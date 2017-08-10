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Все про:КНДР (245) США (13194) ядерное оружие (493) Трамп (1333)

 Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал журналистам свои недавние высказывания о Северной Корее.

На отдыхе в гольф-клубе Д.Трамп сказал репортерам, что его предупреждение относительно того, чтобы обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", могло быть недостаточно жестким, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По его словам, если Северная Корея сделает что-нибудь США или их союзникам, то им (Пхеньяну) придется "очень сильно понервничать". Д.Трамп назвал "неприемлемым" то, что Северная Корея продолжает делать.

"Все произойдет так, как они (Пхеньян - Ред.) даже никогда и помыслить не могли. Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность, иначе его ждут доселе невиданные неприятности", - отметил президент США.

"Народ нашей страны и наши союзники находятся в безопасности. Нас на 100% поддерживает армия, нас поддерживает каждый, и нас поддерживает ряд других лидеров", - заключил Д.Трамп.

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Кроме того, президент США упомянул о роли Пекина в урегулировании ситуации вокруг Пхеньяна. "Китай может и будет делать больше по (проблеме - Ред.) Северной Кореи", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп говорит, что КНДР встретится с "огнем и яростью", которых мир еще не видел, если ее разработки ядерного оружия будут угрожать США.
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Это точно . С путлером такая же исория....просто мочить питара в сортире...
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сортир жалко ,,, , на свалке ,,,, и собак бродячих кормить не придется
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Пистит рыжий..
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никак нет , , скока раз напоминать , , шо миллиардер-американец -- умнейший человек , , и поперся в презы , не как порошенко , по зову фирташа / рошена / олигархов , , а для блага америки ,,, , , и о китае , , политика пекина хитро-выжидательная , и трампу придется нелегко заставить китайцев жить по-понятиям .,,,
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Небольшая неточность в определениях. Не миллиардер, а аферист
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а как аферист заработал свой первый миллиард ? ( не банальный первый украденный миллион )
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Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность...Источник: https://censor.net.ua/n451264

Это отжиг Трамп подозревает, что население Северной Кореи хоть что-то решает? Или это он Чен Ына "народом" назвал?))) Ох, чую Майка Пенса в президентах.
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Він правий - народ вирішує. В даному випадку народ вирішив віддати кермо шизоїду й подивитись, що з цього вийде.
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"Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность, иначе его ждут доселе невиданные неприятности" - тільки громадянин США міг таке сказати. Бо так думає. Бо звик, що народ вирішує якщо не все, то багато чого.
А народ Північної Кореї так само як і народ Рашки не розуміє сказаного.
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BY Руцкий Рейх
Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность

