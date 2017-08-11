 Белогорское водохранилище на оккупированном полуострове начало стремительно мелеть, - "Крым.Реалии"

Об этом 10 августа сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, передает Цензор.НЕТ.
По информации местных жителей, водоем стал особенно быстро терять уровень воды в августе. "Каждый день хожу на рыбалку на водохранилище и каждый раз замечаю, как за сутки существенно уходит вниз кромка воды. Боюсь представить, что будет в сентябре", - рассказал Крым.Реалии житель Белогорска.
Местные считают, что причиной стремительного падения водного уровня стала высокая жара, длительное отсутствие осадков и повышенная потребность в пресной воде восточного Крыма. С водоема производят постоянный сброс вод для пополнения Северо-Крымского канала.
Ранее собственник сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что у крана подачи воды с Белогорского водохранилища, откуда берет воду сафари-парк, образовались длинные очереди. По его словам, у водохранилища собираются водовозы, обеспечивающие водой строительство трассы "Таврида".
Еще два месяца назад водохранилище, благодаря обильным весенним осадкам, было полностью наполнено.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
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Місцеві теж отупіли повністью чи може не в курсі, що канал, який Хрущов відкрив уже три роки, як закритий.
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Но, но это ещё не осенние штормы, которые разметают этот хренов мост вместе козломордыми уродами.
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