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 СССР способствовал началу Второй мировой войны, - Ващиковский о заявлении посла РФ про существование Польши "благодаря советским солдатам"

ссср памятник

Стоит откорректировать историческое повествование и привести факты: СССР способствовал началу Второй мировой войны, а борьбу против немцев начал лишь тогда, когда стал жертвой агрессии.

Так заявление российского посла в Польше Сергея Андреева прокомментировал глава польского МИД Витольд Ващиковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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В интервью, опубликованном в четверг в издании Rzeczpospolita, посол России в Польше, комментируя снос памятников Красной Армии в Польше, отметил, что "поправка к Закону о декоммунизации не содержит прямых ссылок на мемориалы советских солдат, а говорит в общем о запрете пропаганды тоталитарного режима".

"Достаточно признать, что эти памятники являются не коммунистической пропагандой, а лишь выражением признательности погибшим воинам, благодаря которым Польша по-прежнему существует", - сказал Сергей Андреев.

На вопрос о том, существовала бы сегодня Польша без этих жертв, он ответил, что нет. "При освобождении Польши в ее нынешних границах были убиты 600 тыс. советских солдат, 55% от всех человеческих потерь Красной Армии в Европе за пределами СССР с 1945 года. Таким образом, в Польше погибло больше наших солдат, чем в Германии и во всех других европейских странах, вместе взятых", - отметил российский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

"Я бы откорректировал бы это историческое повествование, потому что нельзя начать историю советско-польских отношений, польско-российских отношений с 1945 года, от момента освобождения от немецкой оккупации. Необходимо помнить, что Советский Союз способствовал началу Второй мировой войны, а также вместе с немцами вторгся в Польшу. Таким образом, это совместная ответственность за развязывание Второй мировой войны", - сказал глава МИД Польши Витольд Ващиковский в комментарии изданию wPolsce.pl.

Польский министр также подчеркнул, что Советский Союз "вел борьбу против немцев в своих собственных интересах, потому что несколько лет он был жертвой германской агрессии". "Я бы начал корректировать повествование, ссылаясь на факты", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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СССР захватил у Польши территории для Украины.
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И？Т.е. это оправдывает развязывание второй мировой Сов.Союзом？
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Кто бы еще подсказал, где находится такая богатая и прекрасная страна Россия? Или их на свете две?

