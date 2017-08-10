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 Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Майданович арестован с возможностью внесения 0,5 млн грн залога

область стена харьковская

Фигуранту дела о хищении средств проекта "Стена" Вячеславу Майдановичу назначена мера пресечения в виде ареста в с альтернативой залога в сумме 505 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Для фигуранта дела - старшего офицера производственно-технического отделения первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Вячеслава Майдановича обвинение просило арест с альтернативой залога в сумме 8 млн 120 тыс. грн.

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Суд назначил Майдановичу меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО до 5 октября 2017 года. Альтернативой определен залог в размере 505 тыс. 200 грн.Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.

9 августа подозреваемым было сообщено о подозрении.

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майданович? нормальное такое фамилийо оно себе прикупило...
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Сукам руки обрубить на фоне портретов погибших героев. И начать надо с Президента, КуляВлоба, Ахметова, Кононенка и прочей швали....
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Может НАКОНЕЦ-ТО скажут народу, сколько "морковки" и "капусты"поимел из этой кормушки Сеня-Кролик, который взял наши с вами деньги из бюджета на "Стену" ?
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Вот со "Стены" и нужно начать и к стенке поставить все зажравшееся коррупционное ворье.
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Там Сеня Куля в Лоба ,организатор и главарь банды ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Майданович арестован с возможностью внесения 0,5 млн грн залога
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