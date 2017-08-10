 В ОБСЕ призвали дать возможность нормально работать мониторинговой миссии на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении ОБСЕ.
"Уничтожение камеры, установленной СММ 7 августа для поддержки потенциальной зоны безопасности ДФС, демонстрирует презрение к этой важной гуманитарной инициативе и многим людей по обе стороны линии соприкосновения, которые, выиграют от ее установки", - сказал Апакан.
Он напомнил, что 19 июля стороны заявили о приверженности созданию зоны безопасности вокруг насосной станции в Васильевке и Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Во время всего процесса монтирования оборудования стороны упорно демонстрировали стремление воспрепятствовать выполнению СММ ее мандата.
После инцидента СММ приглашает Совместный Центр по контролю и координации выдвинуть совместное предложение о том, как он может более эффективно содействовать достижению всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, особенно в определенных зонах безопасности.
"СММ ожидает от сил и формирований по обе стороны линии соприкосновения сотрудничества с Центром", - отметил посол.
Он также выразил надежду, что сторонам удастся идентифицировать тех, кто несет ответственность за этот инцидент, и применить к ним "соответствующие дисциплинарные меры".
"Камера является одним из многих средств дистанционного наблюдения, развернутых СММ на востоке Украины в рамках проекта по повышению технического мониторинга, который Миссия выполняет в рамках текущего мандата. Она улучшает способность осуществлять мониторинг и преодолеть многочисленные ограничения и другие препятствия, наложенные на миссию обеими сторонами", - отмечается в заявлении.
СММ вновь обращается с требованием устранить подобные ограничения и дать ей полный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины.
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Ну стрельнули в вашу камеру на войне. Ну, вы еще разок слейте врагам наши позиции, так не в шпионскую камеру, а в вас стрелять будут.
А так - ничего личного. На войне - как на войне. Привет кацапским мразям, которых Путен напихал в "миссию ОБСЕ".
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"Вот пуля прилетела, и АГА!"
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Зачет снайперу.
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https://www.youtube.com/watch?v=HlDL7bq7SuE
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Российские инвестиции в Мадуро напоминают сделку с облигациями Виктора Януковича, когда за два месяца до его свержения и бегства из страны Россия пыталась спасти режим экстренным кредитом на 3 млрд долларов. Придурку Мадуро дают шесть. Миллиардов. Да-да, долларов. Кое-кто в РФ начал думать и... понимать. Из российской печати:
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