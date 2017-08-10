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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Испания (356) моряки (219) наркотики (1551) украинцы (2561)

 Украинские моряки, замешанные в перевозке 18 тонн гашиша, задержаны в Испании

наркотики

Возле южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило гашиш. На борту было 13 членов экипажа: 11 граждан Украины и 2 граждан Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По данным El Mundo, что задержание произошло 8 августа неподалеку от города Альмерия. Сама операция испанских властей началась еще за неделю до того.

Вертолет испанских таможенников заметил судно Lady Boss в районе, где обычно перегружают наркотики. Торговое судно шло под флагом Коморских островов. На его борту обнаружили 600 пакетов с гашишем. По предварительным оценкам, это 18 тыс. кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 украинцев, перевозившие кокаин, задержаны в Бразилии и Таиланде

В результате совместной операции испанских налоговиков и гражданской гвардии членов экипажа арестовали. Судно конфисковано и передано в порт Альмерии.
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В Киеве один грамм гашиша стоит 200 гривен! Умножаем на 1000000 и получаем стоимость за тонну, затем умножаем на 18 и получаем стоимость всей партии гашиша, затем делим на 26 и получаем цену в долларах! Сумма, действительно, не хилая!
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и что теперь будет ? Накажут моряков или судовладельца?
Моряки ведь контрактники и гашиш везли купленный не за свои деньги?
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За груз отвеают капитан и старпом,остальные не при делах
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Так они отвечают за сохранность и доставку груза, решение торговать наркотой принимает хозяин?
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Не всегда. Судно может быть зафрахтовано,тогда отвечает владелец груза.
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заставят все скурить до последнего напаса
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за что? моряки то и не в курсе что везли, но будут крайними!!!
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Дёрнул раз, дёрнул два - закружилась голова!
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а у меня тоже есть для поднятия настроения
Во временно оккупированном Крыму из-за обрушения крыши остановился завод "Крымский Титан", собственником которого является украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Украинские моряки, замешанные в перевозке 18 тонн гашиша, задержаны в Испании - Цензор.НЕТ 4932
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Сейчас жены моряков на груди лифчики рвать будут - "Они не виноваты" . Это все судовладелец мутит. Может быть, только "Lady Boss" не маленькая баржа, чтобы ее за наркоту конфисковали
Украинские моряки, замешанные в перевозке 18 тонн гашиша, задержаны в Испании - Цензор.НЕТ 3690
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Ога! В открытую перевозить 18 т этого добра морем, надо где-то столько и выкурить.
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""""Нам бы, нам бы, нам бы,
Нам бы всем на дно,
Там бы, там бы, там бы,
Там бы пить вино,
Там под океаном
Мы трезвы или пьяны
Не видно все равно.

Эй, моряк, ты слишком долго плавал,
Я тебя успела позабыть,
Мне теперь морской по нраву дьявол -
Его хочу любить.

С якоря сниматься,
По местам стоять,
Эй, на румбе, румбе,
Румбе так держать,
Дьяволу морскому
Свезем бочонок рому,
Ему не устоять.

Эй, моряк, ты слишком долго плавал,
Я тебя успела позабыть,
Мне теперь морской по нраву дьявол -
Его хочу любить."""""
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские моряки, замешанные в перевозке 18 тонн гашиша, задержаны в Испании
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