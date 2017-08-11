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Все про:Крым (20402) вода (25)

 Белогорское водохранилище на оккупированном полуострове начало стремительно мелеть, - "Крым.Реалии"

крым вода

В аннексированном Крыму Белогорское водохранилище начало стремительно мелеть.

Об этом 10 августа сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, передает Цензор.НЕТ.

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По информации местных жителей, водоем стал особенно быстро терять уровень воды в августе. "Каждый день хожу на рыбалку на водохранилище и каждый раз замечаю, как за сутки существенно уходит вниз кромка воды. Боюсь представить, что будет в сентябре", - рассказал Крым.Реалии житель Белогорска.

Местные считают, что причиной стремительного падения водного уровня стала высокая жара, длительное отсутствие осадков и повышенная потребность в пресной воде восточного Крыма. С водоема производят постоянный сброс вод для пополнения Северо-Крымского канала.

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Ранее собственник сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что у крана подачи воды с Белогорского водохранилища, откуда берет воду сафари-парк, образовались длинные очереди. По его словам, у водохранилища собираются водовозы, обеспечивающие водой строительство трассы "Таврида".

Еще два месяца назад водохранилище, благодаря обильным весенним осадкам, было полностью наполнено.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
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крепитесь воды нет, остались наилучшие пожелания и камни.
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Крим відновлює свій природній стан-- солнчакова напівпустеля !!))
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Если в водохранилище нет воды, значит выпили...российские оккупанты.
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Волонтеры показали видео уничтожения зенитной установки боевиков с помощью коптера

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Белогорское водохранилище на оккупированном полуострове начало стремительно мелеть, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 4480

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Эта новость уже задолбала. Каждый год летом этот пруд стремительно мелеет, а потом (о чудо!) опять полный. Надеюсь в этот раз он усохнет навсегда.
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Відновлення природнього стану відбувається повільніше, бо природа не застасовує бульдозери, але відбуваються незворотньо, якщ не втрутиться людина !!!)))
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Бедные ватники ! И утопиться даже негде будет в случае чего.
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Ето еще цветочки. Вот когда ето водохранилище заполнится уже солончаками то вы не будете рады такой воде....

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Местные считают, что причиной стремительного падения водного уровня стала высокая жара, длительное отсутствие осадков и повышенная потребность в пресной воде восточного Крыма

Місцеві теж отупіли повністью чи може не в курсі, що канал, який Хрущов відкрив уже три роки, як закритий.

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Даже Нептун - бендеровец заступился за Украину - выпил всю воду.

Но, но это ещё не осенние штормы, которые разметают этот хренов мост вместе козломордыми уродами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБелогорское водохранилище на оккупированном полуострове начало стремительно мелеть, - "Крым.Реалии"
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