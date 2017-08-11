 Фигуранты дела о хищении средств проекта "Стена" Целко и Атаманюк арестованы с возможностью внесения залога 8,5 млн грн и 3,2 млн грн соответственно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Суд назначил бывшему начальнику первого отдела строительства ГПСУ Владимиру Целко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8,5 млн грн залога. Целко - офицер, осуществлявший надзор непосредственно за ходом выполнения проекта.
"Сторона обвинения инкриминирует ему, что этот человек подписывал акты выполненных работ, а работы на самом деле не были выполнены. Сам подозреваемый эти обвинения отвергает, его защита также. Защита сообщила, что уже завтра будет подана апелляция на такое решение. Также защита утверждает, что 8,5 млн грн - это неподъемная сумма для залога и поэтому эти средства вноситься не будут", - сообщил корреспондент из зала суда.
Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой в виде залога в 3,2 млн грн начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Александра Атаманюка по подозрению в хищении госсредств, направленных на реализацию проекта "Стена".
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
9 августа задержанным было сообщено о подозрении.
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А если серьёзно ,то впору вводить расстрельную статью за взятки и хищения в особо крупных размерах , иначе толку в стране не будет никогда.
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Почему залог 50% от суммы убытка, а не 100% как минимум?!
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