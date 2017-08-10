 Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп

На отдыхе в гольф-клубе Д.Трамп сказал репортерам, что его предупреждение относительно того, чтобы обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", могло быть недостаточно жестким, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, если Северная Корея сделает что-нибудь США или их союзникам, то им (Пхеньяну) придется "очень сильно понервничать". Д.Трамп назвал "неприемлемым" то, что Северная Корея продолжает делать.
"Все произойдет так, как они (Пхеньян - Ред.) даже никогда и помыслить не могли. Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность, иначе его ждут доселе невиданные неприятности", - отметил президент США.
"Народ нашей страны и наши союзники находятся в безопасности. Нас на 100% поддерживает армия, нас поддерживает каждый, и нас поддерживает ряд других лидеров", - заключил Д.Трамп.
Кроме того, президент США упомянул о роли Пекина в урегулировании ситуации вокруг Пхеньяна. "Китай может и будет делать больше по (проблеме - Ред.) Северной Кореи", - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп говорит, что КНДР встретится с "огнем и яростью", которых мир еще не видел, если ее разработки ядерного оружия будут угрожать США.
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Это отжиг Трамп подозревает, что население Северной Кореи хоть что-то решает? Или это он Чен Ына "народом" назвал?))) Ох, чую Майка Пенса в президентах.
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А народ Північної Кореї так само як і народ Рашки не розуміє сказаного.
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Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность
Это отжиг Трамп подозревает, что население Северной Кореи хоть что-то решает
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Стесняюсь спросить - Че решает народ Беларуси?
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Мир беременный большой войной, к сожалению. Нам было бы выгоднее, чтобы Запад сначала русским яйца в тисках зажал, а потом уже разбирался с их сателлитами по всему миру, а не наоборот.
Одно радует - россия в слабом экономическом состоянии, войну она не выдержит, даже за счёт ограбления оккупированных территорий и привлечения в свои ряды коллаборантов.
В каком-то смысле произойдёт очищение - вся мразь коллаборантская всплывёт наверх, все скрытые ватники проявятся. Плохо только что за очищение будет тяжёлая и горькая цена заплачена. Уже платится - и кровью лучших сыновей нации, и разрушенными городами . . . А то ли ещё будет. Но ничего. Как говорил Шева : "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає, за Вами правда . . ."
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І з ким США буде воювати на 10 фронтів? Хто дих 10-ть ворогів?
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Давайте для прикладу візьмемо Північну Корею і мордор (наш ворог №1).
1) Північна Корея під санкціями вже дуже давно. Для інших економік світу (окрім Китаю і мордора) ця країна в економічному плані ніяких зисків особливо не надає. Але навіть за умов, що санкції вже діють десятиліттями, поїсти і попити в них все рівно щось та є. Вони недоїдають страшенно, але їх все рівно 25 млн.
2) Мордор під санкціями порівняно недавно. Всі санкції, що прийняті, вони дуже обережно вивірені на вплив на економіки США та Європи. Ніхто мордору досі не наклав ембарго на нафту, газ, чи відключив свіфт. Чому? Тому що це відобразиться на велику кількість економік.
Тому, коли ви говорите про економічні війни ("не стрілкотньою", а хоча б "системами залпового вогню"), зважайте, що вони не можуть бути односторонніми.
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PS: Написано все корректно. Молодца!
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Але це не зменьшує їх "патріотизму" і готовності боротись з США та їх союзниками до останнього подиху. Результат зомованності десятиліттями.
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Трамп около 2-ух месяцев назад послал в район Корейского полуострова 3-и авианосных группы. И что? Поплавали они там, "попугали" не известно кого и уплыли. После этого, Тушканчик не напугался, а успешно провел испытания (наверняка с помощью мордора), межконтинентальной ракеты.
Сейчас ситуация аналогична. Либо нужно решать вопрос дипломатией (заставляя Китай заблокировать всю торговлю с Корейцами), либо решать военным путём (что очень рискованно для всех) без громких пустых заявлений.
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Капец...
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никак нет , , скока раз напоминать , , шо миллиардер-американец -- умнейший человек
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Я не оптимист,я реалист....
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http://www.kasparov.ru/material.php?id=598AEFD434D75
......Читать долго , но будет интересно.)
