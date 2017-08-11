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Все про:кино (1137) кинопрокат (51) Словакия (371) Госкино (70)

 Словацко-украинский фильм "Межа" за первый уикенд установил рекорд проката в Словакии, - Госкино

кино

Словацко-украинский криминальный триллер "Межа" установил абсолютный рекорд проката в Словакии, где за первый уикенд собрал более 69 тыс. зрителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"Межа" стала рекордсменом в Словакии еще с первого дня проката, когда ее посмотрело более 16 тыс. человек. Это невероятная цифра для соседней страны, ведь в среднем фильмы в день премьеры посещают около 9 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинско-словацкий фильм "Межа" о жизни контрабандистов получил приз на кинофестивале в Карловых Варах

Напомним, что режиссер фильма "Межа" Петер Бебьяк получил Хрустальный глобус за лучшую режиссерскую работу 52-го международного кинофестиваля в Карловых Варах.

В фильме снимались украинские актеры Римма Зюбина, Станислав Боклан и Александр Пискунов. В украинском прокате лента появится в ноябре 2017 года.

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Раскрою Вам секрет:Крым и ДНР,и ЛНР это часть Украины.
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ХЗ что ты хотел этим сказать.
Я вот одно не могу понять сюда что кацапов только по ночам пускают?!
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Ждут когда Админ уснет и начинают здесь гадить.
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Крым, дыныры илыныр не часть Руси-Украины. А вот Луганская, Донецкая область, как и полуостров Крым (в будущем крымская область, без всяких там статусов) часть таки Киевской Руси. Кроме того - ещё некое количество земель, сейчас находящееся в составе кацапо-монголоидной орды - так же обречено на присоединение к исконному хозяину. И речь не о территориях временно потерянных в 2014м...
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Украине пришел финал.
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ШО УЖЭ???
Погоди! СначалО надо шоб замерли без газу, а потом уже и финал можно...
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это тебе кисель-тв сообщил, слопатоедный сколеновстанец?
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Ау? ишак ты что в тайга блудить?! Егель жри.
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Карочче - орки на измене.
То ли дух распятого мальчика,то ли жаенные снегири сигналят в ночи... То ли шизофрения стучтся в двери ...
Вобщем - всё плохо и измена кругом у Александра Николаевича с Александрои Николаевым...
Словацко-украинский фильм "Межа" за первый уикенд установил рекорд проката в Словакии, - Госкино - Цензор.НЕТ 5366
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСловацко-украинский фильм "Межа" за первый уикенд установил рекорд проката в Словакии, - Госкино
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