 714 человек утонули в Украине с начала года, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Так, сразу 4 человека, двое из которых дети 2008 и 2010 года, утонули 8 августа на Кировоградщине. В тот же день в Харьковской области, на р. Уды в с. Утковка Харьковского района, местными жителями поднято из воды тело 15-летнего парня", - говорится в сообщении.
При этом, по данным ГСЧС, с начала года спасено 498 человек, в том числе 107 детей.
243 8
Под Сумами фура насмерть сбила двух пожилых велосипедистов, - Нацполиция(41)
С бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Иванушкиным простились в Кривом Роге. ВИДЕО(24)
Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры(194)
650 россиян просили убежища в Украине в прошлом году, - ООН(51)
Як можливо уникнути 17 смертей на дорогах за добу(0)
В пруду на Кировоградщине утонули четыре человека, в том числе двое детей, - ГСЧС(10)
Участник экстремальных соревнований Гонка Нации скончался в Одессе(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В четыре раза большая, чем погибло на войне.
Ответить
Ответить
Ответить