 Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Кашуба арестован с возможностью внесения 3,6 млн грн залога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
Кашуба свою вину не признает и говорит, что были определенные недостатки в работе, но они со временем исправлялись. Также он заявил, что сумма залога - это слишком большая для него, поэтому залог вносить не будет. Сторона защиты говорит, что уже готовит апелляцию на такое решение.
Сегодня также решается вопрос о мере пресечения еще одному фигуранту дела "Стены" - Вячеславу Майдановичу, старшему офицеру производственно-технического отделения 1-го отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы.
Прокуроры настаивают на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Аргументируют это тем, что так как Майданович является пограничником, он знает, как можно обойти границу и скрыться на территории другого государства.
Сторона защиты настаивает на том, что Майданович не подписывал никаких документов относительно денег и не имеет отношения к ним. Также адвокат оспаривает значимость представленных материалов и просит для подзащитного домашний арест.
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
9 августа подозреваемым было сообщено о подозрении.
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там же где-то еще 4 военных каличных трактора рошенки были куплены на 2 ляма зелени.
не забудьте проверить.
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