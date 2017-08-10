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 Российские наемники били из минометов по Широкино, Водяному и Новотошковскому, - штаб АТО

штаб ато

Российско-оккупационные группировки продолжают одиночные обстрелы позиции сил АТО на всех направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так, ночью, по украинским укреплениям неподалеку Широкино наемники били из минометов калибра 82 миллиметра. Кроме того, на Приморском направлении, под вражеский обстрел попали наши опорные пункты в Водяном.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Майорска, а на Луганском - минометы и гранатометы на подступах к Новотошковскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли украинских солдат, обследующих дорогу для миссии ОБСЕ - ранен один воин, - штаб АТО

Также стоит добавить, что сегодня бандформирования в очередной раз заблокировали работу международных наблюдателей. Утром в районе Талаковки боевики начали обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия с привлечением снайперов. В результате этой вооруженной провокации получил ранение украинский военный, который обследовал дорогу на наличие взрывоопасных устройств для проезда миссии ОБСЕ.

Боевики также обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе поселка Пикузы, который запускался наблюдателями для выяснения минной безопасности. В результате патрули ОБСЕ сегодня так и не смогли проехать по запланированному маршруту в Мариуполь.

Смотрите также: Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг. ФОТОрепортаж
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Цензор, добавь новость от Министра Ревы о том, как украинцы ЖИРУЮТ, а немцы ГОЛОДАЮТ
https://www.youtube.com/watch?v=maDHC7jl7o8
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Посмотрите видео, Рева в Германии был...он видел, что цены там такие же, как и у нас, НО!!!
Получая в 50 раз меньше денег украинцы умудряются в 3е больше есть, чем немцы!
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Рева закончил ленинградское военно-политическое училище,он замполит,для него ложь,это обычное его состояние.
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Не долго вам осталось прыгать, кацапы, по чужим территориям!
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А если каждый день так? А если только в одном районе ОРДЛО?
Не истеричте - это нормально! В самый раз.
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...так и напрашивается вопрос: а что в это время делала доблестная украинская армия?
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Это было вчера. Да, орки вчера весь вечер фестивалили, еще засветло начали. А как потемнело еще и "Градами" тут накрывали.
НО!!! Как только наши начали отвечать артой затихли, как тараканы под холодильником. До сих пор молчат, крысы помойные.
Кста, отсюда вывод: на каждый (буквально каждый, даже из пистолета) выстрел в сторону ЗСУ нужно отвечать артой. Арта - это идеальное лекарство от рашизма головного мозга, возможно вместе с мозгом, но лекарство-то работает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники били из минометов по Широкино, Водяному и Новотошковскому, - штаб АТО
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