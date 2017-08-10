 СССР способствовал началу Второй мировой войны, - Ващиковский о заявлении посла РФ про существование Польши "благодаря советским солдатам"

Так заявление российского посла в Польше Сергея Андреева прокомментировал глава польского МИД Витольд Ващиковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
В интервью, опубликованном в четверг в издании Rzeczpospolita, посол России в Польше, комментируя снос памятников Красной Армии в Польше, отметил, что "поправка к Закону о декоммунизации не содержит прямых ссылок на мемориалы советских солдат, а говорит в общем о запрете пропаганды тоталитарного режима".
"Достаточно признать, что эти памятники являются не коммунистической пропагандой, а лишь выражением признательности погибшим воинам, благодаря которым Польша по-прежнему существует", - сказал Сергей Андреев.
На вопрос о том, существовала бы сегодня Польша без этих жертв, он ответил, что нет. "При освобождении Польши в ее нынешних границах были убиты 600 тыс. советских солдат, 55% от всех человеческих потерь Красной Армии в Европе за пределами СССР с 1945 года. Таким образом, в Польше погибло больше наших солдат, чем в Германии и во всех других европейских странах, вместе взятых", - отметил российский посол.
"Я бы откорректировал бы это историческое повествование, потому что нельзя начать историю советско-польских отношений, польско-российских отношений с 1945 года, от момента освобождения от немецкой оккупации. Необходимо помнить, что Советский Союз способствовал началу Второй мировой войны, а также вместе с немцами вторгся в Польшу. Таким образом, это совместная ответственность за развязывание Второй мировой войны", - сказал глава МИД Польши Витольд Ващиковский в комментарии изданию wPolsce.pl.
Польский министр также подчеркнул, что Советский Союз "вел борьбу против немцев в своих собственных интересах, потому что несколько лет он был жертвой германской агрессии". "Я бы начал корректировать повествование, ссылаясь на факты", - отметил он.
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Польская оккупация Западной Украины в 1918-1939 годах. Как это было
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до УНР ты еще не дошел?)
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А Польша, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Финляндия ... и т.д., существовали до, во время, и после них.
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Это ничего не меняет из сказанного мною... В ещё более далёкие исторические бредни мне не хочется углубляться - мало ли что существовало при царе-горохе.
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В 1918 году была провозглашена Польская Республика и в том же 1918 году, Польша присоединила Львов, сделав его центром Львовского воеводства...
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Практичный человек он был, Сталин. Хоть и скотина. И единственное его отличие от Гитлера было в том, что Гитлер был национал-социалист, а Сталин - интернационал-социалист с задрочкой на мировой коммунизм. А так - оба выбл"дки человечества.
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А страны ЕС еще заплатят свою цену за "социалистов" у власти. Это их выбор - им и платить. Хорошо еще хоть не "коммунистов" править поставили. Так платить пришлось бы гораздо больше.
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Дкбильные компартии отдали всю технологию.
так, что / Там еще разработка и лицензия на "Сокол" под вопросом.
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Кацапы историю в кацапской школе изучают.
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(лето 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным
из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии: на Запад
шло - нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток - оборудование и технологи….Сентябрь
1939 - самолеты Luftwaffe, которые бомбили Варшаву - наводились из Минска… во
многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР (летчики в
Липецке, танкисты в Казани, хим. войска в Московской обл.).
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И тут приватизировали подвиги многонациональных советских солдат
А если рассматривать хотелки кремлевской верхушки - то Польши, да и многих других европейских стран просто бы не существовало
Уж кто-кто, а поляки за многовековую историю соседства это хорошо усвоили.
Тут не парировать высказывания путиноида надо - гнать ссаными тряпками...
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Что само по себе препятствовало экспансии переселенцев из россии (как они сделали это в Украине на Донбассе и в Крыму) и не дало заменить этнические языки (польский и финский) на "вяликий и магучий"-кепчакско-мордовский...
Во вторых - после второй мировой огромную роль в государственности Польши и сохранениее её этноса сыграл маршал Рокосовский, который был поляком и высокопоставленный чиновником в пантеоне СССР, а с 1949 года - министром обороны Польши. Хорошие отношения Рокосовского со сталиным, звание "Маршала Победы" и обоюдная лояльность польского и сссровского правительств, сглаживали большинство шероховатостей.
Ну и в третьих - в Польше в1949 году уже был свой президент, конституция, парламент и т.д.
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Т.к. в конечном итоге, есть Украина, есть Польша а СССР, канул в лету.
Осталась только кацапия - "хранитель традиций" СССР.
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Ненавидеть всех окружающих, уже за то, что они есть, это тоже традиция.
Пытаться затащить окружающих в болото, в котором живут кацапы - и это можно назвать традицией.
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а старую савковую систему- пока что смогли разрушить только страны Прибалтики
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там либо сересер способствовал либо ряшкино рыло торчит...
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Именно по этому - Весь Мир воевал на "Второй Мировой" войне, а СССР на "Великой Отечественной"!
Потому что во "Вторую Мировую" ссср был союзником гитллера...
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ps Французів, у тій війні, доречі так же виїбали, як ляхів, якостанніх шмаркатих гівнюків, а вони зараз ходять, задерши носа в "пабєдітєлях". І дюже не люблять, коли їм пригадують Ардени, лінію Мажіно, Дюнкерк, Мерс-ель-Кебір...
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Летом 1940г. лидер французских коммунистов Морис Торез в первый же день после объявления Францией войны Германии бежал в Москву. И уже оттуда призывал французов не сопротивляться немецкой агрессии.
Чрез 74 года президент Украины Янукович поступит так же. Он сбежал в Москву и оттуда призывал ввести российские войска в Украину. А самих украинцев не сопротивляться российской агрессии.
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если это "вдруг " и произойдет- то либо в параллельной Вселенной, которая находится в параллельной реальности, либо лет так через 1000, когда по прогнозам некоторых ученых, на Земле будет одно государство с одним языком. Типа как ЕС- только на всю планету ну и + один язык, понятно что английский.
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с кацапами только пидоры объединяются.а с поляками у нас все отлично.нужно
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Антиукраинские выходки у поляков стали зашкаливать,...мало того,они нас ещё поучают....дальше без комментов....
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