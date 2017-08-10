 Кабмин одобрил закупку юруслуг для представления интересов Украины в деле о "заморозке" EUR15 млн за проведение Евровидения-2017

Согласно распоряжению №530 от 9 августа, Кабмин разрешил закупку по переговорной процедуре юридических услуг для защиты интересов Украины в деле об иске государства Украина к компании "Euronews SA", сообщает Цензор.НЕТ.
Правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины.
Данное решение позволит Минюсту осуществить в 2017 году закупку за государственные средства услуг юридических советников, примирителей, специалистов, экспертов, в том числе иностранных, имеющих необходимые знания и опыт для осуществления мероприятий по защите прав и интересов Украины во время рассмотрения указанного дела в суде первой инстанции кантона Женевы (Швейцария).
Как сообщалось в июне 2017 года Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило и инициировало процедуру ареста EUR15 млн, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу в виде гарантии надлежащего проведения Евровидения.
В СМИ связывали заморозку средств с тем, что ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) как правопреемницы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по иску компании Euronews о взыскании с нее EUR10,59 млн, что эквивалентно около 251,76 млн грн.
Договор о создании украинской версии Euronews между украинской телекомпанией и международным телеканалом был заключен в октябре 2010 года. В сентябре 2014 года НТКУ заявляла о наличии задолженности перед Euronews в размере 176 млн грн.
Новое руководство Госкомтелерадио и НТКУ инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.
Госкомтелерадио в январе 2015 года инициировало прекращение функционирования украиноязычной версии Euronews. Согласно проекту соответствующего распоряжения Кабмина, НТКУ должна расторгнуть лицензионное соглашение с международным телеканалом о создании украиноязычной версии. Кроме того, НТКУ обязана будет прекратить производство украиноязычного контента и продать 2,950 тыс. именных акций "В" акционерного общества с ограниченной ответственностью Euronews, которые принадлежат НТКУ.
19 мая 2016 года Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляции НТКУ по иску компании Euronews о взыскании с НТКУ EUR10 млн. Суд отказал НТКУ в признании договора недействительным и обязал ее выплатить в пользу Euronews полную исковую сумму, которая фактически соответствует двум годовым бюджетам НТКУ до реформы или половине текущего годового бюджета всей системы государственного телерадиовещания в Украине. НТКУ подала кассацию, которая позже была отклонена.
19 апреля 2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции НОТУ как правопреемницы НТКУ по иску компании Euronews о взыскании с нее EUR10,59 млн, что эквивалентно около 251,76 млн грн.
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Развели тут Демократию.
Барин сказал цензура, значит цензура!
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