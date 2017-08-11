 Оккупанты оштрафовали крымскую татарку на 300 тыс. рублей за проукраинские посты в соцсети

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".
Жительницу Бахчисарайского района Зарему оккупационный "суд" оштрафовал на крупную сумму в июле этого года. Согласно статье, по которой судили крымскую татарку, ей грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
"Мы, активисты национального движения, на определенном этапе успели оказать ей юридическую помощь и добиться минимального наказания по ст. 282.1 УК РФ. Местные активисты Бахчисарайского района уже смогли собрать ей в помощь 50 тыс рублей. Однако сумма достаточно крупная, а возможности у ее семьи невелики", - рассказал первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
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Вечер вопросов от оккупантов закончился.
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