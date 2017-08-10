 Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно обнародованным 10 августа результатам, около 80% респондентов считают, что Россия представляет "серьезную", "умеренную" или "слабой" угрозу для США.
Опрос проводился по телефону с 3 по 6 августа представители компании SSRS по заказу CNN, опросив 1018 респондентов.
35% опрошенных американцев считают, что Россия представляет "серьезную угрозу", 27% - "умеренную" и 17% - "слабую".
В 2009 году 68% американцев считали, что Россия угрожает США, тогда как 31% - не видели в ней угрозы. В 1983 году 96% американцев видели угрозу в СССР.
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63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос(64)
69% украинцев ни разу не были за границей, - опрос(217)
63% латвийцев смотрят российское телевидение(186)
71,5% украинцев не планируют посещать ЕС в ближайшее время в основном из-за материальных проблем, – опрос(107)
The Washington Post: Смогут ли Трамп и Путин уберечь свою мужскую дружбу?(0)
43% россиян считают, что сталинские репрессии были нужны для порядка в стране, - опрос(266)
Число сторонников HATO как гаранта безопасности страны продолжает расти в Украине, - опрос(50)
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так, глядишь, через несколько дней и ломка начнется.
а через несколько недель еще и протрезвление начнет наступать.
предполагаю, ихние власти такого не позволят.
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Плюс расстояние .
Но конфиктология утверждает , что самыми опасными являются не сильные , а как раз слабые , но агрессивные и тупые .
То, что Хуйлостан слаб, агрессивен и тупорыл как раз и есть индикатором полного сочетания классически опасного человека или страны .
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Последнее голосование в Конгрессе и Сенате США (это такие ребята, которых простые американцы избрали выражать свою ВОЛЮ), это наглядно доказало.
Кому-то нужны еще какие-то доказательства?
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Срочно! Трамп больше не казак. Уральские казаки собрались принять Дарта Вейдера в свои ряды
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Фото сделано сегодня, в Броварах:
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-где это плешивое ЧМО,спрашивает Швондер охрану
-педофил 5 минут назад в Большой театр укатил,там премьера Ледединое озеро.
-Шариков,берем гранаты той системы и всех скопом....
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На севасфоруме вата ненашутку схлестнулась по поводу гиркиноида. разделились на два лагеря и бьют друг друга ссаными тряпками. Наблюдаю сие действо уже пару дней точно. Иногда высплывают очень интересные откровения
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"Военная программа пролетарской революции." Женева.Швейцария.1916 год.Издана на десятках языков мира...
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https://www.politoboz.net/sdelka-veka-za-partiyu-su-35-rossiya-poluchit-palmovoe-maslo-bloger/
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Раися сегодня это страна Лилипутина - великий мыслитель Джонатан Свифт просто гениально предугадал подобный сценарий ...
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