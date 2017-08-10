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 Amnesty International призывает оккупационные власти освободить 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова

сервер караметов

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российские оккупационные власти немедленно освободить 76-летнего жителя Крыма, страдающего болезнью Паркинсона, Сервера Караметова. Его задержали 8 августа за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Задержание пожилого гражданина со слабым здоровьем и его арест - новый "гротескный пример" действий российских властей против активистов из представителей крымских татар, заявила глава представительства Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

По ее словам, Караметова нужно освободить немедленно и безоговорочно.

9 августа оккупационный "Железнодорожный суд" Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​ Раньше "суд" признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура даст правовую оценку незаконному задержанию 76-летнему крымскотатарскому активисту за проведение мирного пикета

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

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Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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Смешные. В рашке рашизм, а это хуже фашизма.
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Вот только на это и хватает всей "мощи и величества"... Бороться со стариками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныAmnesty International призывает оккупационные власти освободить 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова
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