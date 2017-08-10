 "Никаких разрушений судна до столкновения с березой не было", - Следком РФ об информации о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс.
Так она прокомментировала недавнее заявление польской правительственной подкомиссии по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М о том, что разрушения левого крыла самолета носят следы взрыва и не связаны со столкновением с березой.
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По словам Петренко, российские и польские эксперты на основании всей имеющейся информации еще в 2011 году пришли к однозначному выводу, что именно столкновение с березой привело к началу разрушения воздушного судна.
"Никаких разрушений судна до столкновения с березой не было", - сказала она.
По словам официального представителя СКР, обломки лайнера хранятся на территории РФ в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию Следственного комитета России. "При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", - сказала Петренко.
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Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.
Проведенным расследованием было установлено, что причиной крушения стало решение экипажа самолета польского президента не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий экипажа при многократном срабатывании предупреждения и команды системы раннего предупреждения о сближении с землей.
Как известно, 9 августа Подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском установила, что повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла началось еще перед столкновением с березой.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва, - смоленская подкомиссия
"Никаких разрушений судна до столкновения с березой не было", - Следком РФ об информации о следах взрыва на крыле самолета Качиньского
Следственный комитета России считает безосновательными заявление польской правительственной подкомиссии о том, что разрушения крыла самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеют следы взрыва.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва, - смоленская подкомиссия
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камера на крыле стояла?
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