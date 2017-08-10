 Суд повторно отложил рассмотрение апелляции главы Минфина Данилюка о его внеплановой налоговой проверке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал сам А.Данилюк в Фейсбуке.
"Сегодня рассмотрение моей жалобы в Апелляционном суде. Киева относительно неправомерного решения Печерского суда на основании неправомерного обращения прокурора в очередной раз перенесли. Теперь на 16 августа. Никак не могут довезти материалы дела из Печерского суда (видимо летние заторы на дорогах или отправили по птичьей почте). Выглядит как скоординированная работа - пытаются не позволить мне защитить свои права", - отметил он.
Ранее суд уже переносил рассмотрение указанного дела по этой же причине 7 августа.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении Государственной фискальной службой (ГФС) внеплановой документальной проверки А.Данилюка на предмет соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 гг. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).
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