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 НАБУ провело обыск в кабинете судьи Высшего админсуда Голяшкина

Национальное антикоррупционное бюро в среду провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал", - пишут Українські Новини со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Обыски были проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи.

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Как сообщает ТСН, Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в четверг подтвердил обыск у судья Голяшкина.

"Обыск у судьи Голяшкина проводили вчера с санкцией суда. Сегодня информация об этом появилась в СМИ. По моему мнению, детективы там собрали достаточное количество доказательств. Сейчас с прокурорами будут решать, что с этим делом делать дальше", - сказал он.

Стоит отметить, что в начале года Голяшкин стал фигурантом журналистского расследования программы "Наші Гроші. Досудилися". В сюжете говорилось, что Голяшкин требует служебную квартиру в Киеве, хотя на его мать записано две квартиры в Печерском районе столицы.

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Без оглядки на данного судью - подкинуть в наших условиях человеку на рабочее место что-либо - раз плюнуть! А потом пусть отмывается.
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Подкинуть - дело геморное и разговоров много.
Куда проще взять с поличным, тем более НАБУ потрошит как раз зажравшихся личностей....
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"Много разговоров" - это если человек-должность - на слуху! а простому человечку, которого нужно опорочить-убрать - именно раз плюнуть! он то вряд ли потяне наши суды - доказывать, что он прав!
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Я что-то не понял!
При чем тут ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, если разговор идет о СУДЬЕ Высшего суда?
-
Ваше сравнение, как Петро против олигархов!
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Ну напишите еще что допустим нашли стакан бриллиантов. И шо?
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Судьи это шестёрки пети порошенко,ему без них никуда ...
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Тсс..... Нужно иносказательно - Судьи это шестёрки барыги,ему без них никуда ... Иначе ретивый админ сразу в бан
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ провело обыск в кабинете судьи Высшего админсуда Голяшкина
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