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Завод им. тов. ФирташаЭта короткая статья - некий ассоциативный ряд, собранный из необычных событий, произошедших в РФ и на оккупированных территориях Украины, за последние пару дней.Самое масштабное из них заключается в том, что хваленный «энергохвост», который собственноручно запустил вожак стаи стерхов и широко известный ловец щук, показал-таки дулю. Причем, эта дуля направлена не только в направление Крыма, но и в сторону Краснодарского края РФ. В общем, там начались веерные отключения электроэнергии. Теперь знаменитая в прошлом песня: «Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик» становится слишком персональной и не исключено, если ее скоро запретят. В самом деле, зачем ехать в Геленджик, если там отключают свет, вместе с холодильниками, кондиционерами и прочими незаметными, но так необходимыми в жару мелочами? В общем-то, с этими бдэкаутами, смысл песни мог бы и вовсе потеряться, если бы в Геленджике, дедушка Кабаев не выстроил себе дворец, стоимостью свыше миллиарда американских рублей. Жители приморского курорта могут приобрести хороший бинокль и темным вечером посмотреть в сторону дворца. Если там свет в наличие, значит там живет этот самый «замечательный мужик». Пусть не живет прямо сейчас, но избушка его стоит и ярко светится. Из темного Геленджика это будет хорошо видно.В общем, краснодарским любителям «русского мира», до хруста в челюстях разевавших варежку и кричавших «крымнаш», самое время вспомнить о том, что даже временное обладание чужой вещью, может привести к долгосрочным и совсем неприятным последствиям. Вот они и начались. Хотелось быть великими? Будьте ими! Берите лучины, керосинки, доставайте свое величие и меряйте, у кого оно длиннее. Но к Крыму мы вернемся чуть позже, а пока обратим внимание на местность, отстоящую от дворца Путина, примерно в двух локтях по карте.
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Итак, столица бурятии и бурятов, которые любят ездить на Донбасс в отпуск и доходящие до экстаза от туалета с унитазом и смывным бачком, город Чита. Нажо сказать, что местные жители обладают неким даром забрасывать сети в воду или же брать лопаты и копать шахту, и там непременно оказываются танки, Грады и прочее оружие. Нам казалось, что этот необычный талант у них проявился где-то между Донецком и Луганском, но вот оказалось, что и на родине у них случаются подобные удачи. Короче говоря, буряты забросили свой невод в речку и пришел он не пустым, а сразу с двумя ракетами от комплекса ПВО С-200. Правильный бурят знает, что делать с металлом, особенно - цветным. На Донбассе они пилят все, что попадается под руку, включая рельсы и опоры ЛЭП, с которых уже унесли провода. А тут - такая удача. Не просто металл - а явно - цветной и дорогой. В общем, они потащили ракеты в пункт приема металлов, где цветной металл взял и с детонировал. Говорят, двое бурятов прямо с этого места, отправились к духам предков воеводы, министра и шамана - Шойгу, а несколько человек медики пытаются не пустить в этот долгий поход. В связи с этим, мы хотели бы подсказать жителям той же Воронежской области, а именно - Борисоглебска или Саратовской области, где стоят намного большие по размерам и количеству металла ракеты и бомбы. Если уже банальный алюминий или титан - стоит приличных денег, то уран или плутоний стоит куда больше, а к тому же там есть литий, золото и прочие вещи. Так что родина ждет своих героев. Первые двое уже оправились в подземный храм героев и говорят, что места там еще много.Ну и в завершении о Крыме и титане. Украина пока еще располагает интересным гражданином с маркировкой Фирташ. Кроме того, что его хотят заполучить очень многие спецслужбы, начиная с ФБР, он известен еще и тем, что имеет титановый заводик в оккупированном Крыму. Неизвестно, как так получается, что любое юр или физ лицо, работающее в Крыму имеет санкции и прочие неприятности, гражданин Фирташ всегда оказывался за скобками. Возможно его портрет обладает магическим свойством или звучание фамилии - напоминает друидское заклинание, но на четвертом году войны заводик продолжал себе работать, вплоть до сего дня. Не известно, связано ли это с ракетами, отданными на металлолом в Чите или нет, но на заводе обрушилась кровля и завод наконец остановился.Казалось бы, факты разные как по содержанию, так и по географии, но если целому государству может поступить намек о том, что оно что-то делает неправильно, то это - именно он.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен своему коллеге Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников дипмиссии в России, поскольку Вашингтон пытается сократить расходы.
"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", - сказал американский лидер
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