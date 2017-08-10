 Украина является наименее вакцинированной страной в Европе - ЮНИСЕФ

Лишь около 50% украинских детей охвачены вакцинированием против кори, такие данные приводит Детский фонд ООН (UNISEF).По сообщению этой организации, в настоящее время Украина является наименее вакцинированных страной в Европе, что, по наблюдениям UNISEF стало следствием определенного дефицита вакцин в Украине, который сохраняется последние семь лет, и страхов родителей относительно побочных эффектов от вакцинации.Эти два фактора, утверждают в организации, за последние десять лет уменьшили долю вакцинированных против кори детей вдвое, и сейчас их всего около 42%.Между тем вспышка кори охватил Ивано-Франковске область: заболели более 700 человек, среди них - более полутысячи детей, сообщил Радио Свобода главный врач детской областной больницы Радослав Котурбаш. Он уточнил, что летальных случаев не было, но среди тех, кто заболел, четверо беременных. Половина больных не были привиты или по ним "Нет данных о вакцинации", говорят в детской областной больнице. Предыдущая вспышка кори в Прикарпатье была в 2011-2012 годах, и настоящее является прогнозируемым.Ранее в Минздраве сообщили, что корью в Украине только в июне заболели 473 человека, а в целом с начала года зарегистрировали 962 случая заболевания корью.Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заверил Радио Свобода в том, что Украина сейчас обеспечена вакцинами почти на 100%. Итак, проблема по его мнению - только в страхе населения перед прививками, который, считает чиновник, искусственно подкармливают медиа."Отношение пациентов, иногда отношение врачей к вакцинации - является катастрофическим. Низкий уровень вакцинации в Украине связан с мощными "антивакцинальная" настроениями. Такие настроения спровоцированы медиа. Точка. Безграмотные журналисты, без всякого понимания, о чем идет речь, распространяют искаженную информацию. И эта информация воспринимается пациентами, иногда даже распространяется на медицинский персонал", - возмущается чиновник.