Украина является наименее вакцинированной страной в Европе - ЮНИСЕФ
В Минздраве считают, что вспышка кори и значительная часть Украинской без прививок является следствием страха перед вакцинированием, который, по мнению чиновников, искусственно раздувают СМИ.
Лишь около 50% украинских детей охвачены вакцинированием против кори, такие данные приводит Детский фонд ООН (UNISEF).
По сообщению этой организации, в настоящее время Украина является наименее вакцинированных страной в Европе, что, по наблюдениям UNISEF стало следствием определенного дефицита вакцин в Украине, который сохраняется последние семь лет, и страхов родителей относительно побочных эффектов от вакцинации.
Эти два фактора, утверждают в организации, за последние десять лет уменьшили долю вакцинированных против кори детей вдвое, и сейчас их всего около 42%.
Между тем вспышка кори охватил Ивано-Франковске область: заболели более 700 человек, среди них - более полутысячи детей, сообщил Радио Свобода главный врач детской областной больницы Радослав Котурбаш. Он уточнил, что летальных случаев не было, но среди тех, кто заболел, четверо беременных. Половина больных не были привиты или по ним "Нет данных о вакцинации", говорят в детской областной больнице. Предыдущая вспышка кори в Прикарпатье была в 2011-2012 годах, и настоящее является прогнозируемым.
Ранее в Минздраве сообщили, что корью в Украине только в июне заболели 473 человека, а в целом с начала года зарегистрировали 962 случая заболевания корью.
Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заверил Радио Свобода в том, что Украина сейчас обеспечена вакцинами почти на 100%. Итак, проблема по его мнению - только в страхе населения перед прививками, который, считает чиновник, искусственно подкармливают медиа.
"Отношение пациентов, иногда отношение врачей к вакцинации - является катастрофическим. Низкий уровень вакцинации в Украине связан с мощными "антивакцинальная" настроениями. Такие настроения спровоцированы медиа. Точка. Безграмотные журналисты, без всякого понимания, о чем идет речь, распространяют искаженную информацию. И эта информация воспринимается пациентами, иногда даже распространяется на медицинский персонал", - возмущается чиновник.
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То есть тот NNN всё-таки балаболище? Хорошо, что он - не ты.
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"Управляемый хаос " - метод стабилизации неоколониального режима в Украине: как этого избежать
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2004/10/27/4382219/
.......Поэтому нет вакцин , тотальная коррупция , бесправие и нищенские зарплаты .
Этот управляемый хаос создаваемый , как извне , так и режимом внутри - даёт постоянную возможность удерживать власть определённой группе лиц . Что мы и видим последние 20-25 лет.....
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цензор,
- такой конторы (UNISEF) в мире не существует.
- есть детский фонд ООН UNICEF
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Скільки там людей , цього року , від ботулізма загинуло ?
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А слабо открыть сайт статистики осложнений, как вот в США.
Они не боятся показать, что у них 11 тыс. осложнений в год, интересно, сколько у нас?
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Министр социальной политики Андрей Рева сравнил потребительские запросы Украины и Германии, после чего обвинил украинцев в обжорстве. Добавив, что голодоморы и войны заставляли нас относиться к проблеме питания не так, как в других странах.
Такое неожиданное заявление Рева сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
Отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%, министр сказал, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.
«Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, тот тут система приоритетов, - заявил министр. - Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция - голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможност, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», - сказал Рева.
Ни для кого не секрет, что средняя зарплата в Украине составляет менее семи тысяч гривен. При этом средняя зарплата в Германии, согласно Eurostat, составляет порядка 2500 евро после вычета всех налогов - это более чем в десять раз выше украинской зарплаты.
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