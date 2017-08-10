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 Политика Украины
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Все про:земля (1548) недвижимость (745) Петренко Павел (609) кадастр (15)

 "Масштабы беды огромны", - Петренко о текущем состоянии земельного кадастра

петренко

Раздельное администрирование Государственного земельного кадастра Госгеокадастром и Госреестра имущественных прав на недвижимое имущества Минюстом неэффективно, создает условия для злоупотреблений, и оба реестра должны быть объединены.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Не может быть двух мам у одного человека. Либо мы отдадим реестр недвижимости, либо нам отдайте земельный кадастр", - сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, говоря о причинах участившегося рейдерства с землей.

Комментируя текущее состояние земельной кадастра, П.Петренко заявил, что "масштабы беды огромны".

По его словам, на создание земкадастра были списаны огромные средства из бюджета, однако кадастр по-прежнему плохо наполнен, документы оформляются в бумажном виде, а на местном уровне его работа сталкивается с "полным саботажем",

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Как считает П.Петренко, запущенный позднее реестр недвижимости заполнен полнее и администрируется более эффективно.

Министр добавил, что подобная ситуация также с Госреестром актов гражданского состояния, который ведет Минюст, и Единым государственным демографическим реестром, который ведет МВД.

П.Петренко отметил, что в настоящее время проводится функциональный аудит министерств, и выразил надежду, что Украина придет к объединению этих реестров "под одной крышей".
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"Масштабы беды огромны", - Петренко о текущем состоянии земельного кадастра

А как эти клоуны тогда землю сельхозназначения продавать собирались без этого кадастра?!
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Они её не продавать а воровать собрались,а это вещи несколько разные...
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Во-во! А еще мне интересно за чьи бабки идет реклама на ТВ и радио о продаже земли? Афера будет еще та!
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Где-то во времена овоща урки провели "реформу". Суть ее сводилась понятно к чему- к отъему денег у населения. Но ето еще полбеды. Под это создана бюрократическая система, которая помимо денег годами насилует людям мозги при оформлении земельных участков.
Население не совсем дураки и послали все это нах.
В результате на этот день большинство земельных участков в Украине числится за покойниками. Соответсвенно в таких условиях никакие дальнейшие земельные реформы невозможны. Эта речь министра возникла только потому, что МВФ требует рынок земли иначе трындец - денег не дадут.
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Четвертый год греет свое кресло и рассуждает о масштабах большой беды
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Не просто греет, а не сходит со страниц СМИ в связи с рейдерскими скандалами, в которых является фигурантом.) Поэтому и забавны его рассуждения о рейдерстве.
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Проблему він висвітлив, а хто і як її має вирішувати- ні. І що далі?
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Дык самое время земельку-то и продать. Пока водичка мутная
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Когда я слышу подобные сентенции от министров и прочей быдлоэлиты, то просто закипаю.
От тебя требуется не констатация факта, а действия!
В противном случае - нах.р с пляжа!
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Петренко не предлагает упорядочить учет земельных участков, а ищет тему попиариться. Потому что после скандала с фиктивным Саакашвили и его партией, его авторитет, или популярность, или рейтинг ( как хотите так и называйте) ниже плинтуса. Очередной развод страны на деньги. И кто вам виноват? Вы 4 года у власти.
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вот это "полный саботаж" на местном уровне тянет явно на криминальную очень серьёзную ответственность,поскольку связано с "золотым фондом Украины"-землёй.
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Да,на местном уровне идет саботаж,потому,что эти местные микро-царьки прихватизировали участки гектарами,нарезали их на маленькие участки и потихоньку сливают.Пример раен Черкасс- Дахновка .Там только возле стадиона нарезали до 50 участков,не сложно убедиться-зайди на карту геокадастра,даже улицы на карте разбиты.Хотя без карты там пока еще стадион и поле.То-же и в Свыдивок происходит,согласна с автором-масштаб разворовывания земли оценить сложно,для всех ворюг тюрем не хватит,а жаль...
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Масштабы огромны и главная беда - Петренко
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Та там,щоб порядок навести,посадити прийдётся багатьёох.Хто ж на це пiде?!
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И ЭТИ ТВАРИ ГОТОВЫ ХОТЬ ЗАВТРА ПРОДАВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ПЕРВОМУ ВСТРЕЧНОМУ...
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Перекличка ботов-идиотов в коментах состоялась!
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Треба казати:Коваленко Егор,расчёт закончил
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Одному тебе об этой перекличке известно, что наталкивает на выводы...
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ну да... саботаж на местах...
а они там все белые и пушистые на верху.
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Эй, вы там, наверху! От вас опять спасенья нет!
Не могу больше слушать я этот ваш кордебалет!
Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны,
От себя отдохните, ну дайте, дайте тишины!
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Да ты что? Ай я яй. А как партийные земли деребанить будут? Если сложить 2+2, то виден деребан земель будет.
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Ни с кем не хочет делиться.)))
Объединение чего-либо под одной "крышей" - это путь в масштабную коррупцию, от которой в Украине уже всю незалежнисть столько беды... и столько миллионеров напочковалось на злоупотреблениях...
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как раз в таком бардаке и надо начать землей торговать
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Помер батько. Сестра узялась на переоформлення пая... То є ЖАХ...
Від 3 000 до 10 000 грн оформлення...
Сцуко..
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может твоя сестра ТП? Тогда жах
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Ще є реєстр обліку Великої Рогатої Худоби. Там взагалі - амбєц.
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Заглянув у Польський кадастр і в Наший. Повинен сказати - у поляків кращий.
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петренко открою секрет с кадастром не беда а полная ж о п а ! а особенно с сервисом с помощью которого можно в нем вытворять что угодно и вносить любые данные без правовых документов
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Масштабы беды не то что огромны, а настоящая катастрофа. Одесские чиновники госгеокадастра вовсю торгуют землями ОСГ , продают пришлым бандитам земли, на которых люди работали по 25 лет. Госакты, выданные в 90-х государством Украина, теперь оказались недействительны. Прокуратура не реагирует. Юристы мычат какую-то ерунду. Похоже на грандиозный рейдерский захват. Люди в отчаянии, готовы взяться за вилы и топоры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Масштабы беды огромны", - Петренко о текущем состоянии земельного кадастра
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