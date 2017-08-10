 Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Майданович арестован с возможностью внесения 0,5 млн грн залога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Для фигуранта дела - старшего офицера производственно-технического отделения первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Вячеслава Майдановича обвинение просило арест с альтернативой залога в сумме 8 млн 120 тыс. грн.
Суд назначил Майдановичу меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО до 5 октября 2017 года. Альтернативой определен залог в размере 505 тыс. 200 грн.Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
9 августа подозреваемым было сообщено о подозрении.
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