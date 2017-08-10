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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8828) Арбузов (502)

 Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении беглого Арбузова, - Генпрокуратура

арбузов

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова по делу о невыполнении акционерами "Укртелекома" и "ЕСУ" условий приватизации.

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ведомстве напоминают, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации в части создания выделенной телекоммуникационной сети спецназначения и незаконного ее финансирования в 2012-13гг за счет средств госбюджета Украины на сумму 220 млн грн.

В этом производстве 24 апреля было составлено сообщение о подозрении С.Арбузову по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, 26 мая он объявлен в розыск.

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Как сообщалось, 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и что уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения С.Арбузова.

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Я когда выбирая Арбуз, то аккуратно стучу по нему.
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Я тоже так выбираю, но в данном случае надо бы сжать до хруста или оставить на бахче, пока не засохнет хвостик.
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так вклонімось же із вдячністю (сарказм).Арбузов з Клименком вже б мали бути скелетовані(щоб хробаки з них все м'ясо пооб'їдали).
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Проснулись? Или барыга всё успел спрятать и дал отмашку - теперь можно?
Уже нет сил, такое читать. Хочется их всех собрать в одну кучу и убить нах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил специальное досудебное расследование в отношении беглого Арбузова, - Генпрокуратура
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