 На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз

Она отметила: "Вызывает беспокойство, что дети граждан Украины, которые пересекают административную границу с оккупированным Крымом, в последнее время опрашиваются сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ без присутствия родителей. Среди вопросов - род занятий родителей, чем занимаются и т.д.

Убеждена, что введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом требует от нас также применить дополнительные меры безопасности в виде введения виз для граждан Российской Федерации на тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС.

Многочисленные факты подрывных действий РФ против Украины, участия граждан РФ в боевых действиях на Донбассе против Украины на стороне российско-оккупационных войск, закрепленный законом Украины статус России как страны-агрессора, - все это - вполне достаточные основания для введения виз с целью усиления контроля о том, кто и с какой целью въезжают на территорию нашей страны.

Конечно, Кремль пойдет на симметричные меры. Учитывая то, что граждан Украины безосновательно задерживают и сажают на территории РФ, визовый режим усложнит этот процесс, ведь предоставлении разрешения на выдачу визы предусматривает то, что страна не имеет претензий к лицу на въезд. Итак, задержание украинских граждан в России будет труднее обосновывать.