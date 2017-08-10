 В учениях "Rapid trident-2017" будут участвовать 2,5 тыс военных из Украины и 14 стран, - Полторак

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Нынешние учения пройдут с большим масштабом, чем в предыдущие годы… Наша цель - качественная подготовка к международным учениям "Rapid trident-2017", - заявил Полторак.
"Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, существующих в странах Альянса, а нашим партнерам - возможность перенять опыт украинских бойцов, добытый в ходе боевых действий", - добавил министр.
Также министр обратил внимание на качественную подготовку к учениям и отработку практических действий в ходе учений.
Как сообщалось, в январе президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
Согласно закону, в рамках "Rapid trident-2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне-ноябре 2017 г. сроком до 25 суток до 2 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов. Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в июне-ноябре, должны были участвовать до 3,5 тыс военнослужащих, из них до 1,5 тыс от ВСУ, 1 тыс - от ВС США и еще столько же - от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".
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