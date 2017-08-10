 Украинские моряки, замешанные в перевозке 18 тонн гашиша, задержаны в Испании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
По данным El Mundo, что задержание произошло 8 августа неподалеку от города Альмерия. Сама операция испанских властей началась еще за неделю до того.
Вертолет испанских таможенников заметил судно Lady Boss в районе, где обычно перегружают наркотики. Торговое судно шло под флагом Коморских островов. На его борту обнаружили 600 пакетов с гашишем. По предварительным оценкам, это 18 тыс. кг.
В результате совместной операции испанских налоговиков и гражданской гвардии членов экипажа арестовали. Судно конфисковано и передано в порт Альмерии.
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Моряки ведь контрактники и гашиш везли купленный не за свои деньги?
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Анаша , Анаша да чего ты хороша
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Во временно оккупированном Крыму из-за обрушения крыши остановился завод "Крымский Титан", собственником которого является украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
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Нам бы всем на дно,
Там бы, там бы, там бы,
Там бы пить вино,
Там под океаном
Мы трезвы или пьяны
Не видно все равно.
Эй, моряк, ты слишком долго плавал,
Я тебя успела позабыть,
Мне теперь морской по нраву дьявол -
Его хочу любить.
С якоря сниматься,
По местам стоять,
Эй, на румбе, румбе,
Румбе так держать,
Дьяволу морскому
Свезем бочонок рому,
Ему не устоять.
Эй, моряк, ты слишком долго плавал,
Я тебя успела позабыть,
Мне теперь морской по нраву дьявол -
Его хочу любить."""""
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