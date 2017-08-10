 Amnesty International призывает оккупационные власти освободить 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Задержание пожилого гражданина со слабым здоровьем и его арест - новый "гротескный пример" действий российских властей против активистов из представителей крымских татар, заявила глава представительства Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.
По ее словам, Караметова нужно освободить немедленно и безоговорочно.
9 августа оккупационный "Железнодорожный суд" Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции". Раньше "суд" признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).
В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.
Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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