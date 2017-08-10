 НАБУ провело обыск в кабинете судьи Высшего админсуда Голяшкина

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал", - пишут Українські Новини со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
Обыски были проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи.
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Как сообщает ТСН, Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в четверг подтвердил обыск у судья Голяшкина.
"Обыск у судьи Голяшкина проводили вчера с санкцией суда. Сегодня информация об этом появилась в СМИ. По моему мнению, детективы там собрали достаточное количество доказательств. Сейчас с прокурорами будут решать, что с этим делом делать дальше", - сказал он.
Стоит отметить, что в начале года Голяшкин стал фигурантом журналистского расследования программы "Наші Гроші. Досудилися". В сюжете говорилось, что Голяшкин требует служебную квартиру в Киеве, хотя на его мать записано две квартиры в Печерском районе столицы.
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Куда проще взять с поличным, тем более НАБУ потрошит как раз зажравшихся личностей....
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При чем тут ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, если разговор идет о СУДЬЕ Высшего суда?
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Ваше сравнение, как Петро против олигархов!
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