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Все про:общество (168) опрос (1560) Россия (71813) США (13194)

 Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос

россия сша

Около 80% американцев считают, что Россия является угрозой для США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно обнародованным 10 августа результатам, около 80% респондентов считают, что Россия представляет "серьезную", "умеренную" или "слабой" угрозу для США.

Опрос проводился по телефону с 3 по 6 августа представители компании SSRS по заказу CNN, опросив 1018 респондентов.

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35% опрошенных американцев считают, что Россия представляет "серьезную угрозу", 27% - "умеренную" и 17% - "слабую".

В 2009 году 68% американцев считали, что Россия угрожает США, тогда как 31% - не видели в ней угрозы. В 1983 году 96% американцев видели угрозу в СССР.

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зато мозгов нет. Проверено. И кнопка пока, увы, работает.
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если они там не смогут киселя смотреть, как же они узнают, что они вЯликие?
так, глядишь, через несколько дней и ломка начнется.
а через несколько недель еще и протрезвление начнет наступать.
предполагаю, ихние власти такого не позволят.
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И это как раз эти 17% ... шо видят слабую угрозу , от слабой и малозначимой страны .
Плюс расстояние .

Но конфиктология утверждает , что самыми опасными являются не сильные , а как раз слабые , но агрессивные и тупые .
То, что Хуйлостан слаб, агрессивен и тупорыл как раз и есть индикатором полного сочетания классически опасного человека или страны .
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Это хорошо,что Американцы так считают,хотя это и не так ,вата не в состоянии причинить Штатам ни малейших неприятностей в силу своей полной убогости и отсталости ...
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Людство значно довше живе, ніж та пухлина. Пухлину буде просто видалено. Просто геть видалено.
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Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США

----------------
Последнее голосование в Конгрессе и Сенате США (это такие ребята, которых простые американцы избрали выражать свою ВОЛЮ), это наглядно доказало.
Кому-то нужны еще какие-то доказательства?
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 5 ч.5 часов назад

Срочно! Трамп больше не казак. Уральские казаки собрались принять Дарта Вейдера в свои ряды

Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос - Цензор.НЕТ 4702
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Таки розчавлять. Головне, щоб не зупинились на пів дорозі як минулого разу.
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Вот как американцы видят проблему с россией
Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос - Цензор.НЕТ 8382

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Омериканцы готовят общественное мнение изящно и тонко.Ювелирная работа. Ждём-с балет Лебединое Озеро,в исполнении коооператива ОЗЕРО...
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Американцам что покажут по телевизору, то они и считают, как и кацапы, впрочем.
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по распятых мальчиков? Омерикнцы до таког маразма не додумалоись
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Це добре, якщо амери починають розкміти , що СРСР поки що живий і лише змінив назву , на РФія !!!))
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главные маразматики РАБссии в эфире.Жуйте госпда КацаПсины...
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Никакой РФ нет,есть РСФСР типа упразднённая якобы,но без подписи Ельцина на юридическом документе упразднение-переименование РСФСР в РФ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО. РАБссия Фейк...
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Ну, за патриотизм!
Фото сделано сегодня, в Броварах:

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Казламордых, таки, будут бить по наглой, узкоглазой морде, што-ль, я пральна понимаю, не ???
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35% опрошенных американцев считают, что Россия представляет "серьезную угрозу", 27% - "умеренную" и 17% - "слабую", - после таких результатов никто не позволит тянуть Северный поток 2 в ЕС.
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*по заказу CNN, опросив 1018 респондентов по телефону*-- Видать звонили конгрессменам и их семьям,ну для кого эта дешёвая комедия?Да американцам насрать на Кацапию,половина из них вообще не знают где это,ну а кто баламутит США и зачем все прекрасно знают
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Шариков и Швондер врываются в Кремль с МАУЗЕРАМИ в руках :
-где это плешивое ЧМО,спрашивает Швондер охрану
-педофил 5 минут назад в Большой театр укатил,там премьера Ледединое озеро.
-Шариков,берем гранаты той системы и всех скопом....
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В копилочку для Гааги

На севасфоруме вата ненашутку схлестнулась по поводу гиркиноида. разделились на два лагеря и бьют друг друга ссаными тряпками. Наблюдаю сие действо уже пару дней точно. Иногда высплывают очень интересные откровения
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Подавляющее большинство землян считают что Россия, есть угроза для цивилизованного человечества
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между прочим и доказательства есть прямые,работа чЛенина :
"Военная программа пролетарской революции." Женева.Швейцария.1916 год.Издана на десятках языков мира...
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Кацапы похожи на алкоголика-дебошира . Смысл их жизни в том , чтоб чем-то насолить соседям (например , насрать у них на коврике и позвонить в двери) , а после этого упиваться своей "значимостью" и "изобретательностью" . Мысль о грядущем и неотвратимом возмездии во время этого "скрепного" акта дефекации в ихнюю тупую головёнку почему-то не приходит . А может и приходит , но свинособаки надеются , что Запад по старинке всё спишет на "загадочную руцкую душу" (в том смысле , что с еб@нутых взять) и благодушно пожмёт плечами . Вот только , похоже , кацапские кучи дерьма на чистом коврике уже надоели Западу окончательно . И шериф теперь будет жестко воспитывать убогого дебошира-кончелыгу с помощью крайне убедительных средств...
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Надо понимать , что опасен не тот , кто имеет воможность представлять такую опасность , а кто туп и самовлюблён до безумия , кто считает себя вечным , непобедимым и самым лучшим . В этом отношении Севереная Корея сегодня в 1000 раз опаснее великого Китая ...

Раися сегодня это страна Лилипутина - великий мыслитель Джонатан Свифт просто гениально предугадал подобный сценарий ...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольшинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос
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