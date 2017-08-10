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Все про:пожар (3423) Запорожская область (604) ГСЧС (1274)

 В Запорожской области горит 5 га леса, - ГСЧС

пожар

Около 5 га леса горит в Васильевском районе Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают

По данным ведомства, 10 августа в 14:50 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре возле Васильевки - на территории Васильевского лесничества.

На месте происшествия спасатели установили, что горит лесная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 5 га.

В 16:30 пожарные локализовали пожар.

По данным на 18:22 ликвидация огня продолжается.

В тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения Васильевки, Запорожья, Днепрорудного, Степногорска и Михайловки.

Всего привлечено 6 автоцистерн и 30 человек личного состава.

Также задействована 1 автоцистерна КП "Водоканал", 2 автоцистерны фермерского хозяйства и трактор с плугом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пожар на 30 га произошел на Николаевщине. ФОТОрепортаж
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"Всего привлечено 6 автоцистерн и 30 человек личного состава.
Также задействована 1 автоцистерна КП "Водоканал", 2 автоцистерны фермерского хозяйства и трактор с плугом." - а где авиация, которая недавно Черногорию тушила?
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Яка авіація, це клаптик 2,5 км на 2 км !!! Новина охєрєнна !!!)))
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Дмитро Черних - а что авиацию нужно применять, если вся область в огне будет?
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В Запорожье постоянно горит Хортица, Гребной канал...
Однозначно признаки поджогов...
Никто Нихера Неделает...
Ждут волонтеров...
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що таке п'ять гектарів ,якщо облраду вивезти на пікнік щоб вона стала в коло і помалому помочилася і інцидент закритий
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожской области горит 5 га леса, - ГСЧС
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