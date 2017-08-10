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 Киевские новости
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Все про:жара (344) Киев (17826)

 В столицу возвращается жара. Синоптики предупреждают о появлении над городом метеорологической дымки

жара

Жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) в столице сохранятся до конца текущей недели. По состоянию на 10 августа в столице наблюдаются погодные условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения (с возможной тенденцией к дальнейшему росту) сохранятся до конца текущей недели, что может привести к образованию метеорологической дымки.

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Согласно информации КГГА, в течение 9-10 августа превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимой концентрации) оксидом углерода зафиксировано в 1- 2,6 раза в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

Сейчас Главным управлением Госпродпотреблужбы в городе Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

В КГГА напоминают, что в такой период следует ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.

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Корчи дымящие (автобусы, фуры, "европейцев") с дорог поубирайте и не будет дымки. Каждый третий чадит так, что будь здоров
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Так синоптики говорили, что жара продлится только до 10-го августа, неужели наврали??
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ніби то та жара кудись уходила)) . На 2 градуси впала тмпература, то було не 38, а 36.. Прямо мороз, йошкін кот)))
Скоріше б вже вересень))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ столицу возвращается жара. Синоптики предупреждают о появлении над городом метеорологической дымки
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