 Количество учащихся в инклюзивных классах за год увеличилось как минимум на треть, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы Министерства образования и науки Украины, на запрос "УНН".
"По сравнению с 2015/2016 учебным годом в 2016/2017 учебном году на 35 процентов увеличилось количество учеников в инклюзивных классах - с 2 тыс. 720 до 4 тыс. 180 человек", - цитируют ответ Минобразования.
При этом в прошлом учебном году в 1 518 учебных заведениях с инклюзивной формой обучения получали образование 4 180 детей в 2 715 классах. Из них 444 ученика учились в 111 инклюзивных классах в 33 школах столицы.
Лидером среди областей Украины по количеству учеников, обучавшихся в прошлом учебном году в инклюзивных школах, стала Киевская (443 ученика в 302 классах 148 школ). За ней - Волынская и Полтавская.
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Или лучше, как в Германии 30-х - 40-х, всех инвалидов на переработку в концлагеря?
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он видел как им тяжело и как они стараются не оставать от других.
может с етого и начинается понимание и доброта по отношению к
людям с ограниченными возможностями?
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наверное существуют различные степени синдрома Дауна.
если ето не представляет опасности, по мед. показателям,
самому водителю и окружающим - та ради бога...
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А число "ихтамнетов" на Донбассе за последний месяц возросло на четверть.
Вот они, русские собаки на Донбассе. Даже ТЗ поленились замазать. У дырявых НЕТ тактических знаков "в круге"....
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- Чей Крым?
- Кто развязал войну на Донбассе?
- Кто сбил малазийский "Боинг".
Вариантов ответа всего два. Смотри, не запутайся.
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