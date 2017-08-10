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Все про:Абхазия (316) Грузия (3461) Путин (24122) США (13192)

 Госдеп США осудил визит Путина в Абхазию и призвал вывести войска на довоенные позиции

путин

Госдепартамент подчеркнул, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ

Правительство США осудило визит президента России Владимира Путина в сепаратистский грузинский регион Абхазию, назвав его "неуместным" и "несоответствующим" международным обязательствам Москвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Россия гарантирует поддержку "независимости" и безопасности Абхазии, - Путин

"Соединенные Штаты рассматривают визит президента Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию Абхазия, как неуместный и несоответствующий принципам, лежащим в основе Женевских международных дискуссий, участником которых является Россия", - заявила в среду представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Визит Путина рассматривается как поддержка абхазских сепаратистов в нарушение суверенитета Грузии, признанного женевской миссией.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии, как независимых государств", - говорится далее в заявлении Нойерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прибыл в оккупированную РФ Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны

Визит российского лидера пришелся на девятую годовщину отправки российских войск в Абхазию и Южную Осетию в 2008 году, когда Москва поддержала стремление сепаратистов к независимости. Большинство стран мира считают эти регионы частью Грузии.

"США призывают Россию вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия", - заявила Нойерт.
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«Сага о ватных орках[i]» (финальная редакция)
Начало истории убогой государственности ватных орков положили оставшиеся без наследства младшие сыновья киевского князя - которые заблудившись по дороге из Руси в Швецию, попали в мокшанскую Суздаль, где прогнали хазарскую «крышу» орков и сдуру решили колонизировать депрессивные окрестные болота, заселенные латентными алкашами, которые не имели ни к чему склонности кроме как пить и воровать. В общем объявили на месте мокшанских болот новые удельные княжества, а себя естественно князьями. Вскоре в эти новоРуськие княжества, подтянулись из Киева попы-миссионеры, которые при помощи библии, русифицировали на нашу голову местных аборигенов: мокшей, меря, эрзя и прочих - так как до этого лексикон мокшей насчитывал всего пару сотен угро-финских матов, из-за чего они даже друг друга плохо понимали, а письменности у них и вовсе не было.
Прошло немного лет, и по пути в Европу заблудился уже хан Батый, который освободил ватных орков от киевской Хунты - а его потомки чтобы как-то управлять мокшанскими болотами, заложили на них городок Москва, назначив его центром Московского Улуса и переселили в него из Орды свои - администрацию, налоговую и кое каких силовиков. Вскоре этот улус при активной помощи монголо-татарских отпускников и ополченцев, подчинил себе остальные финно-угорские улусы: Рязанский, Тверской, Вятский, Залеский, Суздальский, Новгородский, Псковский - в результате чего вырос до Московского Ханства (царства). Впоследствии, после трехсотлетнего рабского ползанья на брюхе под татарами, ватные орки, используя свою врожденную подлость, а также постоянную междоусобицу монголо-татарских хозяев, притворяясь братьями всех враждующих сторон, путем предательства всех и каждого - захватили в Золотой Орде власть, поэтапно подчинив Московскому Ханству ­- Астраханское, Казанское, Сибирское и Крымское ханства, после чего перенесли столицу Орды в Москву.
Прошло еще немного лет, и последний из династии чингизидов, всем известный царь-шизофреник, съездив побухать в Европу - заразился там навязчивой шизой имитировать из своей орды-Московии европейское государство, для чего, украл у киевских соседей их историю, название страны - и переименовал Московию в Россию, заодно обозвал мокшей русскими, и объявил этих русскоговорящих финнов славянами...
Медленно текли столетия, но жизнь в империи-орде практически застыла, пока лет сто назад, эти самые ватные орки, после очередного пьяного бунта не расстреляли своего царя-батюшку, а заодно и всю его родню - и освободившееся место царя хапнул кавказский уголовник-рецидивист, который первым делом превратил Орду в один большой скрепный ГУЛАГ, а затем договорился со своим дружбаном Гитлером, как вместе с немецкими братьями Польшу поделить. Но что-то там они недоделили, и ватники давай по ордынскому обычаю перед немцами балалаечные понты колотить - мол мы самые крутые и «всех вас в пепел». Но немцы этого хамства не заценили и накостыляли оркам так, что те бежали аж до Волги, и выли оттуда в Вашингтон: спасите-помогите американские братья - аж в Антарктиде слышно было. Пожалели тогда ватных орков, дали их царю-уголовнику самолетов, танков, кормов для орды и открыли Второй фронт. В общем, как-то всем миром отбились от Гитлера.
Так эти гады, после всего в благодарность - бомбу у американцев стащили, и давай весь мир ей пугать, потом к соседям начали лезть, со своим высосанным из среднего пальца «интернациональным долгом». Пришлось тогда Западу, чтобы как-то орков усмирить - наложить на Орду санкции и опустить цены на нефть. А так как работать орки никогда не умели, да и не хотели - они за пару лет, все накопленные нефтедоллары тупо пробухали - после чего благополучно развалились. А из Москвы их царь-алкаш начал назойливо канючить у американцев ножки Буша. Но так как кормить орков, никто особо не хотел - приняли решение обеспечить им хозрасчет, вернув обратно цены на нефть. Тем более, что тогдашний царь-алкаш - забожился выдрессировать орков, приучив их к законности, свободе и прочим демократическим ценностям.
Но прошло еще не много лет и оказалось, что из-за лишней хромосомы, ватные орки, совершенно не поддаются дрессировке. К тому же, в результате каких-то ментовских многоходовочек, царя-алкаша окончательно споили - а оркам подсунули на пожизненное царство, пораженное вирусом мании величия плешивое Х#йло. Этот наглый царь-мент, накопив от продажи дармовых нефти и газа кучу бабла, возбудил орков ложным величием и выдуманной в какой-то блатной подворотне мантрой «ватного мира» - и решил под лозунгом «мышибратья» Украину поделить, которая на тот момент, как раз оказалась разоренной усилиями пятой колонны орков, со специально разграбленной армией… и как померещилось Х#йлу - одинокой и без союзников. С кем делить? Да похрен с кем, но пол Украины орки пытались по воровской ордынской привычке оттяпать - обозвав ее НовоСоссией.
Однако, укропы, этой «братской» идеи не заценили и сказав «никогда мы не будем братьями», собрались в добробаты - и устроили ватным оркам, «распятым мальчикам» и снегирям крепкий геноцид, а потом еще арта укропов подтянулась, и начала по разведданным с американских спутников - регулярно отправлять целые стада орков в преисподнюю. Плешивое Х#йло быстро врубилось, что у него скоро не хватит рефрижераторов, для эвакуации с Украины ватных жмуров - поэтому через купленных за нефтедоллары трусоватых европейцев, навязало укропам в Минске какой-то мутный гибридный мир. А для того, чтобы как-то успокоить возбужденное величие орков, Х#йло отправило в Сирию ватных «джедаев» - безнаказанно побомбить не прикрытых ПВО арабских крестьян, которые в панике ломанулись в Европу…
Наконец-то, на Западе въехали, что пока у ватных орков есть деньги и корм - они перманентно будут лезть к своим соседям с «освободительными» войнами. Поэтому Запад запустил план «Анаконда», для чего опять обвалил цены на нефть, а чтобы ускорить процесс нагрузил Орду «смешными» санкциями - после чего, доллар, евро и брент устроили на биржах Орды, гонки как на «Формуле-1» - и через какое-то время, экономика нации этнических алкоголиков нырнула под плинтус. Орки давай орать в Пекин, спасите-помогите китайские братья от бездуховного Запада - аж в Антарктиде этот скулеж слышно было. Но ушлые китайцы, на лживые визги о братве почему-то не повелись, и ответили: ну какие вы орки, нам нахер братья - верните-ка лучше наши исконные Сибирь с Дальним Востоком!
В общем, сцепились тогда ватные орки с голодухи между собой, выясняя какое их племя самое крутое в Орде - да так, что ООН пришлось даже миротворцев нанимать, чтобы разогнали их по домам… вломили тогда оркам всем миром не хило. Правда свое Х#йло, они сами удавили, после чего, облили его баррелем нефти и скрепно сожгли во внутреннем дворике Кремля. Затем, под крышей ООН, раздерибанили агрессивный Ватный Рейх - на двадцать миролюбивых бандустатов, оставив ватным оркам небольшое Московское Царство… - бомбу конечно же отняли, и запретили оркам иметь армию.
Но прошло еще немного лет, и ватным оркам опять разрешили - завести небольшую армию. Так они сразу же полезли Татарстан поделить. С кем? Да хрен его знает с кем. К тому времени, ватные орки по своей рабской генетической памяти, выбрали себе на должность очередного пожизненного царя какого-то кавказского джигита - который, кстати, своего первого орка, убил в 15 лет - за что и получил звезду Героя Орды. Вот этот царь-горец и обрушил на недоразвитые и вечно пьяные головы ватных орков, весь свой скудный словарный запас: прадедывоевали, еще наш первый царь-орк эту Казань брал… в общем «казаньнаш»! И крепко покусанная телевизором, возбужденная новым мнимым величием, орда ватных орков - по привычке полезла к соседям исполнять очередной «интернациональный долг»…
Но тут прилетели смотрящие из Пентагона, подтянули из Киева «Азов» с правосеками, у которых, уже был наработан успешный опыт усмирения орков, всех разняли, раскидали, а ватных орков снова поделили, оставив им маленький Московский Улус внутри МКАД (где раньше были мокшанские болота) - и для надежности обнесли его высокой стеной. С тех пор, только комбикорм им с вертолетов сбрасывают, а что там на земле - никто и не знает, да и знать не хочет. Но все равно, новым соседям как-то стрёмно, ватные орки как упьются, так пытаются стену подломить - чтобы новых «братьев» себе завести и начать искать на их территории «ватный мир» - чтобы потом был повод «освободить» чужие земли от всех признаков цивилизованной жизни. А так как пьют орки регулярно - то скоро видать опять полезут. Поэтому соседи решили скинуться, чтобы дополнительно выкопать глубокий ров, залить его водой и заселить адаптированными к морозам крокодилами, а потом обнести всю эту дикую резервацию ватников, колючей проволокой под напряжением.
Александр Винницкий ® (август 2014 - редактировано август 2017)

