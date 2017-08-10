EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  243  8
Все про:смерть (5163) статистика (394) трагедия (213) ГСЧС (1275)

 714 человек утонули в Украине с начала года, - ГСЧС

гсчс

С начала 2017 года на водоемах Украины уже погибло 714 человек, из которых 74 ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Так, сразу 4 человека, двое из которых дети 2008 и 2010 года, утонули 8 августа на Кировоградщине. В тот же день в Харьковской области, на р. Уды в с. Утковка Харьковского района, местными жителями поднято из воды тело 15-летнего парня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99 человек утонули в Украине за минувшую неделю, - ГСЧС

При этом, по данным ГСЧС, с начала года спасено 498 человек, в том числе 107 детей.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нічого собі! Майже тисяча чоловік. Більше, ніж в АТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
После АТО хоть похоронят с войсковыми почестями как Героя. а вдове пенсию назначат, а так утопленник и душа неприкаянная.Люди, не лезьте в воду, хотите рисковать-идите в АТО
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може їх нагородити? І членів їх сім'ї також. (цинічно й насмішливо)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як заохочення для майбутніх поколінь. Щоб додати абсурду до театру. От наприклад героями ж оголошують не тих, хто будує, а тих хто руйнує. Чому б ще й утоплеників героями не зробити? Утоаився - герой. А шо? Орден йому. Персональна подяка від Гаранта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страшная цифра.
В четыре раза большая, чем погибло на войне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
треба тому хто не міє плавати вшити спасательний жилет під шкіру, щоб не міг зануритися під воду і все буде ок.Ну і кожна людина має сама за себе пережиати немієш плавати не лізь на глубену.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия714 человек утонули в Украине с начала года, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти