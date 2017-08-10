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 Политика Украины
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Все про:Евровидение (731) Кабмин (10458) суд (21399) штрафы (735)

 Кабмин одобрил закупку юруслуг для представления интересов Украины в деле о "заморозке" EUR15 млн за проведение Евровидения-2017

евровидение

Кабинет министров Украины одобрил закупку юридических услуг для представления интересов страны в суде в деле о "заморозке" EUR15 млн гарантий за проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

Согласно распоряжению №530 от 9 августа, Кабмин разрешил закупку по переговорной процедуре юридических услуг для защиты интересов Украины в деле об иске государства Украина к компании "Euronews SA", сообщает Цензор.НЕТ.

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Правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины.

Данное решение позволит Минюсту осуществить в 2017 году закупку за государственные средства услуг юридических советников, примирителей, специалистов, экспертов, в том числе иностранных, имеющих необходимые знания и опыт для осуществления мероприятий по защите прав и интересов Украины во время рассмотрения указанного дела в суде первой инстанции кантона Женевы (Швейцария).

Как сообщалось в июне 2017 года Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило и инициировало процедуру ареста EUR15 млн, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу в виде гарантии надлежащего проведения Евровидения.

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В СМИ связывали заморозку средств с тем, что ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) как правопреемницы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по иску компании Euronews о взыскании с нее EUR10,59 млн, что эквивалентно около 251,76 млн грн.

Договор о создании украинской версии Euronews между украинской телекомпанией и международным телеканалом был заключен в октябре 2010 года. В сентябре 2014 года НТКУ заявляла о наличии задолженности перед Euronews в размере 176 млн грн.

Новое руководство Госкомтелерадио и НТКУ инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.

Госкомтелерадио в январе 2015 года инициировало прекращение функционирования украиноязычной версии Euronews. Согласно проекту соответствующего распоряжения Кабмина, НТКУ должна расторгнуть лицензионное соглашение с международным телеканалом о создании украиноязычной версии. Кроме того, НТКУ обязана будет прекратить производство украиноязычного контента и продать 2,950 тыс. именных акций "В" акционерного общества с ограниченной ответственностью Euronews, которые принадлежат НТКУ.

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19 мая 2016 года Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляции НТКУ по иску компании Euronews о взыскании с НТКУ EUR10 млн. Суд отказал НТКУ в признании договора недействительным и обязал ее выплатить в пользу Euronews полную исковую сумму, которая фактически соответствует двум годовым бюджетам НТКУ до реформы или половине текущего годового бюджета всей системы государственного телерадиовещания в Украине. НТКУ подала кассацию, которая позже была отклонена.

19 апреля 2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции НОТУ как правопреемницы НТКУ по иску компании Euronews о взыскании с нее EUR10,59 млн, что эквивалентно около 251,76 млн грн.
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Мастер-класс от Кабмина, как поживиться на заведомо проигрышном деле.
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блин, и здесь нечисто...ну ничего по-людски не могут провести.
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на ровном месте 15 лямов раз и получилось, а мы хотим реформ
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"из-за невозможности влиять на контент"
Развели тут Демократию.
Барин сказал цензура, значит цензура!
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Наверное- так и надо. У меня есть пример, из жизни. В 1994-м, к нам на борт, в Колумбии, прибыл американец, который перекупил наш груз риса 28.000 тонн. У нас с ним заморочки были серьёзные, с рисом, и нас вызывали в суд, с капитаном. Так вот я запомнил его слова:"Я никогда не платил по претензиям! Есть претензии, которым более 20-ти лет. Я их даже не помню. Этим занимаются мои швейцарские адвокаты"(с). Через три дня приехал один такой. Шустрый! Нас выпустили оттуда немедленно! Было дело.
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Хватит этого шоу! Выйти оттуда и все! Еще и на государственный уровень его вытягивают. Вы что "поехали" все?
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Сейчас из бюджета заплатят 30 млн евро, чтоб благополучно просрать 15 млн.
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классно мы в евровидении поучаствовали... Впрочем, все как всегда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил закупку юруслуг для представления интересов Украины в деле о "заморозке" EUR15 млн за проведение Евровидения-2017
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