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 Суд продлил до 8 октября арест подозреваемого в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

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Голосеевский районный суд Киева продлил на два месяца – до 8 октября – срок ареста Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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"10 августа по ходатайству прокуратуры Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для 36-летнего жителя города Павлоград Днепропетровской области, который был задержан по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Я.Тарасенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он был задержан 16 июня.

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
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