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100% , поэтому статус политического беженца получил лишь 1 ( один ) !!! житель Сирии на мацковии.
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Ага. Только перед этим Польша ( в каком там уж виде, Королевства Польского или Речи Посполитой, не суть важно) захватило эти украинские земли у украинцев, которые являются автохтонным населением данных земель.
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Ленин продался Германии,потом сделал Октябрьский переворот,а Сталин и Гитлер стоили социализм,только Гитлер для своей нации НАЦИОНАЛ СОЦИАЛИЗМ,а Сталин строил московско ордынский социализм,чтобы держать в кулаке соседей (14 -15 колониальных республик)
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Конечно , уж лучше кровавые мальчики сталина и ленина , чем кровавые мальчики пилсудского.
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Разве это не было добровольное присоединение, чтобы избешать нашествие монголо-татар? Так рассказывают на экскурсиях во Львове.
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Ради Украины, или ради исполнения главного программного требования КПСС (в те годы ВКП(б)) - совка в мировом масштабе?
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В 1918 году СССР еще не было. Поляки тогда хватали все крохи, что падали со стола развала Кацапской империи (некоторые по ошибке называют её "Российской империей"). И прихватили по случаю земли, населенные УКРАИНЦАМИ. И пусть они после этого не плачут за "Волынскую резню". Власть, которая не по праву - убивает.
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ну? и? где в твоем этом комментарии сказано что что "польша захватила эти земли у рсфср"?)
до УНР ты еще не дошел?)
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До 1914 года никакой Польши не существовало , как и Украины. Часть Польши была в составе Австро-Венгрии , которую вследствие Версальского договора ликивидировали, часть Польши была в составе Российской империи, которая распалась сама в результате революции... А чего ж хреново так желали украинцы независимости (это же касается и белорусов) ... Когда возможность была реальная... что-то, видимо, с желанием народа было, не очень-то и хотелось быть независимыми - в отличие от поляков.
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То, о чем Вы говорите, только последствия великодержавных имперских амбиций России, Австрии, Пруссии.
А Польша, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Финляндия ... и т.д., существовали до, во время, и после них.
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Что значит никакой Польши не существовало до 1914-го? А Королевство Польша, объединившееся с Великим княжеством литовским в Речь Посполитую? А Княжество Русское, которое еще в 11 веке обзывалось Украиной? А что украинцы-русины и беларусы-литвины подверглись оголтелой ассимиляции, утратив большую часть своей национальной самоидентификации, то тут согласен.
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ну хорошо , поправлю сам себя - до 1918 года Польша не существовала в течение 123 лет.
Это ничего не меняет из сказанного мною... В ещё более далёкие исторические бредни мне не хочется углубляться - мало ли что существовало при царе-горохе.
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Не пытайся спорить с кацапом. Он ведь историю по сталинскому учебнику учил, и для него даже глобус - не факт. А уж тем более история.
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можно и так , при расцвете Киевской Руси , мацковии не существовало , в таёжных лесах в ареалах Оки и Волги проживали финские народности , славянами там и не пахло
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Я тебя правильно понял, следуя твоей логики- Италии тоже не существовало до 1861??
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Польша не существовала на карте в течение 123 лет до 1918 года. Вспомни, что там за революция случилась в рассейке , и в какой-такой пизде рассейка очутилась ... И причём тут СССР , ДАТА ОСНОВАНИЯ КОТОРОГО 30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА.
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На счёт "СССР" я уже поправил - РСФСР
В 1918 году была провозглашена Польская Республика и в том же 1918 году, Польша присоединила Львов, сделав его центром Львовского воеводства...
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Так Сталин тогда не только Украине прирезал земли, где жили украинцы. Беларуси тоже прирезал и Литве. Кому сейчас принадлежит Брест, где проходили совместные парады войск двух тоталитарных государств - советского и немецкого?
Практичный человек он был, Сталин. Хоть и скотина. И единственное его отличие от Гитлера было в том, что Гитлер был национал-социалист, а Сталин - интернационал-социалист с задрочкой на мировой коммунизм. А так - оба выбл"дки человечества.
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Только слово социалист тут не к теме. В некоторых странах ЕС сейчас социалисты или социал-демократы являются правящими партиями либо партиями номер 2 парламентов.
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Ну так не я же придумал название НСДАП и красный флаг что у Гитлера, что у Сталина.
А страны ЕС еще заплатят свою цену за "социалистов" у власти. Это их выбор - им и платить. Хорошо еще хоть не "коммунистов" править поставили. Так платить пришлось бы гораздо больше.
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его никто не просил - Русь-Украина и так бы свои земли вернула. Как вернёт и те, что сейчас находятся в составе кацапо-монголоидной Мацковии...
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Россия трижды участвовала в разделе Польши...
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И именно после первого раздела Польши Галиция со Львовом оказалась в Австро-Венгрии!!! Но современная россия об этом, как и о многом другом, предпочитает не вспоминать особо!
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И кому это адресовано？ В стране Дидываевале все от мала до велика свято увенены, что СССР спас население Польши в сентябре 1939 года, а не совершил факт вооруженной агрессии.
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Ну скажем так. Поляки и Ми -2 выпускают. В ответе - СССР, государство несуществующее.
Дкбильные компартии отдали всю технологию.
так, что / Там еще разработка и лицензия на "Сокол" под вопросом.
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Особой пикантности заявлению кацапа о готовности сокрушить Германию в 1939, если б не гады поляки, придают их вздохи, что в 1941 году они тикалы до Мацквы, потому что армия без оружия, потому что танков мало, потому что командиров в 1937 году постреляли
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расея участвовала в трех разделах Польши, а СССР в четвертом - последнем
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Ага. В 1939 году Польша прекратила своё существование благодаря советским и гитлеровским солдатам. А потом, после 1945-го, была не Польша, а доминион СССР с созвучным названием.
Кацапы историю в кацапской школе изучают.
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Кацапам этого не понять. У них мозги напрочь атрофированы. И до верха, набиты ложью и пропагандой ))) Но они считают на оборот. Весь мир загажен пропагандой. А они самые умные, и на белом коне. Прям вестники мира и светлого разума
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Ну тут скорее не на белом коне, а на петухе из говна )))
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Танки, которые вошли в Париж
(лето 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным
из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии: на Запад
шло - нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток - оборудование и технологи….Сентябрь
1939 - самолеты Luftwaffe, которые бомбили Варшаву - наводились из Минска… во
многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР (летчики в
Липецке, танкисты в Казани, хим. войска в Московской обл.).
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кацапські діди не ваівалі, а рідко срали в портянки перед солдатами рейха..
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та драпали они все за урал со своими манатками, спасая свою жопу, пока украинцы с сябрами пытались остановить ту фашистскую навалу, а теперь их дидываивале. Тьфу!
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а, кто не успел драпануть, тот к власову под триколор записался, а остальная винторогая шваль стала вертухаями и тварями в заградотрядах, вот и все дидываиватели кацапские. И посмотри на руки кантарии, который тряпку сэсэсэровскую цеплял на рейхстаг, там на каждой руке по часам, мародеры гребаные!!!
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кацап, він в принципі виродок. чим більше дізнаюся про реалії (а не блядську брехню) про Другу Світову, тим більше розумію Адольфа, котрий говорив про знищення більшовиків (кацапів). Зараз на мене накинуться
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В момент развала сэрэсэра был на экскурсии в Калининграде. Вместе с нашей группой была отара баранов с владимира, так пришлось им дать половой орган бабушки из-за частого приступа вяличия. Постоянно орали, что мы хахлы паганые, а они аж из самого владимира. Кстати, на сл. день поехали в Клайпеду, а там уже БТРы и куча военных и мы по тихому слукали и домой в нэньку!
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Что значит "способствовал"? Какая-то ниочемная обтекаемая фразочка. Ребята, сказали А, говорите Б, не способствовал, а был агрессором и союзником Гитлеровской Германии.
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Ложь, лицемерие и подмена понятий - вот основа российской политики
И тут приватизировали подвиги многонациональных советских солдат
А если рассматривать хотелки кремлевской верхушки - то Польши, да и многих других европейских стран просто бы не существовало
Уж кто-кто, а поляки за многовековую историю соседства это хорошо усвоили.
Тут не парировать высказывания путиноида надо - гнать ссаными тряпками...
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глава польского МИД Витольд Ващиковский В КОРНЕ НЕ ПРАВ!!! СССР вместе с Гитлером начал Вторую мировую! Именно - нападением на Польшу в сентябре 1939 года! Кто забыл:

