 В Запорожской области горит 5 га леса, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают
По данным ведомства, 10 августа в 14:50 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре возле Васильевки - на территории Васильевского лесничества.
На месте происшествия спасатели установили, что горит лесная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 5 га.
В 16:30 пожарные локализовали пожар.
По данным на 18:22 ликвидация огня продолжается.
В тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения Васильевки, Запорожья, Днепрорудного, Степногорска и Михайловки.
Всего привлечено 6 автоцистерн и 30 человек личного состава.
Также задействована 1 автоцистерна КП "Водоканал", 2 автоцистерны фермерского хозяйства и трактор с плугом.
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Также задействована 1 автоцистерна КП "Водоканал", 2 автоцистерны фермерского хозяйства и трактор с плугом." - а где авиация, которая недавно Черногорию тушила?
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Однозначно признаки поджогов...
Никто Нихера Неделает...
Ждут волонтеров...
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