лопатку для этого случая.
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ордорд рмлл)))) всеобщий призыв и неудержимая атака на захваченные территорию.

КАК ГОВОРИЛ ОДИН ВЫДАЮЩИЙ ГЕНЕРАЛ, ВРАГА НУЖНО ИЗМАТЫВАТЬ А ПОТОМ ДОБИВАТЬ, КАК ТОЛЬКО В ПИДЕРАЦИИ НАЧНЕТСЯ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ (ЭТО УЖЕ БЫЛО В 90Х) ВОТ ТОГДА БУДЕТ НЕУДЕРЖИМАЯ АТАКА, НЕ ТОЛЬКО ЗАХВАЧЕННЫЕ НУ И НА РОСТОВСКИЕ И КРАСНОДАРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ.
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Со времен победившей Революции Гидности на Цензор хожу. Но, Патриоты какие-то на нем стрёмные. Кровожадные и амбициозные, но передвигаться согласны только на длину шнура от от ноутбука Хз, может нейрогенный мочевой пузырь тому причина
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ордорд рмлл))))Когда нечем ответить, и такой коментарий тоже сойдет.
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Так это потому, что ты ничем от кацапа обыкновенного (кацапус вульгарис) не отличаешься.
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Саперную лопатку у кацапского военного отобрал? Скажу, что лопат в Украине полно. Некоторые используем, что бы зарыть ваших террористов в ордло.
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Правильно сказал поэт о Путлере: "что ни делает дурак, все он делает не так". Большинство уволенных - это граждане России из числа обслуживающего персонала.
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109 ярдов долларов Педофила из кацаПсинского ЗВРа находится в американских банках часть из них в золоте,остальное в омериканских трейджерас ,Финансовая полиция США заморозить их без проблем...
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раз вовик так хорошо америке угождает, так чего останавливаться, теперь пусть все посольство США уволит, в аккурат сэкономленных денег у трампа хватит на войну с рашкой
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КацаПсины задумали сделать Ржубль международной валютой... :D поздно клоуны.Это надо было делать 3 года назад...
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АХАХАХ ! Вот это оплевуху влепил Трамп Путлеру!
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Учитывая что большинство работников американской амбасады во вчерашке рсукие ибланы , то по старой традиции,- денег нет, но вы держитесь,зпазиба, дазвиданЯ, пшлинах.
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Северный Поток 2 начал выглядеть как мираж в пустыне.
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Серджио - ты же не инстаграмме.
Ну зачем картинки постить ?
Или ты арабский шейх ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудет экономия на заработной плате, - Трамп поблагодарил Путина за сокращение числа американских дипломатов в РФ
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