СССР способствовал началу Второй мировой войны, - Ващиковский о заявлении посла РФ про существование Польши "благодаря советским солдатам" - Цензор.НЕТ 7670
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Ну он это назвал обтекаемо - "способствовал началу Второй Мировой" . Хотя к чёрту реверансы и дипломатические недомолвки . Именно кацапы с немцами НАЧАЛИ Вторую Мировую нападением на Польшу .
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Весь Мир знает, что вторую мировую войну начал совок во главе со сралиным а не Гитлер.
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а.интересно почему кацапы так и не смогли обкацапить поляков,ведь при царях более ста лет там рулили и финнов не смогли
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Во первых - вероисповедание!
Что само по себе препятствовало экспансии переселенцев из россии (как они сделали это в Украине на Донбассе и в Крыму) и не дало заменить этнические языки (польский и финский) на "вяликий и магучий"-кепчакско-мордовский...
Во вторых - после второй мировой огромную роль в государственности Польши и сохранениее её этноса сыграл маршал Рокосовский, который был поляком и высокопоставленный чиновником в пантеоне СССР, а с 1949 года - министром обороны Польши. Хорошие отношения Рокосовского со сталиным, звание "Маршала Победы" и обоюдная лояльность польского и сссровского правительств, сглаживали большинство шероховатостей.
Ну и в третьих - в Польше в1949 году уже был свой президент, конституция, парламент и т.д.
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Едет значит,Иван Грозный к сыну,из Питера в Мордор,а тут поляки на Мессершмиттах,а звеньевой у них капитан Титаренко
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Все что не делается, делается к лучшему.
Т.к. в конечном итоге, есть Украина, есть Польша а СССР, канул в лету.
Осталась только кацапия - "хранитель традиций" СССР.
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Где вы там видели традиции? Одни разговоры. Ничего кроме мавзолея и пустой болтовни от совка у них нет.
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Им этого хватает с головой.
Ненавидеть всех окружающих, уже за то, что они есть, это тоже традиция.
Пытаться затащить окружающих в болото, в котором живут кацапы - и это можно назвать традицией.
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савок не развалился- он просто переименовался в кацапию
а старую савковую систему- пока что смогли разрушить только страны Прибалтики
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если где какое дерьмо было или есть,
там либо сересер способствовал либо ряшкино рыло торчит...
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Коцапня лижет зад пендосам . А как же скрепы и "всех нагнём" ?
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Отверит американцев северным нигерийцам .
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насчет что советских погибло 600 тысяч врет,по последней озвучке военных потерь в 19,5 млн,а раньше заявляли в 8600000,можно предположить потери ссср в Польше были 1,5 млн
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Да...
Именно по этому - Весь Мир воевал на "Второй Мировой" войне, а СССР на "Великой Отечественной"!
Потому что во "Вторую Мировую" ссср был союзником гитллера...
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Таки да . Сперва напрямую , а потом кацапня в составе РОА билась бок о бок за фюрера .
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СССР не способствовал, а развязал вместе с нацистской Германией Вторую мировую войну.
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вот так вот, поляки! Вяликая расеюшка уже и до вас добралась и будет вам седня впаривать, шо Польша существует тока благодаря "дидываивалам", а завтра, шо это именно "дидываивале" создали Польшу. Вы тока с кацапами больше сюсюкайтесь. Казламордые расчешут вам в чем вы не правы. А не правы вы будете везде. Ещё и обвинят вас, шо это именно вы поляки "фошызды" развязали вторую мировую
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"...наших солдат" _________СОВЕТСКИХ СОЛДАТ! этот российский пес путает грешное с праведным!
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Польща, як держава і поляки у тій війні були ніщо і ніким. Територією, котра переходила з рук-в-руки. Поляків тоді ніхто і ні про що не питав. Українці, котрі не мали самостійної, незалежної держави ні на Центральних, ні на Східних теренах, ні, тим більше - на Західних землях ЗРОБИЛИ В ТІЙ ВІЙНІ СТОКРАТНО БІЛЬШЕ, НІЖ ЛЯХИ, МАЮЧИ ДЕРЖАВУ. І, доречі, виїбали поляків, як хотіли, і робили те до 90-го включно. Тому, коли лях зараз пне носа і надуває щоки своїм традиційно дутим "гонором" - Українці можуть йому пригадати 39-45 і до 90-го роки, коли ляхи сиділи по вуха у гівні (та й ще хто-зна як доведеться...)
ps Французів, у тій війні, доречі так же виїбали, як ляхів, якостанніх шмаркатих гівнюків, а вони зараз ходять, задерши носа в "пабєдітєлях". І дюже не люблять, коли їм пригадують Ардени, лінію Мажіно, Дюнкерк, Мерс-ель-Кебір...
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Конечно СССР и Германия в сентябре 1939 были союзниками в деле уничтожения Польши. И так было вплоть до нападения на СССР.

