 Словацко-украинский фильм "Межа" за первый уикенд установил рекорд проката в Словакии, - Госкино

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"Межа" стала рекордсменом в Словакии еще с первого дня проката, когда ее посмотрело более 16 тыс. человек. Это невероятная цифра для соседней страны, ведь в среднем фильмы в день премьеры посещают около 9 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.
Напомним, что режиссер фильма "Межа" Петер Бебьяк получил Хрустальный глобус за лучшую режиссерскую работу 52-го международного кинофестиваля в Карловых Варах.
В фильме снимались украинские актеры Римма Зюбина, Станислав Боклан и Александр Пискунов. В украинском прокате лента появится в ноябре 2017 года.
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Я вот одно не могу понять сюда что кацапов только по ночам пускают?!
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Погоди! СначалО надо шоб замерли без газу, а потом уже и финал можно...
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То ли дух распятого мальчика,то ли жаенные снегири сигналят в ночи... То ли шизофрения стучтся в двери ...
Вобщем - всё плохо и измена кругом у Александра Николаевича с Александрои Николаевым...
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