Это отжиг Трамп подозревает, что население Северной Кореи хоть что-то решает
==========
Стесняюсь спросить - Че решает народ Беларуси?
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Народ по любому будет нести ответственность, даже очень тяжкую ответственность, знакомо ли вам выражние "преступное бездействие" Именно тот случай. Или вы считаете всех там ангелами непричастными , а среди них один демон затесался и за все должен отвечать народ америки или другой какой то народ И за Гитлера немецкий народ неответственный, а виновны другие-пусть горят в печах?
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За народ Белоруси не стесняйся. Он ранее решил ничего не решать, и он тоже поплатится.Или всерйоз веришь в вундеркиндов способных обмануть тьму людей вопреки их желанию? Вот не хотели, не верили , а он всех обвел, облапошил
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Давай Трамп вали этих недолюдей. Очисти территорию для адекватов из Южной Кореи
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)) Ти в твітер йому напиши бо він цензор не читає, а там прочитає і як забоїться тебе і відразу тобі усі координати на мило зкине.
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та да , , щас трамп штудирует русский / украинский / китайский языки , , ответит в твиттере миллиарду подписчиков , , начнет , разумеется с Украины ,,,
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Так він в Твіттері пише задля того, що б писать, а не що б читать. Перевірено. )))
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В немецких новостях сказали (в кратце): Трамп про "огонь и ярость" сказал от себя (т.е. ни с кем из компетентных не "советовался") и теперь после большой критики, даже от своих однопартийцев, даёт "заднюю"
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Это для нас плохо - если США втягивается в конфликт на Корейском полуострове, им будет не до европейских дел. И в том числе не до Украины. Ну и русские только и ждут этого, чтобы завопить о нарушении американцами международного права и, воспользовавшись их кризисом с Китаем, который Америка за 5 минут не разрулит, пойдут в наступление в Европе. Кавказ, Украина, Балканы - везде там, где ещё нет НАТО.
Мир беременный большой войной, к сожалению. Нам было бы выгоднее, чтобы Запад сначала русским яйца в тисках зажал, а потом уже разбирался с их сателлитами по всему миру, а не наоборот.
Одно радует - россия в слабом экономическом состоянии, войну она не выдержит, даже за счёт ограбления оккупированных территорий и привлечения в свои ряды коллаборантов.
В каком-то смысле произойдёт очищение - вся мразь коллаборантская всплывёт наверх, все скрытые ватники проявятся. Плохо только что за очищение будет тяжёлая и горькая цена заплачена. Уже платится - и кровью лучших сыновей нации, и разрушенными городами . . . А то ли ещё будет. Но ничего. Как говорил Шева : "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає, за Вами правда . . ."
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Поверьте у США хватит сил воевать и на 2 и на 3 и на 10 фронтов
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Воювати на 10 фронтів? Ви взагалі це уявляєте? Цього не витримає жодна економіка світу.

І з ким США буде воювати на 10 фронтів? Хто дих 10-ть ворогів?
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Воевать можно не только пушками, но и долларом
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Жодна крім США. Економіки багатьох країн США можуть знищити навіть тільки економічними санкціями, так щоб у тих країн не тільки на війну не було грошей а й навіть на поїсти і попити
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Діма, економічні санкції вони не односторонні. В теперішньому світі Глобальних економік вони мають дію зворотньої сили.
Давайте для прикладу візьмемо Північну Корею і мордор (наш ворог №1).

1) Північна Корея під санкціями вже дуже давно. Для інших економік світу (окрім Китаю і мордора) ця країна в економічному плані ніяких зисків особливо не надає. Але навіть за умов, що санкції вже діють десятиліттями, поїсти і попити в них все рівно щось та є. Вони недоїдають страшенно, але їх все рівно 25 млн.
2) Мордор під санкціями порівняно недавно. Всі санкції, що прийняті, вони дуже обережно вивірені на вплив на економіки США та Європи. Ніхто мордору досі не наклав ембарго на нафту, газ, чи відключив свіфт. Чому? Тому що це відобразиться на велику кількість економік.
Тому, коли ви говорите про економічні війни ("не стрілкотньою", а хоча б "системами залпового вогню"), зважайте, що вони не можуть бути односторонніми.
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Меня часто удивляет, как у тебя хватает сил писать столько. После АТО пробило на писанину?

PS: Написано все корректно. Молодца!
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Ну вот тебе и первый пристрелочный Россия запросила разрешение у США на поставку Superjet 100 в Иран. Разрешение необходимо из-за использования американских комплектующих. Напоминаю что СССР тоже в начале 80х плевал на санкции
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Сил может и хватит, а настроения американских мам - нет.
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Если США будут угрожать уничтожением ядерным оружием, то они тоже запишутся как добровольцы и пойдут убивать врага, как только президент даст приказ
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Смешно. Угрожают ядерным оружием... куда и зачем записываться добровольцем?
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Ніхто там в наземну операцію втягуваться не буде. Підірвуть установки з бункерами і усьО.
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может и не так все просто ,,, , но , , пентагон разрулит , , и просто так трамп такие заявления бы не делал , , ,, амеры за базар отвечают , ящетаю .,,,
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скорее прав дмитрий петров , , , достаточно того , что украинский вопрос курирует курт волкер , , он колесит по донбассу / маскве / киеву брюсселю / вашингтону ,,,, разруливает нашу войну , ,а ,трамп занят более важными , на его взгляд , делами .,,,
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Ні. Впораються США і з багатовекторними кризами. Більше крім них не зможе ні хто, а вони єдині здатні на це. Тому що це - глобальна стратегія. Домінанта.
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Китаей не станет разменивать свой рынок сбыта в США на поддержку КНДР.
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Давай Трамп еще построжее скажи о офшорах Панамы!
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та говорил уже , , але наши порошенки отморозились , , типа , не расслышали ,,,
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Це ЕЛІТА - військові. Подивіться на обличчя уважно. Еліта не доїдає. Лише одна морда яка от от лусне. Решта на голодному раціоні.

Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп - Цензор.НЕТ 906
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Вони давно недоїдають. Іншого життя вони не знають.
Але це не зменьшує їх "патріотизму" і готовності боротись з США та їх союзниками до останнього подиху. Результат зомованності десятиліттями.
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Сначала - замочить, а позже,... можно и извиниться.
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Из-за некомпетентности Трампа во внешней политике пока его заявления воспринимаются как балобольство.
Трамп около 2-ух месяцев назад послал в район Корейского полуострова 3-и авианосных группы. И что? Поплавали они там, "попугали" не известно кого и уплыли. После этого, Тушканчик не напугался, а успешно провел испытания (наверняка с помощью мордора), межконтинентальной ракеты.
Сейчас ситуация аналогична. Либо нужно решать вопрос дипломатией (заставляя Китай заблокировать всю торговлю с Корейцами), либо решать военным путём (что очень рискованно для всех) без громких пустых заявлений.
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Огонь и ярость надо проявлять к расее, которая снабдила ядерным оружием покемона-зенитчика и бородатого дервиша из средневековья и обоих против США.
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То есть он решил более жёстким словами пупса пугать? Пупс ракету - а рыжий ему жёсткое слово. Пупс 2 ракеты - а рыжий ему целое жёсткое предложение.

Капец...
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Отнюдь не капец. Предстоит еще серия очень глубоких обеспокоенностей
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UA Геннадий Медведев 4e590f22
никак нет , , скока раз напоминать , , шо миллиардер-американец -- умнейший человек
========
Я не оптимист,я реалист....
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посредственность не сделает миллиард долларов в сша / мире ,,,
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Правильно! задай їм Дональд. Знайди слова більш жорсткі.
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Точно! Скажи им ! я вашу маму ипал Возимеет
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Клоун видать ещё так и не понял что его никто уже не боится,и что он уже не очень что то решает
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Дональд, где критика вожака стай стерхов, широко известного ловца щук и целователя детских пупков ?
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Начало бесславного конца Андрей Пионтковский: Петля буквально затягивается на их шее

http://www.kasparov.ru/material.php?id=598AEFD434D75

......Читать долго , но будет интересно.)
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Три намека 10th Август 2017 anti-colorados
Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп - Цензор.НЕТ 9695 Завод им. тов. ФирташаЭта короткая статья - некий ассоциативный ряд, собранный из необычных событий, произошедших в РФ и на оккупированных территориях Украины, за последние пару дней.Самое масштабное из них заключается в том, что хваленный «энергохвост», который собственноручно запустил вожак стаи стерхов и широко известный ловец щук, показал-таки дулю. Причем, эта дуля направлена не только в направление Крыма, но и в сторону Краснодарского края РФ. В общем, там начались веерные отключения электроэнергии. Теперь знаменитая в прошлом песня: «Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик» становится слишком персональной и не исключено, если ее скоро запретят. В самом деле, зачем ехать в Геленджик, если там отключают свет, вместе с холодильниками, кондиционерами и прочими незаметными, но так необходимыми в жару мелочами? В общем-то, с этими бдэкаутами, смысл песни мог бы и вовсе потеряться, если бы в Геленджике, дедушка Кабаев не выстроил себе дворец, стоимостью свыше миллиарда американских рублей. Жители приморского курорта могут приобрести хороший бинокль и темным вечером посмотреть в сторону дворца. Если там свет в наличие, значит там живет этот самый «замечательный мужик». Пусть не живет прямо сейчас, но избушка его стоит и ярко светится. Из темного Геленджика это будет хорошо видно.В общем, краснодарским любителям «русского мира», до хруста в челюстях разевавших варежку и кричавших «крымнаш», самое время вспомнить о том, что даже временное обладание чужой вещью, может привести к долгосрочным и совсем неприятным последствиям. Вот они и начались. Хотелось быть великими? Будьте ими! Берите лучины, керосинки, доставайте свое величие и меряйте, у кого оно длиннее. Но к Крыму мы вернемся чуть позже, а пока обратим внимание на местность, отстоящую от дворца Путина, примерно в двух локтях по карте.
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Далее...