Летом 1940г. лидер французских коммунистов Морис Торез в первый же день после объявления Францией войны Германии бежал в Москву. И уже оттуда призывал французов не сопротивляться немецкой агрессии.

Чрез 74 года президент Украины Янукович поступит так же. Он сбежал в Москву и оттуда призывал ввести российские войска в Украину. А самих украинцев не сопротивляться российской агрессии.
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А почему Польша хочет проводить отсчет советско-польских отношений с 1939 г., на не с того момента, когда Польша оккупировала территорию Украины, т.е. 1918-1919 гг.?
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Какие сейчас территории которые принадлежат Польше...ранее принадлежали Украине..???
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Там поляки никак не уймутся с Волынью....а ведь два "братских народа,рюзьге и украинцы" вдруг надумают объединиться,и вспомнят что поляков рядом нет.....и НАТО не поможет к всеобщей любви....потому поляки,прежде чем хернёй страдать,думай,зачем оно надо
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с кацапами только пидоры объединяются.а с поляками у нас все отлично.нужно смотреть в перед и меньше обращать внимание на всяких кацапских пропагандонов,которые пытаются столкнуть лбами поляков и украинцев.А тот кто на этой ветке пытается нагадить на отношения УКРАИНЫ и ПОЛЬШИ и есть кацапский пидор ватный. Поэтому пусть валит в шахну.
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"братских народа,рюзьге и украинцы вдруг надумают объединиться" :D :D

----------------------------
если это "вдруг " и произойдет- то либо в параллельной Вселенной, которая находится в параллельной реальности, либо лет так через 1000, когда по прогнозам некоторых ученых, на Земле будет одно государство с одним языком. Типа как ЕС- только на всю планету ну и + один язык, понятно что английский.
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Вспомним историю. Союзники высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. Масштаб поражал. 1 миллион солдат , 23 000 самолётов пробомбили Францию , разрушив дороги к западу от Сены и все мосты через неё. Ответ комуняк - наступление в Беларуси 22 июня 1944. То есть , любой ценой захватить Польшу и Берлин раньше союзников . А нам рассказывают сказки об освобождении. Тупой захват чужой территории . Жизней солдат и офицеров не жалко , людишков хватит , бабы ещё нарожают.
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Получается, что надо восстановить историческую справедливость и отдать все захваченные СССР земли?
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хитрый вопрос кагэбэшника , по факту получилось, что в своей захватнической политике СССР объединил земли Украины и Беларуси , захватил Кёнигсберг и область незаконно , Тыву, Курилы , Южный Сахалин , 30% территории Финляндии и прочая. Мы согласны , твоя мацковия отдаёт эти земли , а мы посмотрим как это будет на практике и после этого вернёмся к этому вопросу.
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А тупо стоять и ждать в паре десятков километров как немцы уничтожают Варшавское восстание..?? Для чего..?? Да по той же причине....советам нужно было что бы уничтожили всех кто мог воспротивется совку....
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UA сам прихожу
с кацапами только пидоры объединяются.а с поляками у нас все отлично.нужно
=======
Антиукраинские выходки у поляков стали зашкаливать,...мало того,они нас ещё поучают....дальше без комментов....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСССР способствовал началу Второй мировой войны, - Ващиковский о заявлении посла РФ про существование Польши "благодаря советским солдатам"
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