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Все про:ОБСЕ (2747) Донбасс (15709) Апакан (4)

 В ОБСЕ призвали дать возможность нормально работать мониторинговой миссии на Донбассе

обсе

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Эртугрул Апакан осудил расстрел и уничтожение, недавно установленной тепловой камеры на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в районе Ясиноватой и вновь призвал стороны дать возможность миссии нормально работать.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

"Уничтожение камеры, установленной СММ 7 августа для поддержки потенциальной зоны безопасности ДФС, демонстрирует презрение к этой важной гуманитарной инициативе и многим людей по обе стороны линии соприкосновения, которые, выиграют от ее установки", - сказал Апакан.

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Он напомнил, что 19 июля стороны заявили о приверженности созданию зоны безопасности вокруг насосной станции в Васильевке и Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Во время всего процесса монтирования оборудования стороны упорно демонстрировали стремление воспрепятствовать выполнению СММ ее мандата.
После инцидента СММ приглашает Совместный Центр по контролю и координации выдвинуть совместное предложение о том, как он может более эффективно содействовать достижению всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, особенно в определенных зонах безопасности.
"СММ ожидает от сил и формирований по обе стороны линии соприкосновения сотрудничества с Центром", - отметил посол.

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Он также выразил надежду, что сторонам удастся идентифицировать тех, кто несет ответственность за этот инцидент, и применить к ним "соответствующие дисциплинарные меры".
"Камера является одним из многих средств дистанционного наблюдения, развернутых СММ на востоке Украины в рамках проекта по повышению технического мониторинга, который Миссия выполняет в рамках текущего мандата. Она улучшает способность осуществлять мониторинг и преодолеть многочисленные ограничения и другие препятствия, наложенные на миссию обеими сторонами", - отмечается в заявлении.

СММ вновь обращается с требованием устранить подобные ограничения и дать ей полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.
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"СММ вновь обращается с требованием устранить подобные ограничения и дать ей полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины", - с чего им давать доступ, зная продажность этой миссии, национальный состав и слепоту по указке?
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"Уничтожение камеры, установленной СММ 7 августа для поддержки потенциальной зоны безопасности ДФС, демонстрирует презрение к этой важной гуманитарной инициативе..."
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Ну стрельнули в вашу камеру на войне. Ну, вы еще разок слейте врагам наши позиции, так не в шпионскую камеру, а в вас стрелять будут.
А так - ничего личного. На войне - как на войне. Привет кацапским мразям, которых Путен напихал в "миссию ОБСЕ".
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Как в той песне поётся:
"Вот пуля прилетела, и АГА!"
В ОБСЕ призвали дать возможность нормально работать мониторинговой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 1632

В ОБСЕ призвали дать возможность нормально работать мониторинговой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 5557
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Россия финансирует придурка Мадуро, как когда-то Януковича - росСМИ.
Российские инвестиции в Мадуро напоминают сделку с облигациями Виктора Януковича, когда за два месяца до его свержения и бегства из страны Россия пыталась спасти режим экстренным кредитом на 3 млрд долларов. Придурку Мадуро дают шесть. Миллиардов. Да-да, долларов. Кое-кто в РФ начал думать и... понимать. Из российской печати:

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Ну а чего им остается? Сколько у России друзей? Мадуро, да еще Зимбабве. Да и те за деньги русских пенсионеров...
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Кацапов вигоните с ОБЕС ,они все делают шпиони ,а вас всех имеют за дураков .Мир недоразвитий допускает кацапов ко всему и сами знают ,что кацапи агресор воюющая сторона . Немогу понять такой тупой мир , кацапи без наказано убивают народ и мир молчит и под дудку кацапов танцуют.
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українського воїна поранено ,коли він розміновував шлях для ОБРЄ,"заклик до обох сторін " на цьому фоні виглядає, на мою думку, дуже негарно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ОБСЕ призвали дать возможность нормально работать мониторинговой миссии на Донбассе
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