Итак, столица бурятии и бурятов, которые любят ездить на Донбасс в отпуск и доходящие до экстаза от туалета с унитазом и смывным бачком, город Чита. Нажо сказать, что местные жители обладают неким даром забрасывать сети в воду или же брать лопаты и копать шахту, и там непременно оказываются танки, Грады и прочее оружие. Нам казалось, что этот необычный талант у них проявился где-то между Донецком и Луганском, но вот оказалось, что и на родине у них случаются подобные удачи. Короче говоря, буряты забросили свой невод в речку и пришел он не пустым, а сразу с двумя ракетами от комплекса ПВО С-200. Правильный бурят знает, что делать с металлом, особенно - цветным. На Донбассе они пилят все, что попадается под руку, включая рельсы и опоры ЛЭП, с которых уже унесли провода. А тут - такая удача. Не просто металл - а явно - цветной и дорогой. В общем, они потащили ракеты в пункт приема металлов, где цветной металл взял и с детонировал. Говорят, двое бурятов прямо с этого места, отправились к духам предков воеводы, министра и шамана - Шойгу, а несколько человек медики пытаются не пустить в этот долгий поход. В связи с этим, мы хотели бы подсказать жителям той же Воронежской области, а именно - Борисоглебска или Саратовской области, где стоят намного большие по размерам и количеству металла ракеты и бомбы. Если уже банальный алюминий или титан - стоит приличных денег, то уран или плутоний стоит куда больше, а к тому же там есть литий, золото и прочие вещи. Так что родина ждет своих героев. Первые двое уже оправились в подземный храм героев и говорят, что места там еще много.Ну и в завершении о Крыме и титане. Украина пока еще располагает интересным гражданином с маркировкой Фирташ. Кроме того, что его хотят заполучить очень многие спецслужбы, начиная с ФБР, он известен еще и тем, что имеет титановый заводик в оккупированном Крыму. Неизвестно, как так получается, что любое юр или физ лицо, работающее в Крыму имеет санкции и прочие неприятности, гражданин Фирташ всегда оказывался за скобками. Возможно его портрет обладает магическим свойством или звучание фамилии - напоминает друидское заклинание, но на четвертом году войны заводик продолжал себе работать, вплоть до сего дня. Не известно, связано ли это с ракетами, отданными на металлолом в Чите или нет, но на заводе обрушилась кровля и завод наконец остановился.Казалось бы, факты разные как по содержанию, так и по географии, но если целому государству может поступить намек о том, что оно что-то делает неправильно, то это - именно он.
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Черезчур пузан Ын возбудился. Видать кремляди поручили толстопузу отвлечь внимание США на себя,а сами попытаются сделать так сказать "последнюю гастроль" в Украине под прикрытием своих долбаных учений.
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Троллинг продолжается

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен своему коллеге Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников дипмиссии в России, поскольку Вашингтон пытается сократить расходы.
"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", - сказал американский лидер
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Многие считают, что при следующем запуске Хванга США используют THAAD на Гуаме.
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о как ну посмотрим как бомбанёт у звезды и рен тв
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Вполне оправданный шаг и придраться будет не к чему, учитывая направление куда пуляют корейцы.
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Проблема в том, что диктаторы вроде Путлера, Саддама и этого Кимирсена слов не понимают. До них доходит тогда, когда Томагавк попадает меж клад или когда петля уже наброшена на шею.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВысказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп
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