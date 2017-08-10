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 В суд направлен обвинительный акт по чиновника МО в деле закупок касок и бронежилетов для армии в 2014-2015 годах

Главной военной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты по 5 бывших и действующих чиновников Минобороны и 2 служебных лиц коммерческого предприятия, действиями которых оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 34 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Главной военной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах и служебной халатности при осуществлении в 2014-2015 годов государственных закупок касок и бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины, повлекшее тяжкие последствия.

Во время следствия вообще допрошено более 100 человек, изъято и исследовано более 3000 документов, проведено почти 30 ревизий и сложных судебных экспертиз.

На основании собранных доказательств пяти бывшим и нынешним руководителям Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.425 (халатное отношение к военной службе ) УК Украины.

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Как установлено досудебным расследованием, указанные лица, выполняя (каждый в разное время) обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и начальника финансового управления этого же Департамента, вопреки требованиям законодательства об освобождении на период проведения АТО от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке касок и бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины, подписали ряд договоров поставки таких спецсредств индивидуальной защиты по цене с НДС.

На основании подписанных ими платежных поручений Министерство обороны в течение 2014-2015 годов незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика в общем 32,6 млн грн в виде налога на добавленную стоимость.

Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным таких договоров было безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам Министерства на общую сумму более 1,5 млн грн.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), участнику и директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Министерства обороны на сумму 34,1 млн грн.

Обвинительные акты относительно всех указанных лиц направлено в суд.

С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых".
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Аваков ворует на рюкзаках и у власти,народ терпит,может и правильно?
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рюкзаки - это святое. а будешь хулиганить - приедет за тобой "нова полiцiя".
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Я вспоминаю 2014 год, когда все всего боялись!
Закупки толком никто не делал, да и каналы налажены не были...но тогда броники были очень-очень нужны и плевать на их стоимость!
Бронежелет - гарантия жизни на 80% солдата, а жизнь безценна!
-
Этот шоколадный Матиос уже всех добровольцев затравил, волонтеров отнадил...теперь берется за тех, кто спасал Украину!
Таки Главный Патриот и есть агент Пуйла!
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Так генерала по броникам,которому дали 10 лет уже освободили,хоть бы героя не вручили
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Пока Петро не накажет виноватых за Илловайск и Дебальцево - я ни во что верить не буду!
Ксати, кто помнит человека, который договорился с Пуйлом о безопасном выходе с Дебальцева?
И какой человек потом натравливал своих цепных псов на коммандиров, которые уберегли своих ребят, дав команду "В укрытие"?
Этого виноватого, поверьте, судить не стоит!
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когда дойдет очередь до аваковских бронежилетов.
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"незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика в общем 32,6 млн грн в виде налога на добавленную стоимость".ВОПРОС ОДИН: КОГДА ЭТОТ ТИПА "НАЛОГ" ЛИКВИДИРУЮТ?
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О цих треба відразу до стіни... А то вони ротного за літр солярки впіймали..
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И это в то время 2014-2015 когда Украина истекала кровью..., и женщины через польскую границу каски и броники на себе проносили купленные за деньги собранные народом..... Пидоры конченные...
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Не понял прикола - НДС все равно идет в пользу державы, чего кипишують? Из одного своего кармана положили в другой свой карман.
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Переложили. А касок с брониками купили на 40 млн. грн. меньше.
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Всех проворовавшихся нужно в штрафбат, что бы смыли позор кровью.
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"Ежики кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы" (с)
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Замечательно. Рано или поздно всем ворам отрыгнётся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ суд направлен обвинительный акт по чиновника МО в деле закупок касок и бронежилетов для армии в 2014-2015 годах
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