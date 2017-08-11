EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  659  25
Материалы по теме:
Все про:Крым (20402) репрессии (1810) штрафы (736) крымские татары (1636)

 Оккупанты оштрафовали крымскую татарку на 300 тыс. рублей за проукраинские посты в соцсети

татары крымские

В оккупированном Крыму жительнице Бахчисарайского района оккупационный "суд" назначил штраф размером в 300 тысяч российских рублей за проукраинские посты в социальной сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".

Жительницу Бахчисарайского района Зарему оккупационный "суд" оштрафовал на крупную сумму в июле этого года. Согласно статье, по которой судили крымскую татарку, ей грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный суд дал 76-летнему крымскотатарскому активисту Караметову 10 суток ареста за "сопротивление полиции"

"Мы, активисты национального движения, на определенном этапе успели оказать ей юридическую помощь и добиться минимального наказания по ст. 282.1 УК РФ. Местные активисты Бахчисарайского района уже смогли собрать ей в помощь 50 тыс рублей. Однако сумма достаточно крупная, а возможности у ее семьи невелики", - рассказал первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Читайте: Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у "ватников" не будет, - Джемилев
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скинемся тысячью обитателями "Цензора" по триста этой мужественной женщине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Беларуси на сегодняних учениях. И так фактически нет Беларуси, а тут еще и тысячи российских танков превращают ее в плацдарм для наступления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И теперь вы угрожаете нам и странам Балтии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Российским оружием из Беларуси. Полезете и Беларусь будет гореть в огне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Итак, сколько постоянных пользовательей "Цензора" готова помочь патриотке сраными темястами раусскими бумажками? Наберём триста тысяч? Я уверен, что больше
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инициатива не должна идти от путинских лизоблюдов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему нет инициативы от непутинских лизоблюдов? Или непутинские лизоблюды просто жлобы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так деньгами скидываться будете в реальности, или по тиху разберетесь между собой в интернете пламенными постами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
11.08.2017 00:25
Вечер вопросов от оккупантов закончился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Москалям гроші платити? Немає куди подіти? На армію віддай. Завтра хуйло скаже по міліони скидатись. То є довбойобство збирати гроші на ці штрафи. Рабська психологія. Не готовий до кінця - не виходь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так происходит свобода слова в Крыму про которую нам рассказывает Пронт Фео?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уж. 90% постоянных писателей Цензора там заработали бы пожизненное и 100 млрд. штрафа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да!? В нас обкрадають, але хоч балакати можна..... А там сексот із Зеком.....людей мучать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты оштрафовали крымскую татарку на 300 тыс. рублей за проукраинские посты в соцсети
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти