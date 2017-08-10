 Студентов-иностранцев избили в Луцке. В офисе омбудсмена говорят о расистской подоплеке преступления

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации офиса Омбудсмена.
"Сотрудники секретариата уполномоченного выявили информацию об инциденте, случившемся, вероятно, на почве нетерпимости. По размещенной в СМИ информации, 3 августа около 21:00… в г.Луцке неизвестные молодые ребята напали на группу темнокожих студентов местного вуза. В результате драки по крайней мере двое темнокожих парней попали в больницу", - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что во время инцидента нападающие выкрикивали оскорбления расистского характера.
В письме, направленном руководителю Волынской областной полиции, подчеркивается, что ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за преднамеренные действия по разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также прямое или непрямое ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы и цвета кожи, совмещенное с насилием, обманом или угрозами.
"Надлежащее реагирование на правонарушения, совершенные на почве расовой нетерпимости, их расследование и принятие мер с целью предотвращения их совершения - залог безопасного для иностранцев общественного пространства. Сейчас среди иностранных студентов господствует страх, который не позволяет им свободно передвигаться по городу", - отмечается в письме руководителя секретариата омбудсмена.
Кроме того, в письме указывается на необходимость до 1 сентября 2017 года сообщить уполномоченному о криминально-правовой квалификации действий правонарушителей и о текущем состоянии досудебного расследования, а также предоставить исчерпывающую информацию о мерах, предпринимаемых для установления мотива расовой нетерпимости.
1611 52
Все экс-"беркутовцы" в деле Майдана и избиении журналистов "Громадського ТБ" не явились на суд в Харькове, - адвокат Закревская(29)
В России битой избили гражданского активиста. ФОТО(80)
Задержан экс-"беркутовец" подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана", - Горбатюк(6)
Суд арестовал подозреваемого в избиении председателя теризбиркома Коцюбинского Киевской области(5)
Парламентське шулерство навколо Омбудсмена(0)
Водитель запорожской маршрутки избил пассажирку-льготницу, - горсовет(65)
Комитет Совета Европы по предотвращению пыток обеспокоен обращением с заключенными и задержанными в Украине(82)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Производитель лайнера Sukhoi Superjet 100 - «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) - подготовил документы и направил в офис по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ГСС.
Ответить
Одобрят. Там 85% стоимости самолета составляют комплектующие зарубежного производства...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
5 ч ·
Боги рекламы. Мы - пенсионный фонд для дебилов*, блядь.
* хочет забить гвоздь в ногу ребенку
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лучше бы выяснили с чего начали.
Да и негры - ещё те расисты. Посмотрите "Орел и Решка" про ЮАР хотя бы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить