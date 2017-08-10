 "Бальчун ушел, осталась министр здравоохранения. Но, думаю, ее тоже додушат", - Кравчук об иностранцах во власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала NewsOne.
"Кому-то пришла в голову не очень умная мысль брать иностранцев к нам... Скажем, пришел министр, возглавил министерство, а все остальное - другое: люди - другие, законодательная база - другая, быт - другой. Все другое. И он встречается с такими проблемами, которые не может решить, и они его подводят. Ну если вы поставили его министром, то проведите по скользкой дорожке и помогите. Нет. Вчера Балчун (экс-глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун) ушел. Осталась министр здравоохранения (и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун). Но, думаю, ее тоже додушат", - сказал Кравчук.
Кабмин утвердил кандидатуру польского менеджера Балчуна на должность главы "Укрзалізниці" 20 апреля 2016 года. 9 августа 2017 года правительство уволило Балчуна с должности, так как он написал заявление об отставке.
Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.
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