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 Политика Украины, Экономика
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 Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Кашуба арестован с возможностью внесения 3,6 млн грн залога

стена

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн фигуранта дела по хищению средств на проект "Стена" директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Кашуба свою вину не признает и говорит, что были определенные недостатки в работе, но они со временем исправлялись. Также он заявил, что сумма залога - это слишком большая для него, поэтому залог вносить не будет. Сторона защиты говорит, что уже готовит апелляцию на такое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанным по делу о хищении средств проекта "Стена" сообщено о подозрении, - НАБУ

Сегодня также решается вопрос о мере пресечения еще одному фигуранту дела "Стены" - Вячеславу Майдановичу, старшему офицеру производственно-технического отделения 1-го отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы.

Прокуроры настаивают на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Аргументируют это тем, что так как Майданович является пограничником, он знает, как можно обойти границу и скрыться на территории другого государства.

Также читайте: Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении

Сторона защиты настаивает на том, что Майданович не подписывал никаких документов относительно денег и не имеет отношения к ним. Также адвокат оспаривает значимость представленных материалов и просит для подзащитного домашний арест.

Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.

9 августа подозреваемым было сообщено о подозрении.

Смотрите: Холодницкий не исключил других задержаний по делу о хищении средств из проекта "Стена": "Это первый эпизод. Продолжение следует". ВИДЕО
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депутаты от партии будки пойдут их на поруки брать?
там же где-то еще 4 военных каличных трактора рошенки были куплены на 2 ляма зелени.
не забудьте проверить.
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Робіть свою справу, НАБУ. Ні на кого не озирайтеся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Кашуба арестован с возможностью внесения 3,6 млн грн залога
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