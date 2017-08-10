 Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении беглого Арбузова, - Генпрокуратура

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ведомстве напоминают, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации в части создания выделенной телекоммуникационной сети спецназначения и незаконного ее финансирования в 2012-13гг за счет средств госбюджета Украины на сумму 220 млн грн.
В этом производстве 24 апреля было составлено сообщение о подозрении С.Арбузову по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, 26 мая он объявлен в розыск.
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Как сообщалось, 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и что уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения С.Арбузова.
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Уже нет сил, такое читать. Хочется их всех собрать в одну кучу и убить нах.
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