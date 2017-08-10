 "Масштабы беды огромны", - Петренко о текущем состоянии земельного кадастра

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не может быть двух мам у одного человека. Либо мы отдадим реестр недвижимости, либо нам отдайте земельный кадастр", - сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, говоря о причинах участившегося рейдерства с землей.
Комментируя текущее состояние земельной кадастра, П.Петренко заявил, что "масштабы беды огромны".
По его словам, на создание земкадастра были списаны огромные средства из бюджета, однако кадастр по-прежнему плохо наполнен, документы оформляются в бумажном виде, а на местном уровне его работа сталкивается с "полным саботажем",
Как считает П.Петренко, запущенный позднее реестр недвижимости заполнен полнее и администрируется более эффективно.
Министр добавил, что подобная ситуация также с Госреестром актов гражданского состояния, который ведет Минюст, и Единым государственным демографическим реестром, который ведет МВД.
П.Петренко отметил, что в настоящее время проводится функциональный аудит министерств, и выразил надежду, что Украина придет к объединению этих реестров "под одной крышей".
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У Керченского моста нет перспектив, РФ не может нормально построить менее масштабные инфраструктурные объекты, - Петренко(446)
Украинцы подали в ЕСПЧ 3 тыс. исков в связи с нарушениями на Донбассе и в Крыму, - Петренко(3)
"Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко(123)
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Главы Минюстов Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве в деле по МН17(13)
А как эти клоуны тогда землю сельхозназначения продавать собирались без этого кадастра?!
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Население не совсем дураки и послали все это нах.
В результате на этот день большинство земельных участков в Украине числится за покойниками. Соответсвенно в таких условиях никакие дальнейшие земельные реформы невозможны. Эта речь министра возникла только потому, что МВФ требует рынок земли иначе трындец - денег не дадут.
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От тебя требуется не констатация факта, а действия!
В противном случае - нах.р с пляжа!
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а они там все белые и пушистые на верху.
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Не могу больше слушать я этот ваш кордебалет!
Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны,
От себя отдохните, ну дайте, дайте тишины!
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Объединение чего-либо под одной "крышей" - это путь в масштабную коррупцию, от которой в Украине уже всю незалежнисть столько беды... и столько миллионеров напочковалось на злоупотреблениях...
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Від 3 000 до 10 000 грн оформлення...
Сцуко..
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