 Российские наемники били из минометов по Широкино, Водяному и Новотошковскому, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так, ночью, по украинским укреплениям неподалеку Широкино наемники били из минометов калибра 82 миллиметра. Кроме того, на Приморском направлении, под вражеский обстрел попали наши опорные пункты в Водяном.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Майорска, а на Луганском - минометы и гранатометы на подступах к Новотошковскому.
Также стоит добавить, что сегодня бандформирования в очередной раз заблокировали работу международных наблюдателей. Утром в районе Талаковки боевики начали обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия с привлечением снайперов. В результате этой вооруженной провокации получил ранение украинский военный, который обследовал дорогу на наличие взрывоопасных устройств для проезда миссии ОБСЕ.
Боевики также обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе поселка Пикузы, который запускался наблюдателями для выяснения минной безопасности. В результате патрули ОБСЕ сегодня так и не смогли проехать по запланированному маршруту в Мариуполь.
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https://www.youtube.com/watch?v=maDHC7jl7o8
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Получая в 50 раз меньше денег украинцы умудряются в 3е больше есть, чем немцы!
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Не истеричте - это нормально! В самый раз.
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НО!!! Как только наши начали отвечать артой затихли, как тараканы под холодильником. До сих пор молчат, крысы помойные.
Кста, отсюда вывод: на каждый (буквально каждый, даже из пистолета) выстрел в сторону ЗСУ нужно отвечать артой. Арта - это идеальное лекарство от рашизма головного мозга, возможно вместе с мозгом, но лекарство-то работает.
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