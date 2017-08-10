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Все про:образование (1574) школа (1778) Минобразования (852)

 Количество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть, - Минобразования

образование

Количество учащихся в инклюзивных классах в 2016/2017 учебном году увеличилась по сравнению с предыдущим учебным годом с 2 720 до 4 180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы Министерства образования и науки Украины, на запрос "УНН".

"По сравнению с 2015/2016 учебным годом в 2016/2017 учебном году на 35 процентов увеличилось количество учеников в инклюзивных классах - с 2 тыс. 720 до 4 тыс. 180 человек", - цитируют ответ Минобразования.

При этом в прошлом учебном году в 1 518 учебных заведениях с инклюзивной формой обучения получали образование 4 180 детей в 2 715 классах. Из них 444 ученика учились в 111 инклюзивных классах в 33 школах столицы.

Лидером среди областей Украины по количеству учеников, обучавшихся в прошлом учебном году в инклюзивных школах, стала Киевская (443 ученика в 302 классах 148 школ). За ней - Волынская и Полтавская.

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Парубий похоже тоже в особом классе учился ....да и не только он ....
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Да у тебя все предки оттуда. Кроме прабабушки - она из борделя.
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Про предков обычно кацапы серут,ты из них или просто дурачёк ?
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Сколько интернатов для таких детей закрылось ,на такое количество и увеличилось число учеников пребывавших там и перешедших на учебу по новому
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А они должны всю жизнь провести в интернатах? Или может, как в цивилизованных странах, внедрять программы интеграции людей с ограниченными возможностями в общество?

Или лучше, как в Германии 30-х - 40-х, всех инвалидов на переработку в концлагеря?
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у сына в классе, и не один год, было несколько человек таких.
он видел как им тяжело и как они стараются не оставать от других.
может с етого и начинается понимание и доброта по отношению к
людям с ограниченными возможностями?
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Когда-то для меня лично было шоком узнать, что люди с синдромом Дауна могут получить в Германии права. Реально я офигел, потому как в прекрасном совке и не менее прекрасном постсовке - это нельзя было даже представить.
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честно говоря не сталкивался с таким тут...
наверное существуют различные степени синдрома Дауна.
если ето не представляет опасности, по мед. показателям,
самому водителю и окружающим - та ради бога...
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Не буду с тобой даже на эту тему и говорить,ты все равно троллоло в розовых очках и даже не представляешь какой это гемор для учителей,да и для самих деток нещасных
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Давай тогда поговорим, как прекрасно им живётся в интернатах. Они там, бля, счастливы неимоверно, по твоему?
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Они там в своей среде и им там намного проще и удобней,а что бы было еще лучше,государство должно заниматся и заботится на высоком уровне,а не закрывать экономя копейки,а ворую при этом миллиарды с бюджета
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Та да. Они в интернатах в своей среде. Им там проще и удобней превращаться в изгоев общества. Отлично!
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Количество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть

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А число "ихтамнетов" на Донбассе за последний месяц возросло на четверть.
Вот они, русские собаки на Донбассе. Даже ТЗ поленились замазать. У дырявых НЕТ тактических знаков "в круге"....
Количество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4255

Количество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2469
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Ответь на очень простые вопросы:
- Чей Крым?
- Кто развязал войну на Донбассе?
- Кто сбил малазийский "Боинг".
Вариантов ответа всего два. Смотри, не запутайся.
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А чего тут отвечать? Ответ один кострюлеголовые... Знаешь на каком это языке?
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Когда пришел воевать с биндерами,за руцкий языкКоличество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5326
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Сколько детей с даун синдромом обучалось в этих классах? Какого качественного изменения в их обучении удалось достичь?
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Форумные тролли кажется даже не в состоянии понять какими мерзкими они выглядят со своим срачем в такой теме.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоличество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть, - Минобразования
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