[i] ВАТНЫЕ ОРКИ - изначально гибрид из этносов: Мокша, меря, эрзя, мордва, вепс, мари, чухня, мещера, голядь, коми, чудь, водь, карелы, эмь, удмурты, бесермяне, ханты, манси, саамы, ижора, остряки, мурома, весь, самоеды, пермь, ямь, комь, чуваши, поморы… к которым походу оккупации чужих земель добавились: татары, монголы, башкиры, якуты, буряты, чукчи, аварцы, абхазы, осетины, алеуты, нанайцы, калмыки, юга, эхириты, хори, тувинцы, ханты, манси, эвенки, ненцы, черемисы, вотяки, буртасы, лакцы, хакасы, алтайцы, эвенки, абазины, езиды, шорцы, цахуры, манси, андийцы, дидойцы, нивцы, удины, уйгуры, сойоты, селькупы, шапсуги, ульчи, бесермяне, хемшилы, телеуты, талыши, тубалары, камчадалы, экскимосы, каракалпаки, кеты, чуванцы
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десь так , а як гарно ж вони історії підмалювали щоб ординці стали великоросами ,
але тепер маланці захопили владу і доють
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Неплохо было бы каждое осуждение сопровождать серьезной оплеухой в виде усиления санкци - для выработки и закрепления рефлекса у кацапов.
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Обратите внимание, гейропешки даже для приличия не пернули какую ни будь озабоченность. От этих лавочников просто тошнит.
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Честно говоря, эта куча гнилой картошки под названием "Европейский союз" уже так воняет, что идти в такую "европу" никуя не хочется.
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Сделай у нас такой уровень жизни как в Западной Европе и мы готовы никуда не идти
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Других вариантов просто нет, это самый оптимальный формат из того что реально есть, но какое ж оно сука трухлое, ребят надобы взбодрить и основательно.
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Как бы то ни было, о собственных гражданах, Евросоюз заботится, законы там работают и выполняются и в целом, живут там люди, весьма неплохо.
Безусловно, там есть и множество недостатков, но достоинств все же больше.
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Интересно, а нынешняя несколько пророссийская власть Грузии - как? Тоже осуждает? Интересно увидеть реакцию их. Ну, кроме "бла-бла"
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тю...нынешняя...саака 8.08.08 в сети ни разу о российской агрессии не вспомнил...а ты говоришь.
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какое там 8.08.08 когда надо с барыгами воевать
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Новости Донбасса‏ @novostidnua 7 ч.7 часов назад

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо отказался от визита в Москву: «Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать»
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Не в пример многим нашим политиканам и звездам.
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Многие живут по принципу: моя хата з краю...
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а визиты хуйла в крым колы госдеп начнёт осуждать?
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Это чеж теперь )(уйлу ваще за границу не ездить?
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осудил и призвал.....Грузины, готовьтесь переносить пограничные столбики... - завтра раше-войска уйдут... Ну понятно что ООН, ПАСЕ и ОБСЕ делают бессмысленные заявления, но на хрена это США.. ? Сотрясать воздух словами - терять авторитет..
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А кацапи думали (хоча, "думати" й "кацапи" - речі несумісні), що "все забулося", так би мовити "проїхали"... "Нікто нє забит, нічто нє забито!" (згадуйте, свині мокшанські, свої ж прислів"я!) Всім за все в цьому світі прийдеться платити, і ви, суки запорєбрікові, - не виняток!
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Шо он хотел найти в Абхазии?Такое ожидается и в Крыму.
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Госдеп США скоро возьмёт путена за бабки как за яйки и немного эта суета с учениями и запуски феерверков от Ына поутихнет.Мачо без денех -чмо,хотя и так тоже самое.
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Ети кацапи делают с народами ,чужих стран как с зверями и, ето все пропадает безответственно нет, судов и наказаний росии МИР каторий молчит . Росия наглая не християнская страна ,СТРАНА ДИЯВОЛОВ.
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Анекдоты русского мира

- Папа, нам учитель сказал, что русский русскому друг, товарищ и брат!
- Ага, и сервелат!
- Пап, ну при чем тут сервелат?
- Так в новостях недавно сообщали, нашли ДНК человека в продукции подмосковного мясокомбината - колбасе «Королевской» колбасе и зернистом сервелате!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдеп США осудил визит Путина в Абхазию и призвал вывести войска на довоенные позиции
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