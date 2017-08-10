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Все про:избиение (11163) Луцк (393) омбудсмен (294) расизм (166)

 Студентов-иностранцев избили в Луцке. В офисе омбудсмена говорят о расистской подоплеке преступления

омбудсмен

Двое темнокожих студентов-иностранцев были госпитализированы после нападения на них неизвестных лиц 3 августа в Луцке. Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко просит начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области взять на контроль досудебное расследование соответствующего уголовного производства по факту расовой нетерпимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации офиса Омбудсмена.

"Сотрудники секретариата уполномоченного выявили информацию об инциденте, случившемся, вероятно, на почве нетерпимости. По размещенной в СМИ информации, 3 августа около 21:00… в г.Луцке неизвестные молодые ребята напали на группу темнокожих студентов местного вуза. В результате драки по крайней мере двое темнокожих парней попали в больницу", - отмечается в сообщении.

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При этом отмечается, что во время инцидента нападающие выкрикивали оскорбления расистского характера.

В письме, направленном руководителю Волынской областной полиции, подчеркивается, что ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за преднамеренные действия по разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также прямое или непрямое ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы и цвета кожи, совмещенное с насилием, обманом или угрозами.

"Надлежащее реагирование на правонарушения, совершенные на почве расовой нетерпимости, их расследование и принятие мер с целью предотвращения их совершения - залог безопасного для иностранцев общественного пространства. Сейчас среди иностранных студентов господствует страх, который не позволяет им свободно передвигаться по городу", - отмечается в письме руководителя секретариата омбудсмена.

Кроме того, в письме указывается на необходимость до 1 сентября 2017 года сообщить уполномоченному о криминально-правовой квалификации действий правонарушителей и о текущем состоянии досудебного расследования, а также предоставить исчерпывающую информацию о мерах, предпринимаемых для установления мотива расовой нетерпимости.

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сегодня 10-е августа, это так про новость за 3-е августа
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Как-то и не сомневаюсь - откуда ноги растут! Провокация чистой воды! "Смотрите - "лицо фашизма-нацизма-расизма" в Украине!" - как-то вот так будет вскоре по всем раша-каналам...
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З якого дива тебе хвилюють новини на Гав-Ньоз?
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Абсолютно не волнуют! Волнует другое - имидж Украины. Так понятно? россия, между прочим, фкладывае сумашедшие бабки в создание отрицательного имиджа Украины в мире. Думаю - жанное событие - именно из этой серии.
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та не...в украине.потому как 100% минус 54% до сих пор в контактике и на одноклассниках висят
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Хай висять- аби на вулиці не виходили. А то висітимуть...
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54відсотка, не пересмикуй.Барига сам там акаунт мав,чи ще має.
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якщо ти не помітив,мова про сьогоднішній інцидент...а не про то,шо було раніше
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Дивним чином подія співпала з початком Бандерштату. Соупадєніє? Нє думаю.
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Они это разносят потом по форумам по всему миру.
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Что-то не замечал я в Запорожье расистских настроений. Антипутинских - от школьников и до бабушек.
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КАЦАПЫ КАК ТАМ, ВСТАВАНИЕ С КОЛЕН?=)))
Производитель лайнера Sukhoi Superjet 100 - «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) - подготовил документы и направил в офис по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ГСС.
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заявку на одобрение поставок самолетов в Иран.



Одобрят. Там 85% стоимости самолета составляют комплектующие зарубежного производства...
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Перед тем, как что-то сделать, они будут спрашивать разрешение у старших.=)))
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"В офісі омбудсмена кажуть про расистське підґрунтя злочину" - Лутковская рулит?
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просто так напали? - нужно выяснить что случилось, прежде чем обнародовать. Может чернокожие украиночек за задницы лапали...
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В народі кажуть: "якщо сучка не захоче, то кобель не наскоче"
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ну так око за око, наверное мстят, что ни говорите скинхеды нападают больше, чорные наверное в отместку
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vastness 615169c4 - вот был я в странах с черным населением... - если ты белый и уйдешь один вечерком прогуляться, то скорее всего живым тебя никто больше не увидит... Так белые там одни или без охраны и не высовываются...
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так их веками гнобили, хотя сейчас конечно всем кто просто белый мстить неправильно совсем, а где именно вы были, что за страшно чорная страна такая
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а изнасилования? и малолетних девочек тем более, народ не всегда прав, или просто это поговорка совсем другого смысла, в других случаях, надо трактовать
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Кирилл Шрайбер
5 ч ·

Боги рекламы. Мы - пенсионный фонд для дебилов*, блядь.
* хочет забить гвоздь в ногу ребенкуСтудентов-иностранцев избили в Луцке. В офисе омбудсмена говорят о расистской подоплеке преступления - Цензор.НЕТ 7154
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Знаю повадки негров,скорее всего их отп...ли по делу,наглее нет тварей,даже кацапня отдыхает.
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Это так и есть. Эти "чернозёмные" вообще берега без пиз*юлей окончательно теряют. Так что эта профилактика пинками была своевременной и вспомогательной......Да вот вопрос..... если негритоса по харе долбануть то у него вообще фингал виден будет????
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Точно видно фингал у них??? Ну если сам пробовал тогда РЕСПЕКТ тебе!!! Верю тебе. Когда нибудь сам проверю У нас этих чертей до хрена развелось.
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Кто у нас сейчас будкаменом працюе?
Лучше бы выяснили с чего начали.

Да и негры - ещё те расисты. Посмотрите "Орел и Решка" про ЮАР хотя бы.
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кацапські шльондри,що ведуть передачу нав'язують молоді бидлячу точку зору.Ще в них дуже огидні рефлексії(ух,ах,фууууу,і т.п.).Ще й мови курви не знають.
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нуда, у нас вообще нету расистов ну вообще, никто ни разу не видел этих уродов на улицах да)? они наверное просто так для моды делают, и на футбольных матчах у нас ну вапче ни одного случая расизма ну вапче
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтудентов-иностранцев избили в Луцке. В офисе омбудсмена говорят о расистской подоплеке преступления
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