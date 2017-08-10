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 На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз

фриз

Российские спецслужбы на админгранице с оккупированным Крымом расспрашивают детей граждан Украины о роде занятий их родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке народный депутат Украины Ирина Фриз.

Она отметила: "Вызывает беспокойство, что дети граждан Украины, которые пересекают административную границу с оккупированным Крымом, в последнее время опрашиваются сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ без присутствия родителей. Среди вопросов - род занятий родителей, чем занимаются и т.д.

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Убеждена, что введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом требует от нас также применить дополнительные меры безопасности в виде введения виз для граждан Российской Федерации на тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС.

Многочисленные факты подрывных действий РФ против Украины, участия граждан РФ в боевых действиях на Донбассе против Украины на стороне российско-оккупационных войск, закрепленный законом Украины статус России как страны-агрессора, - все это - вполне достаточные основания для введения виз с целью усиления контроля о том, кто и с какой целью въезжают на территорию нашей страны.

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Конечно, Кремль пойдет на симметричные меры. Учитывая то, что граждан Украины безосновательно задерживают и сажают на территории РФ, визовый режим усложнит этот процесс, ведь предоставлении разрешения на выдачу визы предусматривает то, что страна не имеет претензий к лицу на въезд. Итак, задержание украинских граждан в России будет труднее обосновывать.

Вместе с тем, для тех, кто выступал против безвиза с Европой, введение виз с Россией не должно стать проблемой".

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Тобто "коридор з Одеси у Придністров'я" для аналитЕГА вже не актуально- тепер за візи взялася. Працьовита...
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это правда. действительно тех кто пересекает перешеек отправляют к фсб-шникам и они беседуют в том числе и с детьми проверяя чтобы дети были не подставными и с ними реально ехали родители а не посторонние люди. у цапов мозги набекрень по части антитеррора. терпилы вонючие. всего боятся
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Одне- правда, інше- дурня. Такий собі "салатик"...
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Так вы говорили что туда никто с Украины не едет,ты Фриз или трусы одень,или крестик сними
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Кто сказал , что "никто не едет" ? Едут люди в Крым , там у них родственники есть . Но на отдых практически не едут .
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Как вы думаете когда сделано это фото в Донецке?

На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз - Цензор.НЕТ 1302
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Ирина Васильевна Фриз родилась на территории Автономной Республики Крым, в городе Евпатория, 25 сентября 1974 года.
Высшее образование получила в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, факультете теории и истории искусства окончила в 2003 году .
Трудовую деятельность Фриз начала в 1988 году в кооперативе "Рапана" (АР Крым, г.Евпатория), где до 1996 году работала товароведом.
В 1996 году переходит в антикварный магазин ЧП "Амида-2", где сначала работала консультантом, а потом заняла пост директора.
В период с 1997 по 2001 год в Крымском Республиканском Фонде "Искусство во имя Христа" занимала пост искусствоведа современного христианского искусства.

В 2001 году переезжает из Евпатории в город Киев, где в Украинской ассоциации импортеров та экспортеров занимает пост специалиста по связям с общественностью.
В период с 2002 по 2003 год Ирина Васильевна в предприятии "Информационный сервис" занимала пост заместителя директора.
В 2003 году Ирина Фриз\ на общественных началах.....!? \ становится помощником народного депутата Порошенко.
В период с 2005 по 2006 год работала в Совете национальной безопасности и обороны Украины на должности помощника Секретаря, а также заведующим пресс-сектора Службы Секретаря.
\ Кто был в 2005 году был Секретарем (РНБО) ? Правильно - Петр Порошенко \
В период с 2006 по 2007 год Ирина Васильевна была помощником-консультантом народного депутата Порошенко.
В 2008 году в Национальном Банке Украины заняла пост ведущего специалиста Аппарата Совета, на котором находилась до 2013 года.

\ в 2007 году совершенно случайно Петр Порошенко был назначен Главой Наблюдательного Совета Национального банка Украины.\

В период с 2013 по 2014 год работала в Обществе с ограниченной ответственностью "Интерпостач Украина" пресс-секретарем.

В ходе президентских выборов 2014 года возглавляла информационный департамент избирательного штаба Петра Порошенко
В 2014 году, в период с июня по август месяц работала в Администрации Президента Порошенко, руководителем Главного управления общественных коммуникаций и информации.
В августе 2014 года Фриз заняла пост Руководителя Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Порошенко.
в парламентских выборах 26 октября 2014 года в партийном списке партии «Блок Петра Порошенко- 30 место.

В Верховной Раде VIII созыва стала председателем подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
Член постоянной делегации в парламентской ассамблее ГУАМ, заместитель члена постоянной делегации в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Член группы по межпарламентским связям с ФРГ, Италией, Великобританией, КНР, Францией и США[4]. Также является координатором рабочей группы Украина - НАТО
P.S
Не верьте слухам, что Ирина бывшая любовница Порошенко.
Просто Ирина Фриз красивая женщина,хороший искусствовед и талантливый помощник .
И специалист по NATO !!!

Ирина Фриз задекларировала 115,7 тыс. грн дохода за 2015 год,
при этом в разделе о транспортных средствах указан приобретенный автомобиль Audi A5 2015 года выпуска стоимостью 1,158 млн гривен.
"К сожалению, доходы на госслужбе являются мизерными, однако нахожусь я на госслужбе только последние 10 лет, а до 2005 года я работала в коммерческих структурах, начиная с 1990 года. (см.биографию) Поэтому у меня есть возможность сделать сбережения и, учитывая, что я живу за городом, в 2015 году мной и мужем было принято решение о приобретении второго транспортного средства, чтобы это было удобно для семьи"-объяснила Ирина Фриз.
P.P.P.S
поправочка- до 2003. года ибо уже в 2003 году Ирина пошла работать (на общественных началах ) помощником депутата Порошенко.

http://urb-a.livejournal.com/12913353.html
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Спасибо за пиар. Кто то очень сильно продвигает эту леди, не так ли?)
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это не дети украинцев, это дети хахлов и прочих малороссов. может ФСБ ищет потенциальных предателей среди этих уродов (я про взрослых).
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Sevcity‏ @SevcityLackyman 5 год.5 годин томуБільше#крымнаш
Не переживаю за качество того, что употребляет этот чиновник от туриндустрии На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз - Цензор.НЕТ 6339На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз - Цензор.НЕТ 6339На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз - Цензор.НЕТ 6339
На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ “опрашивает” детей граждан Украины, - нардеп Фриз - Цензор.НЕТ 9135
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дети, это, конечно, плохо.
но родители сами туда едут. мозгов же я им не куплю.

а меня вот другое интересует: 3 дня назад арбузы херсонские были в варусе и атб по 2.99, вчера уже по 4.49, сегодня уже по 4.99.
дыни тоже подорожали.
ни в какой крым ехать нинада. пройтись в соседний магаз.

хули случилось? из арбузов сахар стали делать, и за границу продавать?
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